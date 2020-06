Draghi in vetta alle classifiche di gradimento. La Lista Conte svuoterebbe Cinque Stelle e Pd

Sorpresone dalle rilevazioni di Quorum/YouTrend per Sky Tg24. Una lista del premier è data al 14,3%, ma ridimensionerebbe i pentastellati e, in parte, i Democrat. L’avanzata dei Governatori.

Sorpresa sorpresa: Mario Draghi piace agli italiani più di quanto non ti aspetteresti da un popolo che con i tecnici puri ha sempre storto il naso. Il sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky Tg24 ha raccolto le intenzioni di voto nel periodo immediatamente successivo alla fase più acuta dell’emergenza Coronavirus in Italia. E’ “freschissimo” e propone sorprese significative e, forse, profetiche. Due su tutte. In vetta alla classifica di gradimento degli italiani svetta Mario Draghi, ex Governatore della Bce. Una eventuale Lista Conte scompaginerebbe il quadro politico italiano. (leggi qui tutto il sondaggio).

La Lega resta prima, ma è calata

Il sondaggio Quorum/YouTrend

La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito, nonostante il calo piuttosto netto degli ultimi mesi: è data al 26,2%. Sempre per quanto riguarda la destra, importante il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Con il 15% netto è vicinissimo al M5S. Forza Italia di Silvio Berlusconi si conferma al 6,5%. Sta scomparendo invece Cambiamo di Giovanni Toti che è dato allo 0,1%. L’opposizione, nonostante le divisioni interne, sarebbe al 47,7%.

Per quanto concerne l’area del governo Conte bis, troviamo il Partito Democratico di Nicola Zingaretti al 21,6%, più o meno stabile. Il Movimento 5 Stelle di Vito Crimi si trova al 15,5%. Questo mentre Italia Viva di Matteo Renzi è oramai sempre più sotto la soglia del 4%, con un risultato del 3,1%. La lista della “Sinistra” di Nicola Fratoianni è data al 2,7%, mentre Azione di Carlo Calenda al 2,4%. Chiude Più Europa di Emma Bonino con il 2,3% dei consensi. Le forze di centrosinistra che appoggiano l’esecutivo giallo-rosso si trovano al 42,9%.

In pole gli uomini forti delle regioni

Poi c’è il capitolo della fiducia dei leader. Secondo i sondaggi elettorali Quorum/Youtrend, al primo posto si trova Mario Draghi con il 59,3%. Subito dopo: Giuseppe Conte con il 57,1%, Luca Zaia con il 49,7%, Vincenzo De Luca con il 43,4%, Stefano Bonaccini con il 37,1%, Giorgia Meloni con il 33,2%, Matteo Salvini con il 31,2%, Nicola Zingaretti con il 30,4%, Attilio Fontana con il 24,9%, Luigi Di Maio con il 22,5%, Silvio Berlusconi con il 19,9% e Matteo Renzi con l’11%.

L’effetto Coronavirus ha portato alla ribalta i Governatori. Per quanto concerne la fiducia nel governo Conte, troviamo al 52,9% coloro che hanno risposto molta/abbastanza, e al 47,1% coloro che ritengono che sia poca o nessuna. Di indubbia rilevanza anche l’ipotesi che è stata posta agli intervistati circa la possibile esistenza di una Lista Conte che si presentasse alle prossime consultazioni.

Alla domanda “se ci fosse una Lista Conte, per chi voterebbe?” gli italiani hanno risposto così. La Lega al 26,3%, il Pd 16,5%, FdI al 15,4%, la Lista Conte al 14,3% e il M5S al 9,7%. La presenza di una lista personale da parte del premier di fatto non sposterebbe voti da destra a sinistra, ma svuoterebbe i Cinque Stelle e penalizzerebbe il Pd.