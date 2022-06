Elezioni Comunali 2022: l’affluenza alle 12 in Ciociaria e nel Pontino

Primo aggiornamento in diretta, dopo mezzogiorno: dati e percentuali sulla chiamata alle urne per le Amministrative delle province di Frosinone e Latina. 15 i Comuni al voto nel Basso Lazio: 8 ciociari e 7 pontini. Si vota fino alle 23. Anche per i cinque Referendum sulla Giustizia

Sono le elezioni più importanti nel Lazio. Alle urne sono stati chiamati tre capoluoghi di provincia: Frosinone, Viterbo e Rieti. in Ciociaria e nel Pontino ci sono le pesantissime Amministrative 2022 di Frosinone e di Gaeta. Nel Capoluogo ciociaro l’affluenza registrata alle 12 è al 21.54%: più o meno quella del 2017, ossia 22.60%. Nella decima città pontina più popolosa, la perla del Golfo, si è recato ai seggi il 21.30 % degli aventi diritto. In precedenza di più: il 22.79%.

Negli otto Comuni al voto in Ciociaria ha sinora votato complessivamente il 21.68% degli elettori. Nei sette Comuni pontini, invece, il 20.47%. Oggi, domenica 12 giugno, si vota fino alle 23. Lo spoglio inizierà domani, lunedì 13, alle 14. È anche la giornata dei Referendum sulla Giustizia: l’affluenza è per ora al di sotto del 6% nei 91 Comuni della provincia di Frosinone e appena oltre nei 33 pontini.

Entrambe le tornate più significative prevedono un potenziale ballottaggio per domenica 26 giugno. Vale lo stesso per l’altra piazza importante del Litorale tirrenico: Sabaudia, dove per ora si è arrivati a una percentuale di votanti pari al 20.22%.

Nelle altre sette cittadine ciociare, tutte al di sotto dei 15 mila abitanti e con turno unico, la situazione dopo la tappa di mezzogiorno è questa: Piedimonte San Germano 24.86%, Pofi 23.95%, San Giovanni Incarico 22.75%, Campoli Appennino 22.50%, Picinisco 12.01%, Castelnuovo Parano 25.82% e San Biagio Saracinisco 10.85%.

Questi, a ruota, i dati sugli altri cinque medi e piccoli Comuni chiamati al voto nel Pontino: Cori 13.86%, San Felice Circeo 21.40%, Santi Cosma e Damiano 26.24%, Ponza 18.74% e Ventotene 28.13%.

Le Comunali di Frosinone

L’ex sindaco Domenico Marzi e il già assessore Riccardo Mastrangeli

Nel Capoluogo ciociaro, così come appaiono sulle schede elettorali, i candidati a sindaco sono Vincenzo Iacovissi, Domenico Marzi, Giuseppe Cosimato, Riccardo Mastrangeli e Mauro Vicano.

Mastrangeli ha dalla sua il Centrodestra e mira a dare continuità alla doppia Amministrazione Ottaviani. Marzi è stato già due volte sindaco tra il 1998 e il 2007 e riscende in campo in rappresentanza del Campo largo di Centrosinistra. L’ex dirigente Asl e Saf Vicano, a seguire, supportato dal Centro. Il Nuovo Centrosinistra a trazione Psi, invece, sostiene la corsa di Iacovissi, vicesegretario nazionale dei Socialisti. In conclusione Cosimato, già presidente del secondo e dissidente circolo frusinate di FdI, presentatosi come civico.

Le Comunali di Gaeta

Cristian Leccese e Sabina Mitrano

A Gaeta i candidati a sindaco sono Antonio Salone, Silvio D’Amante, Sabina Mitrano, Benedetto Crocco e Cristian Leccese. L’amministrazione comunale è schierata a favore di Leccese, erede designato dal due volte sindaco Cosimino Mitrano.

Il centrosinistra, invece, si è diviso in tre blocchi: l’ala governista del Pd, parte della coalizione Leccese-Mitrano; l’ala che ha vinto il congresso, poi, appoggia la civica Mitrano, già assessora nel Mitrano 1; l’ala più a sinistra e minoritaria, infine, sta con D’Amante, sindaco ai tempi del Partito democratico di sinistra (Pds).

Nel resto della Ciociaria e del Pontino

Foto: Vincenzo Livieri / Imagoeconomica

A Piedimonte San Germano si sfidano il sindaco uscente Gioacchino Ferdinandi e il già primo cittadino Mario Riccardi. A Pofi l’uscente Tommaso Ciccone, in corsa per il terzo mandato, e il già capogruppo di opposizione Angelo Mattoccia. A San Giovanni Incarico l’uscente Paolo Fallone e l’esordiente Marinella Ianniello, selezionata dopo l’improvvisa scomparsa di Maurizio Carbone.

A Campoli Appennino l’uscente Pancrazia Di Benedetto e l’ex sindaco Pietro Mazzone. A Picinisco Marco Scappaticci, che punta al terzo mandato, e il già consigliere Patric Giuseppe Tavolieri. A Castelnuovo Parano Oreste De Bellis, Luca Saturnini, Luciano Alagia e Marta Di Cocco. Ben sei i candidati a San Biagio Saracinisco, paesino di 300 anime: Daniele Cestaro, Antonio Miele, Franco Antonio Di Mascio, Antonio Iaconelli, Erasmo Palmieri e Claudio Vettese.

Spazio poi al resto del Pontino. A Sabaudia in campo Enzo Di Capua, Alberto Mosca, Maurizio Lucci e Giancarlo Massimi. A Cori Mario Primio De Lillis ed Evaristo Silvi. A San Felice Circeo Rita Petrucci e Monia Di Cosimo. A Santi Cosma e Damiano Antonello Testa e Francesco Taddeo. A Ponza Francesco Ambrosino e Pompeo Porzio. A Ventotene, con i suoi 700 isolani, Mario Adinolfi, Carmine Caputo, Luca Vittori e Gerardo Santomauro.