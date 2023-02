E adesso si vota: per chi suona la campana

Le elezioni regionali avranno ripercussioni sugli equilibri politici di Frosinone. Sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Ecco quali sono le partite aperte

Nel 1940 Ernest Hemingway scrisse “Per chi suona la campana“, un romanzo di straordinaria bellezza, incentrato sul concetto secondo il quale nessun uomo è un’isola. E cioè, nessuno può considerarsi indipendente dal resto dell’umanità.

Al Comune di Frosinone la campana suonerà lunedì sera. Ad urne regionali chiuse. Soprattutto, suonerà per i Partiti ed i Gruppi consiliari presenti in Consiglio. E qualunque sarà il risultato suonerà, comunque, per tutti. Maggioranza e opposizione.

Per chi suona la campana

Riccardo Mastrangeli

In primo luogo suonerà per il sindaco del Capoluogo Riccardo Mastrangeli, civico in quota Lega. In questa campagna elettorale ha provato, a volte senza riuscirci, a mantenere un low profile. La lista è stata costruita intorno al progetto di rielezione per il consigliere Pasquale Ciacciarelli, puntando ad una percentuale complessiva di voti al Carroccio tale da far scattare senza patemi il seggio in Ciociaria. Cosa per nulla scontata dal momento che 5 anni fa il seggio andò a Ciacciarelli ma sotto le bandiere di Forza Italia. (Leggi qui: Regionali, chi entra e chi esce: ecco come si fa il calcolo).

Il deputato Nicola Ottaviani in questi giorni sta battendo palmo a palmo le province del Lazio: è lì che si deciderà la percentuale. La partita si gioca sul risultato nei territori e sul collegio romano. La vittoria del centrodestra farebbe scattare un assessorato per la provincia di Frosinone: se andasse ad un leghista c’è già l’intesa e cederebbe il posto in Aula al primo dei non eletti. Ecco che la corsa è allora anche ad agganciare il secondo posto. Sul quale sta lavorando molto Andrea Amata, proiezione di Ottaviani in Provincia ed eventualmente in Regione.

Lo schema delle preferenze

Salvini e Amata

I risultati del Partito di Salvini a Frosinone città, soprattutto le preferenze, diranno quanto e a favore di chi si sono spesi il sindaco e la sua lista civica. E non sarà la stessa cosa. Si tratterà di valutare chi tra Pasquale Ciacciarelli, Andrea Amata e Francesca Chiappini prenderà più voti nel Capoluogo.

Ciò in virtù di come, durante questa campagna elettorale, si sono posizionati sullo scacchiere di Frosinone i Consiglieri di maggioranza e delle liste civiche presenti in Aula. Senza considerare il valore aggiunto potenziale portato a Pasquale Ciacciarelli dal gruppo che fa riferimento ad Alfredo Pallone (l’Assessore Maria Rosaria Rotondi e il Consigliere Pasquale Cirillo).

Tutto questo servirà proprio per ridefinire i rapporti di forza a livello provinciale, tra lo stesso Pasquale Ciacciarelli ed il duo Ottaviani /Mastrangeli. La luna di miele, più a parole che nei fatti, tra l’Onorevole di Frosinone ed il Consigliere regionale di Cassino potrebbe avere vita variabile sulla base dei numeri. Tutto dipenderà da un eventuale equilibrio nord – sud nelle preferenze o uno sbilanciamento a favore dell’uno o dell’altro.

Le misure dei Fratelli

Massimo Ruspandini

Discorso speculare per Fratelli d’Italia. Le Comunali sono una cosa e le Politiche sono una cosa ben diversa. Infatti, alle elezioni vinte dal sindaco Riccardo Mastrangeli la lista di Fratelli d’Italia non ha dilagato; invece alle Politiche dello scorso settembre ha registrato un’affermazione senza spazio per i dubbi. (Leggi qui: Sfida all’Ok Corral tra Lega e FdI).

Le Regionali sono una via di mezzo. Perché c’è il voto politico al Partito e c’è la preferenza per eleggere il Consigliere. In media solo uno su quattro scrive anche la preferenza.

È fisiologico che se FdI dovesse conseguire a Frosinone un risultato particolarmente significativo, con percentuali maggiori rispetto alla Lega, ci sarebbero conseguenze sulla Giunta comunale. Scatterebbe la domanda di un riequilibrio degli assetti, con al primo posto la richiesta della delega del Vice Sindaco. Con tutte le conseguenze del caso.

Inoltre, se l’ex sindaco di Torrice (ed oggi consigliere Comunale del Capoluogo) Alessia Savo dovesse centrare l’elezione alla Pisana, getterebbe di fatto le basi per la creazione di una vera e propria “corrente” provinciale del Partito. Provando quindi a minare la leadership, oggi per nulla in discussione, dell’onorevole Massimo Ruspandini. Sarebbe uno scontro tra giganti, tutto da gustare.

La campana di Forza Italia

Gianluca Quadrini

La campana suonerà anche per Forza Italia. In primo luogo, per ribadire in termini di percentuali la leggera decimale supremazia sulla Lega. Alle Comunali scorse Forza Italia conseguì il 4.51% contro il 4.33% della Lega. È chiaro che, dal punto di vista dei numeri, la differenza è pressoché impercettibile. Serve solo a livello psicologico, e quindi politico, per poter dire: “a Frosinone dopo FdI, ci siamo noi.”

Sarà anche interessante vedere chi tra Gianluca Quadrini (la cui presenza in termini di preferenze è sempre ingombrante) Samuel Battaglini e Rossella Chiusaroli, prenderà più voti. Da questo risultato, si capiranno ancora meglio rispetto ad oggi i rapporti di forza e gli equilibri tra il Gruppo Consiliare formato da Cinzia Fabrizi e Maurizio Scaccia, e l’assessore al Bilancio Adriano Piacentini.

La campana dell’opposizione

Il capogruppo Angelo Pizzutelli

La campana suonerà, inevitabilmente, anche per i banchi dell’opposizione. In particolare per il Partito Democratico e per il suo Gruppo Consiliare. L’elezione di un Consigliere alla Pisana (due in caso di vittoria) non risulterà priva di effetti.

I grandi portatori di preferenze si sono divisi tra Sara Battisti ed Antonio Pompeo. Si conteranno mettendo la seconda preferenza: aggiungendo il nome di Libero Mazzaroppi o Andrea Querqui (nel primo tridente), quelli di Annalisa Paliotta o Lalla Cecilia (nel secondo tridente)

Cinque anni fa vennero eletti Sara Battisti e Mauro Buschini, entrambi della componente maggioritaria Pensare Democratico di Francesco De Angelis. Il che ha determinato poi le strategie e le alleanze sul territorio. La stessa cosa accadrà anche adesso: quale dei due tridenti eleggerà uno o più consiglieri, determinerà a cascata una serie di ricadute per la scelta della linea da seguire in Consiglio Comunale a Frosinone, nel circolo cittadino, nella Direzione provinciale. (Leggi qui: Stesso gruppo consiliare ma candidato diverso).

Soprattutto farà il nome del candidato sindaco del Partito Democratico nel Capoluogo tra 4 anni. E non è certamente cosa di poco conto. Ecco perché, i rintocchi della campana delle Regionali al Comune di Frosinone, rischiano di essere più forti di quelli di Hemingway.