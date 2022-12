Egato, Buschini eletto presidente (in aggiornamento)

Assemblea costitutiva Egato Frosinone. La cronaca in tempo reale.

[12:00] Alessioporcu.it EGATO – IN CORSO ASSEMBLEA COSTITUTIVA [12:09, 7/12/2022] Alessioporcu.it 🦀: [FLASH] EGATO – MASTRANGELI CHIEDE RINVIO, PITTIGLIO CONFERMA VALIDITA’. VIENE MESSA AI VOTI. ROTONDO (Pontecorvo) ABBANDONA DICENDO “I PACCHETTI PRECONFEZIONATI NON FANNO PER ME”



[12:17, 7/12/2022] Alessioporcu.it 🦀: [FLASH] EGATO – RESPINTA IPOTESI RINVIO. PROPOSTO MAURO BUSCHINI PER PRESIDENZA



[12:20, 7/12/2022] Alessioporcu.it 🦀: [FLASH] EGATO – BUSCHINI ELETTO PRESIDENTE, 63 A FAVORE 61,58% DOVRA’ RINUNCIARE AD ELEZIONI REGIONALI. SINDACI CENTRODESTRA ASTENUTI +++ BUSCHINI ELETTO PRESIDENTE +++ [FLASH]



[12:23, 7/12/2022] Alessioporcu.it 🦀: [FLASH] EGATO – SI PASSA A NOMINA CDA. RICHIESTA SOSPENSIONE. ACCOLTA

12:29, 7/12/2022] Alessioporcu.it 🦀: [FLASH] EGATO – BUSCHINI ARRIVATO ORA IN SALONE RAPPRESENTANZA DI PALAZZO IACOBUCCI, ACCOLTO DA APPLAUSO [FLASH]*



[13:17, 7/12/2022] Alessioporcu.it 🦀: [FLASH] EGATO I 4 del direttivo del nuovo EGATO: ALESSIA SANTORO in quota Azione/Italia Viva – GIOVANNI BETTA ex rettore Università Cassino in in rappresentanza dei sindaci dell’area del cassinate (indicato da Enzo Salera) – PIERGIORGIO GENTILE (in quota Forza Italia, indicato dal sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che spacca così il fronte dell’Unione Cinque Città, Mazzaroppi (Aquino) e Fantaccione (Castrocielo) votano in modo diverso) ) – SIMONA GIROLAMI assessore di Fiuggi in quota LEGA (componente Quadrini) [FLASH]