Si è dimesso il sindaco di Formia Paola Villa

Il sindaco di Formia ha rassegnato le dimissioni alle 13.30 di oggi. Ma non sono irrevocabili. Ha 3 settimane per risolvere la crisi. Oppure si torna al voto

Il sindaco di Formia Paola Villa ha rassegnato le dimissioni. Lo ha fatto con una nota di una riga e mezza consegnata alle ore 13:30. L’hanno ricevuta il presidente del Consiglio Comunale Pasquale Di Gabriele ed il Segretario generale Alessandro Izzi.

In quella comunicazione, la professoressa Villa ha scritto l’essenziale. La sottoscritta Paola Villa comunica al Consiglio Comunale le proprie dimissioni dalla carica di sindaco di Formia.

Il dettaglio fondamentale sta in ciò che non è stato scritto: non c’è la parola irrevocabili. Significa che se nei prossimi 20 giorni verrà individuata una soluzione politica ed amministrativa, Paola Villa potrà ritirare le dimissioni. E tornare a governare la città.

Sono insomma dimissioni strategiche. Con cui evitare una sfiducia dalla quale difficilmente sarebbe potuta tornare indietro: quella che era pronta a votargli oggi pomeriggio il Consiglio Comunale, votando No agli equilibri di Bilancio.

Fondamentale sotto questo aspetto la posizione della civica Ripartiamo. Ieri il gruppo che fa capo a Maurizio Costa ha deciso di schierarsi contro. (Leggi qui Ripartiamo vota No: il sindaco Villa verso le dimissioni).

Formia ha tre settimane di tempo per trovare una soluzione ed ievitare il ritorno alle urne.

In aggiornamento