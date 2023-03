Eroe non per… Caso: il “genietto” è l’uomo in più del 2023

Dall’inizio dell’anno l’attaccante del Frosinone è stato tra i giocatori più incisivi del campionato. Meglio solo Lapadula e Crociata. Cinque gol ed 1 assist in 10 partite hanno trascinato la capolista che dopo il giro di boa ha dato lo strappo decisivo

Alessandro Salines Lo sport come passione

Non è un anno a… Caso. E con i giochi di parole si potrebbe andare avanti all’infinito. Ma stavolta è un calembour più che azzeccato. Il 2023 infatti si sta rivelando magico per Giuseppe Caso, il genietto dell’attacco del Frosinone. E tra qualche settimana è destinato a diventare addirittura storico con la promozione in Serie A sempre più vicina. Nell’anno solare il giovane fantasista, prelevato quest’estate dal Genoa, è stato tra i giocatori più decisivi del campionato. Solo Gianluca Lapadula del Cagliari e Giovanni Crociata del Cittadella hanno fatto meglio.

Sabato pomeriggio allo “Stirpe” cercherà di continuare la striscia positiva in una gara speciale contro quel Cosenza al quale è molto legato e dove si è messo in luce la scorsa stagione.

Caso sempre più incisivo

Il gol di Caso al Modena

Dall’inizio dell’anno Caso ha segnato 5 gol in 10 gare, toccando quota 7 totali. Una media ragguardevole di 1 rete ogni 2 partite. Ha praticamente più che raddoppiato il bottino (2) dell’andata dove però ha dovuto superare qualche problema fisico che lo ha condizionato dopo un avvio di stagione molto positivo. Inoltre ha confezionato 1 assist.

Numeri inequivocabili che certificano la crescita dell’attaccante ma soprattutto lo mettono in vetrina tra i giocatori più incisivi della Serie B nel 2023. Solo Lapadula e Crociata infatti hanno partecipato attivamente a più gol (7 entrambi con 6 reti e 1 assist) di Caso. Insomma lo strappo (7 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta) importante del Frosinone dopo il giro di boa porta anche la firma del fantasista.

Cinque gol, 12 punti

Caso festeggiato dai compagni dopo la rete al Como

Caso, 24 anni, cresciuto alla Fiorentina, ha inciso tantissimo nel girone d’andata. Infatti 4 delle 5 reti hanno contribuito a conquistare ben 4 vittorie: il 2-1 al Modena (ha siglato il raddoppio), lo 0-2 a Como (suo il secondo gol), lo 0-2 a Ferrara (ha chiuso il match) ed il 3-0 al Venezia (ancora la seconda rete). E bisogna aggiungere anche l’assist del raddoppio di Insigne nella sfida vinta 3-0 contro il Cittadella.

Dodici punti sui 23 totali incamerati nel girone d’andata. Oltre la metà e non è poco. Non ha portato invece punti la rete siglata nella partita persa in casa col Parma. E a partire dalla prossima gara i tifosi sperano che possa realizzare anche gli ultimi e decisivi gol per la promozione in Serie A.

La partita dell’ex

Caso con la maglia del Cosenza conquista un rigore proprio contro il Frosinone

Contro il Cosenza non sarà una gara come tutte le altre per Caso come anche per Garritano, nato proprio nel capoluogo calabrese ed altro grande ex. Sono ex anche Jaime Baez, Gennaro Borrelli, Ben Kone (sarà assente) ed il vice allenatore Stefano Morrone. Caso ha giocato nel Cosenza la scorsa stagione in prestito dal Genoa. E’ stato uno dei protagonisti della corsa alla salvezza. Cinque gol in 39 partite ma anche giocate di alta qualità come dribbling, strappi ed assist. A Cosenza ha trovato continuità e consapevolezza nei propri mezzi in un campionato importante come la Serie B dove non aveva mai giocato. Diventando subito uno dei beniamini della tifoseria e conquistandosi anche una chance in Nazionale.

Mister Bisoli che ha allenato Caso a Cosenza

“È stato uno step fondamentale per la mia crescita – ha dichiarato di recente – Con Bisoli ho avuto tanto spazio, gli devo molto. Conquistare la salvezza, da protagonista, è stata una grande soddisfazione. Soprattutto perché a inizio anno ci davano per spacciati. E pensa che lo stesso giorno che ci siamo salvati mi è arrivata la chiamata per lo stage in nazionale. Un sogno”.

Un anno non a… Caso.