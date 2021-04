Eppur si muove. Segnali di vita dalle imprese

La Camera di Commercio Frosinone-Latina ha scattato la fotografia sulla base dei dati Movimprese elaborati da Osserfare. Il segno più relativo al tasso di crescita nei primi tre mesi dell'anno permette di guardare avanti. Ma il livello di attenzione deve rimanere altissimo

Eppur si muove. No, non stiamo parlando della frase attribuita a Galileo Galilei che sarebbe stata soggiunta sottovoce dallo scienziato subito dopo aver abiurato. Molto più semplicemente parliamo dei segnali di vita delle imprese nel primo trimestre 2021. Piccoli, ma comunque incoraggianti per un territorio che, già claudicante, ha subìto la stretta della crisi causata dalla pandemia.

La Camera di Commercio Frosinone-Latina ha scattato la fotografia sulla base dei dati Movimprese elaborati da Osserfare. Il segno più relativo al tasso di crescita nei primi tre mesi dell’anno permette di guardare avanti. E questo già è qualcosa.

Imprese in movimento

Giovanni Acampora

“Le prime elaborazioni dei dati Movimprese – afferma il presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina Giovanni Acampora – appaiono positive per le province di Frosinone e Latina. Normalmente, infatti, le cancellazioni si concentrano nel primo trimestre di ogni anno, ma indubbiamente le attese legate ai benefici e agli effetti dei vari decreti ristori sembrano aver, quantomeno, posticipato possibili cessazioni di attività”.

Un segnale. Ma non è il momento di abbassare la guardia. Decisivi, infatti, per l’economia nazionale, così come per il nostro territorio, saranno i prossimi mesi. Molte le sfide da giocare.

“Dobbiamo attendere i prossimi mesi – sottolinea Acampora – per poter avere l’effettivo polso della situazione venutasi a creare a seguito della crisi causata dalla pandemia. Seguiranno, quindi, ulteriori analisi delle risultanze di demografia imprenditoriale riferiti al primo trimestre per valutare l’effettiva dimensione settoriale”.

Il segno più che incoraggia

Oltre 48mila lo “stock” imprese al 31 marzo 2021 per la provincia di Frosinone (48.694). A Latina sono 57.616, mentre nel Lazio 656.137. Il saldo nel primo trimestre per la Ciociaria è positivo: +79 (727 iscrizioni contro 648 cessazioni) con un tasso di crescita dello 0,16%. Più 0,21%, invece, il tasso di crescita di Latina con un saldo di +120 (1.031 iscrizioni, 911 cessazioni).

“Ad una prima analisi – spiegano dalla Camera di Commercio Frosinone-Latina – emergono indicazioni su scala nazionale che la traiettoria già emersa nel corso del 2020 stia proseguendo, atteso che la gran parte della crescita è trainata dal settore delle costruzioni, la cui espansione si conferma di dimensioni macroscopiche grazie all’incentivo dell’ecobonus sulle ristrutturazioni”.

L’ulteriore evidenza “è che gli esiti complessivi sono determinati da indici di natalità più sostenuti, a fronte di cessazioni in ridimensionamento a tutti i livelli territoriali. Fa eccezione il settore turistico-ricettivo che comunque su scala nazionale contiene la perdita di circa il 60%”.

Lazio in vetta

Il Lazio prova a resistere e tiene botta nel confronto nazionale. (Leggi qui la situazione prima della pandemia: La locomotiva ora è il Lazio: prima nel 2019 per la nascita di imprese).

“L’algebra demografica su scala nazionale, pari ad oltre 5mila unità aggiuntive (a fronte della sottrazione di oltre 30mila riferite all’analogo periodo dello scorso anno) segna un punto di massimo inesplorato nella serie storica. Dunque un anno che, seppure si apre all’insegna della discontinuità, conferma il Lazio in vetta alla graduatoria regionale (+0,35%, a fronte del +0,08% nazionale)”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le province di Frosinone e Latina. Anche qui gli imprenditori ce la stanno mettendo tutta per reagire.

“Il bilancio nei territori di Frosinone e Latina – concludono dalla Camera di Commercio – è positivo per 200 imprese, a fronte della sottrazione di circa 500 nel primo trimestre dello scorso anno e dà conto di una dimensione imprenditoriale in grado di reagire alla tempesta virale in corso”.

Eppur si muove.