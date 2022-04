E la civica del sindaco cambia nome

La civica del sindaco cambia nome. Ma dietro c'è la frattura dei due Consiglieri comunali con i vertici del Movimento

Da “Alatri Comunità” a “Per Alatri” e detta così sembrerebbe un normale cambio di denominazione. Diventa più interessante perché a cambiare nome è la lista civica schierata alle Comunali 2021 dal sindaco Maurizio Cianfrocca e che si è collegata al movimento Italia Comunità. Diventa molto più interessante perché dietro la decisione presa dai suoi due consiglieri comunali Ivan Dell’Uomo e Sandro Titoni, c’è di fatto una rottura con i vertici del movimento.

Ma qualcosa nella Civica si è rotto….

Una seduta del Consiglio di Alatri

Lo scorso anno, in questo periodo, prendeva piede il progetto di Italia Comunità. Ad Alatri alle scorse elezioni ha trovato aderenza con una lista: non una qualsiasi bensì quella che di fatto è stata la lista di riferimento del sindaco Maurizio Cianfrocca.

Dopo nemmeno sei mesi qualcosa è accaduto con i vertici del movimento. “Nel corso di questi mesi si è marcata una distanza all’interno del gruppo, con i coordinatori esclusi dalla vita amministrativa”, mettono subito in chiaro. “È nata così una difficile convivenza. Ha prodotto una riflessione circa la permanenza dei consiglieri in un movimento che comunque porta avanti un percorso e delle visioni amministrative”, spiegano.

“Alla fine, i Consiglieri hanno legittimamente scelto di restare in maggioranza formando un nuovo gruppo. Il Movimento invece ritiene che il mancato coinvolgimento non possa costituire una base di lavoro”.

Il monito

Il sindaco Cianfrocca

Come si collocano adesso? È in discussione la sintonia con il sindaco e la sua amministrazione?

“Valuteremo di volta in volta l’operato dell’amministrazione. Plaudendo e collaborando dove possibile ed esprimendo posizione diverse se e quando lo riterremo necessario”.

Cambi di fronte politico? No. Ma una chiara presa di posizione amministrativa. “Il centrodestra è casa nostra per formazione, provenienza e cultura”. E come nelle migliori tradizioni del centrodestra di Alatri: tante anime e tante divisioni.