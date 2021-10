Elezioni 2021 in diretta: spoglio in corso, già eletti i primi sindaci

A seggi chiusi gli aggiornamenti minuto per minuto sulle amministrative delle province di Frosinone e Latina. Ad Alatri affluenza al 71%, a Sora al 67%. Nel Capoluogo pontino, invece, al 61%

Alle 15, dopo la due giorni di Elezioni Amministrative 2021, sono stati ufficialmente chiusi i seggi in 106 Comuni del Lazio: via allo spoglio. L’affluenza si attesta al 70.63% in provincia di Frosinone e al 63.97% in provincia di Latina. (Leggi qui Quelli cha aspettano il verdetto delle urne).

Tra Ciociaria e Pontino sono stati già eletti i primi sindaci. Ad ufficializzare la vittoria dell’unico candidato di Trivigliano (Frosinone), Gianluca Latini, la conclusione dello scrutinio.

20.45. Altri sindaci eletti in provincia di Frosinone: Luciana Martini ad Alvito, l’uscente Giuseppe Villani ad Esperia, Matteo Campoli a Fumone, l’uscente Giuseppe Sacco a Roccasecca e l’uscente Antonio Corsi a Sgurgola.

20.45. Altri sindaci eletti in provincia di Latina: Angelo Felice Pompeo a Castelforte, Giovanni Agresti a Itri, Andrea Dell’Omo a Norma, Anna Maria Bilancia a Priverno, l’uscente Barbara Petroni a Roccasecca dei Volsci e l’uscente Armando Cusani a Sperlonga.

20.00. Ad Alatri (Frosinone) è ormai chiaro che sarà ballottaggio all’interno dell’universo del centrodestra. Ovvero tra Maurizio Cianfrocca ed Enrico Pavia. Fuori per la prima volta il Partito Democratico, rappresentato dal sindaco uscente Giuseppe Morini e dal candidato Fabio Di Fabio, il suo ex vice.

19.45. A Castro dei Volsci (Frosinone) diventa primo cittadino il vicesindaco uscente Leonardo Ambrosi con il 71.75% dei voti.

19.15. A Monte San Giovanni Campano (Frosinone) Michele Ciardi (Impegno Comune) è in leggero vantaggio rispetto a Emiliano Cinelli (Siamo Monte San Giovanni Campano).

19.15. A Castelforte (Latina) Angelo Felice Pompeo (Castelforte Rinasce) è in netto vantaggio rispetto al sindaco uscente Giancarlo Cardillo (Casteforte Futura).

19.10. Ad Esperia (Frosinone) è in vantaggio il sindaco uscente Giuseppe Villani.

19.05. A Sperlonga (Latina) testa a testa tra il sindaco uscente Armando Cusani e Vincenzo Viola.

19.00. Ad Arce (Frosinone) avanti il sindaco caduto Gino Germani (Insieme per Arce Democratica) rispetto ai competitor Alfonso Rosanova (Buongiorno Arce) e Roberto Simonelli (Liberamente per Arce).

18.55. Valentina Cambone (Valorizzare il Passato – Progettiamo il Futuro)) è la prima sindaca della storia di Colle San Magno (Frosinone).

18.55. A Supino confermato con oltre il 75% dei voti il sindaco uscente Gianfranco Barletta.

18.50. A Latina quasi scontato ormai il ballottaggio tra il sindaco uscente Damiano Coletta (centrosinistra) e l’ex primo cittadino Vincenzo Zaccheo (centrodestra).

18.45. A Collepardo (Frosinone) viene confermato il sindaco uscente Mauro Bussiglieri, recordman con cinque mandati.

18.40. Aggiornamento da Alatri, 5.100 schede scrutinate su 16.500: Maurizio Cianfrocca al 43.12% ed Enrico Pavia al 28.51%.

18.20. Aggiornamento da Sora: Di Stefano 40.33%, Tersigni 26.6 % e Altobelli 21.1%. Si profila ancora il ballottaggio tra i primi due.

18.15. Altri tre sindaci eletti in provincia di Frosinone: Mario Ferrera (Il Quadrifoglio) a Vicalvi, Vincenzo Antonino Iannetta (Viticuso Cambiare Si Può) a Viticuso e Marina Di Meo (Insieme) ad Acquafondata.

