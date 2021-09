Dopo Durigon una soluzione con i… Freni

La Lotti, rinforzo di lusso dell’Assitec Sant’Elia neo promossa in Serie A2, è una grande appassionata di musica tanto che ha inciso il singolo “Locura” per l’etichetta “Bang Record”. Arrivata a fine agosto in Ciociaria, è pronta per la nuova stagione: “Siamo un bel gruppo e faremo il massimo per ben figurare”.