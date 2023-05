Ecco la giunta, a fine mese via con il Consiglio

Pronta al giunta del Fiorletta 2023. Confermate le anticipazioni. A fine mese la prima seduta di Consiglio. La presiederà Luigi Vittori

Ventiquattrore per sciogliere gli ultimi dubbi. Entro mercoledì il sindaco di Ferentino Piergianni Fioretta varerà la sua giunta. La comporranno tre uomini e due donne. Nella giornata di lunedì è avvenuta la convalida dei Consiglieri eletti: confermate le anticipazioni sui risultati cambiati dal conteggio bis nella sezione 19. (Leggi qui le anticipazioni: Il conteggio bis cambia gli eletti di Ferentino).

La giunta da varare

Andrea Pro

Il vice sindaco sarà Franco Martini, secondo eletto nella lista Ferentino nel Cuore: avrà le deleghe a Bilancio ed Ambiente; come previsto dallo Statuto, si dimetterà da Consigliere, facendo entrare in Aula al suo posto il primo dei non eletti: Angelo Picchi che ha preceduto di appena quattro voti.

I Lavori Pubblici, il Turismo e lo Spettacolo andranno all’ex Segretario cittadino del Partito Democratico Andrea Pro: ad indicarlo come esterno è stata la civica Enea; non era tra i candidati al Consiglio ma è stato tra i protagonisti nella costruzione della lista.

Assessore esterno anche per la civica Raddoppiamo l’impegno che ha indicato Cristian Piermattei: è il primo dei non eletti.

La parità di genere è garantita da due assessori in rosa: Pierina Dominici sarà l’assessore all’Edilizia Scolastica, l’ha indicata Ferentino In Movimento; la delega allo Sport andrà a Paola Fiorini assessore esterno espressione di Uniti per Ferentino di Giuseppe Virgili nella quale è risultata la prima dei non eletti.

Il nodo Presidente

Pizzotti con Fiorletta e Berretta

Alla definizione degli assessori si è arrivati dopo avere deciso che Claudio Pizzotti di Nuova Ferentino sarà anche in questo mandato il presidenza del Consiglio Comunale. Una decisione politica: se avesse ricoperto un incarico da assessore (come era suo desiderio) Pizzotti si sarebbe dovuto dimettere ed al suo posto sarebbe entrata in Aula la leghista Maria Vittoria Coppotelli; che avrebbe fatto coppia con l’altro eletto Maurizio Berretta, capogruppo del carroccio nella scorsa consiliatura; due leghisti in Aula avrebbero sbilanciato l’amministrazione.

Il sindaco ha deciso che ogni consigliere della maggioranza avrà un incarico ed una responsabilità amministrativa, come consigliere delegato.

La prima seduta consiliare è prevista entro la fine del mese. A presiederla sarà il Consigliere anziano Luigi Vittori: è l’ex vicesindaco di Antonio Pompeo, dal loro scontro avvenuto un paio di anni fa è scaturita la frattura che ha portato alla candidatura di Fioretta. Ed alla sua elezione al primo turno con il 60% dei voti.