17.45. A Pastena, dopo il doppio mandato di Arturo Gnesi, viene eletto il già sindaco Angelo D’Ovidio.

17.40. A Casalattico (Frosinone) Francesco Antonio Di Lucia (Viva Casalattico) vince le elezioni.

17.35. A Minturno (Latina) il sindaco uscente Gerardo Stefanelli viaggia attorno al 57%: se si conferma il trend, niente ballottaggio.

17.30. A Sora (Frosinone) si profila per ora il ballottaggio tra Luca Di Stefano ed Eugenia Tersigni.

17.20. Elezioni “bulgare” a Roccasecca (Frosinone). Il sindaco uscente Giuseppe Sacco si avvia verso la riconferma: per ora è addirittura al 90.67%.

17.05. Dopo l’era Materiale, diventa sindaco di Castrocielo (Frosinone) Giovanni Fantaccione (Cambiamo Castrocielo). Battuto il principale antagonista Graziano Cerasi, che aveva proposto un “Rinnovamento nella continuità” con il sindaco uscente Filippo Materiale.

16.55. Ad Alatri (Frosinone) 1.200 schede scrutinate: Maurizio Cianfrocca (centrodestra) 553, Enrico Pavia 353, Fabio Di Fabio (centrosinistra) 176, Roberto Gizzi 109 e Luciano Maggi 59.

16.45. Eligio Tombolillo (Progetto per Pontinia) vince le elezioni amministrative di Pontinia (Latina). Lo sconfitto sindaco uscente Carlo Medici (Pontinia Città Ideale) non potrà candidarsi alla presidenza della Provincia di Latina.

16.42. In tre sezioni di Supino (Frosinone) largo vantaggio del sindaco uscente Gianfranco Barletta.

16.40. A Sora 1.400 voti scrutinati. Primeggia Luca Di Stefano (39%), seguono Eugenia Tersigni e Federico Altobelli.

16.35. A Castrocielo (Frosinone) Giovanni Fantaccione (Cambiamo Castrocielo) in vantaggio su Graziano Cerasi (Rinnovamento nella continuità): 660 a 325 voti.

16.20. Chiuso lo spoglio a Terelle (Frosinone). Eletta il vicesindaco uscente Fiorella Gazzellone (Idea Terelle, 80.46% dei voti).

Alatri e Sora: l’una al 71% e l’altra al 67%

In Ciociaria, tra i 24 Comuni chiamati al voto, riflettori accesi sulle popolose Alatri e Sora. Ad Alatri ha votato il 71.08% degli aventi diritto: nel 2016 fu 78.23%. A Sora il 67.11%: cinque anni fa 69.34%. Ad Alatri – amministrata per due mandati dal democrat Giuseppe Morini – si sfidano Enrico Pavia, Maurizio Cianfrocca, Luciano Maggi, Fabio Di Fabio e Roberto Gizzi. A Sora, invece, Valeria Di Folco, Federico Altobelli, Luca Di Stefano, Eugenia Tersigni e il sindaco uscente Roberto De Donatis.

Pavia è sostenuto da Alatri in Comune, Prospettiva Futura, Noi per Alatri, Uniti per Cambiare e Patto per Alatri. Cianfrocca da Alatri Bene Comune, Forza Italia, Alatri Comunità, Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia e Patto Civico. Maggi da Lazio Unica. Di Fabio da Alatri Unita, Liberamente Alatri, Alleanza per Alatri, Alatri nel Cuore e Partito Democratico. Gizzi, infine, da Obiettivo Civico per Alatri, Partito Socialista Italiano e Alternativa Ciociara.

A Sora Di Folco è sostenuta dal Movimento 5 Stelle. Altobelli da Cambiamo Sora, Unione di Centro-Federico Altobelli, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Salvini Premier. Di Stefano da Sora Democratica, Con Luca Di Stefano X Sora, Il Grande Faro, Il Centro, Stefano Lucarelli X Sora e Adesso Tocca a Noi. Tersigni da Patto Sociale, Città Progresso, Noi con Eugenia Tersigni, Sora Civica e Risaniamo Sora. De Donatis, infine, da Patto Democratico per Sora e Sora Territorio Innovazione Tradizione.

Latina: affluenza al 61%

Nel Pontino spiccano le elezioni di Latina. Come per il Capoluogo, eventuale ballottaggio anche a Formia, Cisterna di Latina, Sezze e Minturno.

A Latina, passata dall’affluenza 70.15% del 2016 al 61.18% del 2021, puntano allo scranno più alto Annalisa Muzio, Andrea Ambrosetti, Sergio Sciaudone, Antonio Bottoni, Giuseppe Antonio “Tonino” Mancino, Gianluca Bono, il sindaco uscente Damiano Coletta, Vincenzo Zaccheo e Nicoletta Zuliani.

