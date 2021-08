Doccia fredda per il centrodestra: Floriana torna da Luca

Colpo di scena a Sora, la consigliera De Donatis molla il centrodestra con un messaggio WhatsApp e si (ri)schiera con Di Stefano. Il motivo: coalizione troppo sbilanciata destra. E Ruggeri convoca una riunione urgente per domenica mattina

Maurizio Patrizi

Che il matrimonio potesse durare lo credevano in pochi. E avevano ragione. Infatti non si è arrivati nemmeno alla fine del fidanzamento ufficiale. Tra la consigliera comunale Floriana De Donatis ed il candidato sindaco del centrodestra Giuseppe Ruggeri non ci sarà alcuna luna di miele elettorale. Dopo aver partecipato alla nascita ufficiale del centrodestra ed alle iniziative a sostegno della candidatura Ruggeri ora Floriana De Donatis sceglie un altro candidato. Torna a sostenere Luca Di Stefano. E con lei ci sarà suo marito (quello vero, non quello politico) l’ex assessore Umberto Geremia.

Alla base della scelta c’è una serie di motivi fra cui “la fredda accoglienza ricevuta” ed una coalizione “troppo sbilanciata a destra”.

FLORIANA SALUTA SU WHATSAPP

Floriana De Donatis (Foto: AG IchnusaPapers)

Doveva essere la punta di diamante del Polo Civico, una delle liste di centrodestra a sostegno del dottor Giuseppe Ruggeri nella corsa alla carica di sindaco di Sora. Invece Floriana De Donatis, consigliera comunale uscente nonché cugina del “cognonimo” sindaco in carica Roberto, non si è fatta nemmeno vedere ai nastri di partenza.

Per salutare e togliere il disturbo ha usato il gruppo Whatsapp della coalizione di centrodestra. Lo ha fatto nel tardo pomeriggio di giovedì: alle 18.06.

Ha scritto:

“Mi rivolgo in primis al candidato sindaco dottor Ruggeri ed al coordinatore di Polo Civico, in secundis agli altri coordinatori della coalizione di Centrodestra, dichiarando che, dopo attenta valutazione, sia per motivi personali sia per motivi politici, non sono più interessata a continuare nel progetto del Centrodestra finalizzato alle imminenti elezioni amministrative. Pertanto, esco dalla coalizione e dal gruppo WhatsApp, augurando ad ogni singolo candidato il miglior risultato auspicabile ed un buon lavoro”. (Leggi qui “Ciao Robé”, pure Floriana molla il sindaco).

Un fulmine a ciel sereno avrebbe di certo generato meno frastuono. A quel messaggio non seguono commenti per circa quaranta minuti.

CONVOCATA UNA RIUNIONE D’URGENZA

Giuseppe Ruggeri con Umberto Geremia

Alle 18:46, sullo stesso gruppo arriva un messaggio del candidato sindaco. Scrive il dottor Ruggeri:

“Alla luce della nuova nota della dottoressa De Donatis è opportuno convocare con urgenza una riunione operativa domenica mattina ore 10:30. Per visualizzare ciascuna lista con il relativo responsabile della stessa e dettare l’agenda operativa. Certo di vostro cortese urgente riscontro porgo distinti saluti”.

Seguono una serie di commenti, fra cui una battuta secondo cui quel messaggio della consigliera De Donatis sembra essere stato scritto dal sindaco uscente con cui in un primo momento si dà per scontato la consigliera possa essere tornata.

Niente di più sbagliato. Nonostante alcuna comunicazione ufficiale arrivi, fonti attendibili la danno di nuovo nella squadra civica che vede candidato sindaco Luca di Stefano. Perché è proprio lì che Floriana era già approdata in passato salvo poi l’adesione al centrodestra.

LA FREDDA ACCOGLIENZA A FLORIANA

Floriana De Donatis e Giuseppe Ruggeri

I motivi personali che hanno spinto Floriana De Donatis a lasciare il centrodestra non è dato saperli. O è meglio non dirli. Quelli politici invece sembrano anche troppo chiari. Perché se ne è parlato la scorsa notte in piazza Santa Restituta, cioè qualche ora dopo il suo abbandono.

“Già la prima volta non siamo stati accolti bene” sarebbe questa una delle motivazioni date dalla consigliera De Donatis, la cui collocazione naturale avrebbe dovuto essere nella lista di Forza Italia, visto che ne è una tesserata. Ma le è stato proposto da subito il Polo Civico, che lei ha accettato perché è al centro con la possibilità di potersi collocare politicamente sia a destra che a sinistra a seconda delle esigenze. Insomma, una collocazione che ben si sposava con la sua posizione “moderata”.

