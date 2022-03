E Borrelli sparisce pure dai manifesti

Dopo la revoca dell'incarico di Capogruppo pra Gianluca Borrelli sperimenta l'isolamento interno al suo Partito. È l'unico nome assente all'evento di giovedì. Ma anche in Fratelli d'Italia sono scintille. Con Iannarilli. Ecco perché

Prima la sfiducia. Poi l’isolamento. Non c’è pace per l’ex capogruppo della Lega degradato a consigliere Gianluca Borrelli. Dopo essersi visto revocare la guida del Gruppo consiliare ora inizia ad assaporare l’esclusione dal dibattito interno: scattata anche per le sue prese di posizione contro la maggioranza. (Leggi qui Lega, c’era una volta il capogruppo Borrelli).

La prova? Basta leggere la locandina del convegno organizzato dalla Lega per giovedì 31 marzo alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale. Ha come tema portante il PNRR e le sue opportunità per lo sviluppo del territorio. Saranno presenti tutti i vertici locali del Partito: il coordinatore comunale Emanuele Palmisani; il consigliere delegato al Piano Giuseppe Pizzuti; ci sarà il vicesindaco leghista Roberto Addesse, l’ex senatore ed ora assessore Kristalia Papaevangeliu; il Consigliere comunale Denise Zena; il presidente del Consiglio Provinciale Luca Zaccari, il dirigente regionale di Coraggio Italia Mario Abbruzzese ed il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli che è responsabile provinciale dell’Organizzazione della Lega.

E Gianluca Borrelli?

L’affondo di Borrelli

Il suo nome non compare sulla locandina. E c’è una ragione. Borelli racconta i fatti: “Sono stato contattato dalla segreteria dell’onorevole Ciacciarelli per l’appuntamento di sabato. Peccato non sapessi nulla”. La stoccata. “Ho risposto con garbo alla segreteria di comunicare all’onorevole, nel massimo rispetto, che non sarò presente ad un evento di cui non so nulla e sinceramente non verrò per fare applausi agli altri”.

Da parte della Lega alatrense silenzio. Ma ormai il dado sembra essere tratto: Gianluca Borrelli resta nella Lega ma solo sulla carta.

Intanto in casa Fratelli d’Italia

Nella giornata di martedì si è riunito il circolo di Fratelli d’Italia. Un incontro voluto dal vulcanico segretario di Circolo Damiamo Iovino con l’obiettivo di radicare ancora di più il Partito. Assente l’ex deputato, ex presidente della Provincia, ex assessore Regionale Antonello Iannarilli che ha comunicato di “non poter partecipare”.

Sull’assenza nessun commento da Iovino. Che baldanzoso ha indicato l’obiettivo di Fratelli d’Italia: “Puntiamo a diventare il primo Partito”. La riunione si è svolta nel centro storico: “Abbiamo parlato dell’apertura del nuovo Circolo di Alatri Fratelli d’Italia”. Anche se una sede c’è già ed è quella inaugurata nella passata campagna elettorale da Antonello Iannarilli. Non è più disponibile? Non viene ritenuta più sicura per la riservatezza dei contenuti delle conversazioni?

Antonello Iannarilli

Si è parlato anche “delle nuove deleghe da assegnare dentro il circolo. Intanto posso annunciare l’ingresso di nuovi iscritti di cui tanti giovani. E poi anche del ruolo di presidente del Circolo e di chi sarà vice-coordinatore che mi affiancherà in questo impegno”.

I nomi? “La scelta ricadrà sicuramente su una donna. Come papabili ci sono in pole position Serena Lisi e Ramona Tagliaferri due nostre iscritte che hanno avuto grandi consensi alle passate comunali”.

Due partiti quindi che guardano al futuro. Ma che forse devono prima fare i conti al loro interno viste le fibrillazioni con Borrelli e con Iannarilli.