Elezioni…di ferragosto

Il giorno di Ferragosto, a due passi dalle elezioni bis in 2 sezioni di Latina. Ma come fai a fare campagna elettorale se la gente è sotto gli ombrelloni? Ebbene si: gli elettori hanno lo smartphone in mano. Ed ecco sibillini i messaggi

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Ferragosto è Ferragosto. Italia “chiusa per ferie”, si diceva fino a qualche anno fa, quando giravi per città deserte, negozi sigillati, servizi al minimo. Un’immagine ben fotografata, da Carlo Verdone nel suo “Un sacco bello“. Ora non più. Le città non si svuotano, i supermercati sono aperti, le spiagge sono sì affollate, ma con ritorni intelligenti: alle 16 via, per evitare la coda del rientro.

Insomma, ormai è Ferragosto “aperto per ferie”. Ferragosto aperto, anche per la campagna elettorale.

Ferragosto, aperto per campagna social

Damiano Coletta davanti ai murales

Beninteso, anche un anno fa, Latina, con le elezioni fissate al 3 e 4 ottobre, a Ferragosto si era ritrovata alle prese con le scelte dei Partiti sui candidati da opporre al sindaco uscente e ricandidato, Damiano Coletta. Ma quest’anno è diverso: il 4 settembre si ri-vota nelle 22 sezioni annullate, e il Ferragosto è di campagna, social.

Così, su Facebook, candidati consiglieri comunali e soprattutto candidati sindaco, impazzano. Inizia Coletta, con un post in cui lancia l’augurio di Buon Ferragosto e che «questa seconda metà di estate ci restituisca fiducia, speranza e sostenibilità dei nostri progetti». La foto lo ritrae davanti al murales degli sguardi di Falcone e Borsellino; un commento, quello di Salvatore De Monaco (ex vice presidente della Provincia di Latina negli anni di Cusani, tra gli altri incarichi istituzionali ricoperti in carriera, nonché una delle figure di spicco dell’allora Alleanza nazionale), lo ammonisce: «Occhio, che sull’affresco alle tue spalle si sta staccando l’intonaco»; un doppio senso? Seguono altre decine di commenti, di tifosi, dell’una e dell’altra parte della barricata.

Zaccheo al mare

Gli risponde a stretto giro Vincenzo Zaccheo con non uno, ma due post, dalla sua pagina Facebook: oltre agli auguri, sottolinea come «Latina ha davvero tanto da offrire, a noi spetta scegliere e scoprire dove, e con chi trascorrere questa giornata». Le foto lo ritraggono al mare; sullo sfondo, il Circeo. Nel secondo post, ricorda che nella serata di Ferragosto assiste alla processione in mare della Madonna della Stella Maris…

E poi al traguardo…

Altri, candidati consiglieri comunali, non si lasciano sfuggire l’occasione di una giornata in cui le persone, quindi anche gli elettori, hanno più tempo da trascorrere davanti allo schermo dello smartphone, pure in spiaggia (ma che ci si va a fare, se non si vive e non si ammira il mare, e se non si sta con gli amici…?).

Il segretario provinciale di Forza Italia Alessandro Calvi, pubblica un post sibillino: «Al traguardo non si arriva mai da soli…». Traguardo sportivo o elettorale? Non chiarisce.