Muzio è sostenuta da Fare Latina e Partito Liberale Europeo. Ambrosetti dal PCI. Sciaudone da Solidarietà Sociale. Bottoni da Legalità e Sicurezza, Fiamma Tricolore e Siamo Latina. Mancino da SI Sinistra Italiana. Bono dal Movimento 5 Stelle.

Coletta da Per Latina Duemilatrentadue, Partito Democratico-Partito Socialista Italiano, LBC Latina Bene Comune e Riguarda Latina. Zaccheo da Fratelli d’Italia, Latina nel Cuore, Vola Latina, Lega Salvini Premier, Cambiamo Latina, Unione di Centro e Forza Italia. Zuliani, infine, da Nicoletta Zuliani Sindaco.

Formia e Cisterna di Latina

Formia, passata dall’affluenza del 64.80% del 2018 all’odierno 63.53%, vede in campo Gianluca Taddeo, Luca Magliozzi, la sindaca caduta Paola Villa e Amato La Mura.

Taddeo è sostenuto da Formia Periferie al Centro, Gruppo Civico Formia Vinci, Anima Popolare per una Formia Migliore, Taddeo per Formia, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Magliozzi da Forum Formia Futura Uniti a Sinistra, Demos Democrazia Solidale e Partito Democratico. Villa da Movimento 5 Stelle, Io Resisto per Formia e Un’Altra Città. La Mura, infine, da Formiamo Il Futuro, Prima Formia, Resurgo e Guardare Oltre.

Cisterna di Latina, dal 66.73% del 2018 al 66.04% di oggi, per il post Mauro Carturan vede protagonisti Valentino Mantini, Pier Luigi Di Cori, Antonello Merolla e Laureta Jaku.

Mantini è sostenuto da Movimento 5 Stelle, Conosco Cisterna, Sempre Cisterna, Partito Socialista Italiano, Partito Democratico e Lista Innamorato Melchionna. Di Cori da Cisterna… e Basta!, Prima Cisterna, Lega Salvini Premier, Partito Liberale Europeo e Cambiamo!. Merolla da Unione di Centro, Cisterna Città, Fratelli d’Italia, Viviamo Cisterna, Cisterna Comune e Forza Italia. Jaku, infine, da Uniti per Cisterna.

Sezze e Minturno

A Sezze, passata dal 67.13% del 2017 all’odierno 61.79%, è sfida tra il sindaco uscente Sergio Di Raimo, Lidano Lucidi, Serafino Di Palma e Rita Palombi.

Di Raimo è sostenuto da Per Sezze, Partito Democratico, Sezze Futura, Di Raimo Sindaco e Sezze Protagonista con Di Raimo. Lucidi da Identità Setina, Progetto Sezze 2000 e Lucidi Sindaco. Di Palma da Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Impronta Setina e Sezze Cambia. Palombi, infine, da SBC Sezze Bene Comune.

A Minturno, dal 68.60% al 65.05%, concorrono Giuseppe “Pino” D’Amici, il sindaco uscente Gerardo Stefanelli e Massimo Moni. D’Amici è sostenuto da Minturno Libera, Fratelli d’Italia, Minturno Domani e D’Amici Sindaco. Stefanelli da Insieme per Minturno, Idee e Legalità, Partito Democratico, Città Futura e Minturno 2030. Moni, infine, da Lega Salvini Premier e Lista Galasso.

Acquafondata, Alvito e Arce

Acquafondata (Affluenza: 52.89% nel 2016; 44.1% nel 2021- Sindaco uscente: Antonio Di Meo). Candidati a sindaco: Luca Domenico Pacitto (Insieme per Vincere), Marina Di Meo (Insieme) e Sergio Mancone (Democrazia e Trasparenza)

Alvito (Affluenza: 66.87% nel 2016; 65.19% nel 2021) – Sindaco uscente: Duilio Martini. Candidati a sindaco: Luciana Martini (Albetum) e Paola Iacobone (Alvito Bello).

