Donnarumma passa a Terna. E Battisti scende dai treni

Foto © Imagoeconomica, Sergio Oliverio

Le indiscrezioni sulle nomine di Stato. Donnarumma da Acea alla rete Terna. Conferme ad Eni e Leonardo. Battisti resta alla guida di Ferrovie ma Ferraris prende le misure da Rfi

Stefano Donnarumma prepara le valigie: si prepara a lasciare il timone di Acea per passare alla guida di Terna. Le indiscrezioni romane dicono che il cerchio sia chiuso e che manchi solo l’ufficializzazione. Il suo passaggio dalla multiutility romana da 3,186 miliardi di fatturato nel 2019 ed un utile netto di 284 milioni alla SpA che gestisce le reti per la trasmissione dell’energia elettrica in Italia, rientra nel grande Risiko delle nomine di Stato sulle quali la politica si sta dilaniando da mesi.

Stefano Donnarumma attuale numero 1 di Acea © Immagoeconomica / Paolo Cerroni

Un gioco degli equilibri tra i Partiti che ha creato enormi tensioni tra il Pd ed il suo ex segretario Matteo Renzi. E che ha creato, secondo le indiscrezioni, una vittima illustre: il fiuggino Gianfranco Battisti, l’amministratore di Ferrovie dello Stato. Che è stato chiamato nel suo attuale incarico dall’allora ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli perché non aveva alcun vero sponsor politico alle spalle ed era spinto solo dalle sue obiettive capacità manageriali e competenza tecnica sulla materia.

Ora quegli stessi motivi avrebbero lasciato senza incarico Battisti. A sostituirlo in Ferrovie – dicono le indiscrezioni – sarà Luigi Ferraris, l’attuale numero 1 di Terna. In realtà è vera l’altra versione: Ferraris andrà a dirigere Rfi – rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo Ferrovie, in attesa della scadenza di Battisti che fino ad allora resta saldamente al suo posto.

Il gioco ad incastri tra i Partiti avrebbe poi portato alla conferma di Alessandro Profumo alla guida di Leonardo Finmeccanica, e di Claudio Descalzi in Eni.