Poi però si sarebbe resa conto che nel Polo Civico “a tirare la carretta c’ero solo io”: è questa un’altra delle motivazioni trapelate.

Difficoltà a trovare persone da candidare in lista. Ecco un altro dei motivi politici alla base della scelta. “Abbiamo ricevuto molti rifiuti. Abbiamo compreso la difficoltà di far passare i Partiti. Che vengono visti come una minaccia e non come valore aggiunto per il territorio”. A cui si aggiunga “una coalizione troppo sbilanciata destra”.

Forza Italia e Polo Civico visti come troppo deboli nella coalizione. Con il rischio che “ci saremmo ritrovati a dover subire l’egemonia di Fratelli d’Italia”. E poi ancora “un ambiente conflittuale e litigioso” e “il candidato sindaco che se ne va al mare invece di partecipare al dibattito sul decoro urbano che si è tenuto su Sora 24”, lasciando “campo libero agli altri candidati”.

ANCHE QUADRINI STA CON DI STEFANO

Gianluca Quadrini e Floriana De Donatis

E dopo la sofferta decisione di lasciare il centrodestra e Ruggeri, trapela la notizia del sostegno di Floriana De Donatis e Umberto Geremia a Luca Di Stefano (nulla di ufficiale ovviamente ma nemmeno una smentita delle voci che circolano insistenti).

Qui la coppia ha ritrovato anche la presenza politica del consigliere provinciale Gianluca Quadrini. Anche lui sostiene la corsa elettorale di Luca Di Stefano verso lo scranno più alto del Palazzo municipale. Da più parti però si giura che tutto è accaduto per caso e che non c’era alcun piano studiato a tavolino. Mentre in alcuni ambienti di centrodestra circola invece la convinzione contraria.

A questo punto non è escluso che si riapra quella collaborazione che aveva portato Floriana De Donatis ad aderire a Forza Italia quando Quadrini ne era vicecoordinatore regionale, salvo poi autosospendersi vittima del “fuoco amico” del coordinamento di Sora. Infatti il commissario cittadino Vittorio Di Carlo e la capogruppo comunale Serena Petricca con l’avallo del coordinatore regionale Claudio Fazzone si erano i sono fermamente opposti al tentativo di spostare il partito dall’opposizione alla maggioranza a sostegno del sindaco uscente. A quel punto Floriana De Donatis aveva congelato la sua iscrizione a Forza Italia: lei c’era entrata proprio perché il progetto Quadrini prevedeva l’appoggio al sindaco Roberto De Donatis.

QUEI CANDIDATI LEGHISTI

Ora il binomio sembra essersi ricomposto: Quadrini e Floriana De Donatis, insieme. a sostegno di Luca Di Stefano.

Ma non ci sono soltanto i matrimoni politici saltati. Pare che ci siano anche le prime tracce di infedeltà elettorali. Perché spulciando le liste di Luca Di Stefano si scoprono tre candidati al Consiglio Comunale che sono in strettissimo legame politico con gli onorevoli leghisti Francesca Gerardi e Francesco Zicchieri. Eppure la Lega sta schierata con Giuseppe Ruggeri: com’è possibile?

Luca Di Stefano

Nessuna conferma (ma nemmeno una smentita) arriva dai due parlamentari. Che nei mesi scorsi avevano indicato proprio Luca Di Stefano come candidato sindaco del centrodestra. Lui per quattro anni e mezzo è stato il capogruppo della Lega all’opposizione del sindaco Roberto De Donatis, ne è stato un netto avversario in Aula. E poi?

Poi nella Lega è cambiato tutto: sul Carroccio è salito il consigiere Lino Caschera che può contare su 3 consiglieri. Ed ha ribaltato i rapporti di forza: ha portato la Lega in maggioranza, scombinando tutti i piani degli onorevoli Zicchieri e Gerardi. Che nel rispetto delle regole della democrazia interna non sono intervenuti. A quel punto Luca Di Stefano è sceso dal Carroccio ed ha portato avanti lo stesso il suo progetto amministrativo realizzando uno schieramento civico.

Francesca Gerardi e Francesco Zicchieri sostengono Luca Di Stefano? Ufficialmente no. Ma quei tre candidati nelle lieste civiche del loro pupillo dicono l’esatto contrario.