Arce (Affluenza: 74.71% nel 2019; 72.3% nel 2021 – Sindaco caduto: Luigi Gino Germani). Candidati a sindaco: Luigi Germani (Insieme per Arce Democratica), Alfonso Rosanova (Buongiorno Arce) e Roberto Simonelli (Liberamente per Arce)

Casalattico, Castrocielo e Castro dei Volsci

Casalattico (Affluenza: 32.97% nel 2016; 41.01% nel 2021 – Sindaco uscente: Giuseppe Benedetti). Candidati a sindaco: Piero Angelo Morelli (Movimento 5 Stelle), Angelantonio Macari (Lista La Primavera) e Francesco Antonio Di Lucia (Viva Casalattico).

Castrocielo (Affluenza: 79.01% nel 2016; 80.18% nel 2021) – Sindaco uscente: Filippo Materiale). Candidati a sindaco: Graziano Cerasi (Rinnovamento nella Continuità) e Giovanni Fantaccione (Cambiamo Castrocielo).

Castro dei Volsci (Affluenza: 80.44% nel 2016; 76.36% nel 2021) – Sindaco uscente: Massimo Lombardi). Candidati a sindaco: Savina D’Amore (Orizzonti Comuni), Luciano Lancorai (Amiamo Castro dei Volsci) e Leonardo Ambrosi (Lista Civica per Castro)

Collepardo, Colle San Magno ed Esperia

Collepardo (Affluenza: 83.20% nel 2016; 82.01% nel 2021 – Sindaco uscente: Mauro Bussiglieri). Candidati a sindaco: Mauro Bussiglieri (Insieme per Collepardo) e Roberto Sarra (Noi Amiamo Collepardo).

Colle San Magno (Affluenza: 53.24% nel 2019; 52.94% nel 2021 – Sindaco caduto: Antonio Di Adamo). Candidati a sindaco: Antonio Di Nota (Futuro e Sviluppo per Colle San Magno) e Valentina Cambone (Valorizzare il Passato – Progettiamo il Futuro)

Esperia (Affluenza: 75% nel 2016; 74.29% nel 2021 – Sindaco uscente: Giuseppe Villani). Candidati a sindaco: Giuseppe Villani (Uniti per Esperia) e Patrizio Caporusso (Esperia che Cambia).

Fumone, Monte San Giovanni Campano e Pastena

Fumone (Affluenza: 86.78% nel 2016; 85.05% nel 2021 – Sindaco uscente: Maurizio Padovano). Candidati a sindaco: Maurizio Padovano (Noi e Voi Insieme per Fumone) e Matteo Campoli (Uniti per Fumone).

Monte San Giovanni Campano (Affluenza: 76.57% nel 2016; 74.69% nel 2021- Sindaco uscente Angelo Veronesi). Candidati a sindaco: Sandro Visca (Sandro Visca Sindaco), Dante Abballe (Io Noi Tu), Emiliano Cinelli (Siamo Monte San Giovanni Campano), Carlo Coratti (Monte nel Cuore) e Michele Ciardi (Impegno Comune)

Pastena (Affluenza: 79.49% nel 2016; 79.14% nel 2021 – Sindaco uscente: Arturo Gnesi). Candidati a sindaco: Attanasio Di Domenico (Insieme per Pastena), Mario Parisi (Uniti per Pastena) e Angelo D’Ovidio (Vivi Pastena)

Roccasecca, Sgurgola e Supino

Roccasecca (Affluenza: 74.58% nel 2016; 66.25% nel 2021 – Sindaco uscente: Giuseppe Sacco). Candidati a sindaco: Giuseppe Sacco (Roccasecca Cambia) e Bernardo Forte (Per Roccasecca Città Vera).

Sgurgola (Affluenza: 77.43% nel 2016; 67.11% nel 2021 – Sindaco uscente: Antonio Corsi). Candidati a sindaco: Giovanni Corsi (Salviamo Sgurgola), Fabio Spaziani (Movimento Popolare Sgurgola Viva) e Antonio Corsi (Insieme per Sgurgola).

Supino (Affluenza: 73.56% nel 2016; 67.62% nel 2021 – Sindaco uscente: Gianfranco Barletta). Candidati a sindaco: Gianfranco Barletta (Noi Supino), Alessandro Foglietta (Per Supino) e Anna Rita Fracassa (Supino Project).

Terelle, Torre Cajetani e Torrice

Terelle (Affluenza: 41.87% nel 2016; 37.78% nel 2021 – Sindaco uscente: Dino Risi). Candidati a sindaco: Fiorella Gazzellone (Idea Terelle), Italo Velardo (Alternativa Verde) e Mario Di Vizio (Terelle per il Cambiamento)

Torre Cajetani (Affluenza: 82.58% nel 2016; 79.03% nel 2021 – Sindaco uscente: Maria Letizia Elementi). Candidati a sindaco: Daniele Peloso (Progetto Comune 2.0), Anna Maria Tommasina De Marchis (Orizzonte Comune) e Silverio “Lello” Ubodi (Nuova Era Insieme per Cambiare).

Torrice (Affluenza: 73.03% nel 2018; 74.01% nel 2021 – Sindaco caduto: Mauro Assalti). Candidati a sindaco: Massimiliano Vincenzi (Torrice Futura), Mauro Assalti (Noi con Assalti Sindaco) e Alfonso Santangeli (Torrice C’è).

Trivigliano, Vallecorsa, Vicalvi e Viticuso

Trivigliano (Affluenza: 85.87% nel 2016; 79.29% nel 2021 – Sindaco uscente: Ennio Quatrana). Virtualmente eletto l’unico candidato a primo cittadino, il vicesindaco uscente Gianluca Latini (SiAmo Trivigliano).

Vallecorsa (Affluenza: 88.13% nel 2016; 86.54% nel 2021 – Sindaco uscente: Michele Antoniani). Candidati a sindaco: Tarcisio Tullio (Camminare Insieme) e Anelio Ferracci (Scegli Vallecorsa)

Vicalvi (Affluenza: 55.56% nel 2016; 58.47% nel 2021 – Sindaco uscente: Gabriele Ricciardi). Candidati a sindaco: Dino Riggi (Insieme per Vicalvi), Mario Ferrera (Il Quadrifoglio), Giovanni Di Filippo (Impegno per Vicalvi) e Antonio Miele (Alternativa Verde)

Viticuso (Affluenza: 57.21% nel 2016; 59.64% nel 2021 – Sindaco uscente: Antonino Edoardo Fabrizio). Candidati a sindaco: Antonio Vizzaccaro (Siamo Italia), Vincenzo Antonino Iannetta (Viticuso Cambiare Si Può) e Giovanni Tedeschi (Sviluppo e Tradizione)

Castelforte, Itri, Norma e Pontinia

Castelforte (Affluenza: 70.60% nel 2016; 70.28% nel 2021) – Sindaco uscente: Giancarlo Cardillo). Candidati a sindaco: Gianpiero Forte (Liberi per Castelforte), Angelo Felice Pompeo (Castelforte Rinasce) e Giancarlo Cardillo (Casteforte Futura).

Itri (Affluenza: 66.03% nel 2016; 62.27% nel 2021 – Sindaco uscente: Antonio Fargiorgio). Candidati a sindaco: Antonio Fargiorgio (Itri Facciamo Futuro), Giovanni Agresti (Ripartiamo con Giovanni Agresti Sindaco) e Giuseppe De Santis (Promessa per Itri).

Norma (Affluenza: 78.86% nel 2016; nel 2021 – Sindaco uscente: Gianfranco Tessitori). Candidati a sindaco: Gianfranco Tessitori (Norma Protagonista), Mario Cassoni (Rinascita Popolare) e Andrea Dell’Omo (Progetto Norma)

Pontinia (Affluenza: 74.51% nel 2016; 75.69% nel 2021 – Sindaco uscente: Carlo Medici). Candidati a sindaco: Eligio Tombolillo (Progetto per Pontinia), Carlo Medici (Pontinia Città Ideale), Pasqualino Pisano (Movimento 5 Stelle) e Massimiliano Antelmi (Progetto Pontinia Futura).

Priverno, Roccasecca dei Volsci e Sperlonga

Priverno (Affluenza: 76.52% nel 2016; 72.05% nel 2021 – Sindaco uscente: Anna Maria Bilancia). Candidati a sindaco: Anna Maria Bilancia (Ancora per Priverno) ed Ernesto Cesare Desideri (Agenda per Priverno).

Roccasecca dei Volsci (Affluenza: 90.62% nel 2016; 86.63% nel 2021 – Sindaco uscente: Barbara Petroni). Candidati a sindaco: Barbara Petroni (Vivere la Rocca) e Massimo Mattoni (Roccasecca Domani)

Sperlonga (Affluenza: 75.85% nel 2016; 72.6% nel 2021 – Sindaco uscente: Armando Cusani). Candidati a sindaco: Vincenzo Viola (Insieme con Vincenzo Viola Sindaco), Marco Toscano (Sperlonga Cambia) e Armando Cusani (Lista Cusani).