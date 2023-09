Esordio in “A”, salvataggio e cessione: Szyminski e la dura legge del mercato

[LA STORIA] Dopo 4 stagioni il difensore polacco lascia il Frosinone e si trasferisce alla Reggiana. Sabato con l’Atalanta ha evitato il gol del 2-2 dimostrando al solito grande professionalità ed attaccamento alla maglia. Tra i protagonisti della promozione, era il veterano della squadra con 92 presenze. Intanto è sbarcato a Milano il brasiliano Reinier: “Felice di essere qui”. Fatta per Okoli, si tratta Bourabia. Borrelli verso il Brescia

Alessandro Salines Lo sport come passione

E’ uscito di scena a testa altissima in linea con quanto ha dimostrato in 4 stagioni al Frosinone. Tra i protagonisti della promozione, ha fatto in tempo ad esordire in Serie A con un successo, regalando ai tifosi l’ultima prodezza (salvataggio nel finale su Koopmeiners). Przemysław Szyminski ha salutato ed è approdato alla Reggiana in prestito dove ritroverà Alessandro Nesta, suo allenatore al Frosinone per una stagione e mezza.

Si è congedato il “veterano” della squadra per anni e presenze in maglia giallazzurra. Una sorta di capitano, professionista esemplare, molto apprezzato nel mondo-Frosinone. Ma il calcio è un vortice e l’ennesima rivoluzione in casa-Frosinone ha coinvolto anche il centrale polacco. Una cessione comunque che era nell’aria da settimane malgrado un contratto fino al 2025 e rinnovato un anno fa.

Una finale playoff e la promozione

Ventinove anni, originario di Katowice, Szyminski è approdato al Frosinone nell’estate del 2019 dopo essersi svincolato per la mancata iscrizione del Palermo. Quattro campionati di Serie B giocati sempre a buon livello, una promozione sfiorata ai playoff, Szyminski non ha mai tradito la fiducia. Un elemento affidabile, grande serietà in campo e fuori, un punto di riferimento anche se molto discreto. Tanto che un anno fa aveva rinnovato il contratto per altri 2 anni.

Nel campionato passato ha collezionato 15 presenze e 1 gol a causa anche di un infortunio che lo ha tenuto fuori nella parte finale della stagione. Anche se Grosso gli ha preferito Ravanelli, il polacco si è sempre fatto trovare pronto. Senza mai lamentarsi. E la promozione ovviamente porta anche la sua firma.

Il difensore Szyminski ceduto alla Reggiana

In un’intervista al “Przegląd Sportowy”, l’unico quotidiano sportivo della Polonia, aveva confessato di trovarsi benissimo a Frosinone (“Le persone sono fantastiche, il clima ottimo e la cucina eccellente”) e di voler provare a giocare in Serie A. “Dopo 6 anni in B con squadre di vertice, la Serie A potrebbe essere il passo naturale della mia carriera. Ho quasi 30 anni e sono pronto per questo”. Ed invece il destino e la dura legge del mercato hanno deciso diversamente. Szyminski ripartirà ancora dalla Serie B con la solita professionalità e senso d’attaccamento.

Ecco Reinier, è fatta per Okoli

Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica

“Sono felice di essere qui”, sono state le prime parole di Reinier appena sbarcato all’aeroporto di Milano proveniente da Madrid. Poi il neo acquisto del Frosinone si è trasferito all’hotel “Me Milan Il Duca” dove ha incontrato il direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi e il suo collaboratore Piero Doronzo. Il trequartista brasiliano, classe 2002, preso in prestito dal Real Madrid, ha avuto così il suo primo contatto con il Frosinone. D’altronde Angelozzi con uno dei suo colpi da maestro è stato il fautore di un’operazione che ha suscitato tanto clamore ed entusiasmo tra i tifosi. Nelle prossime ore Reinier effettuerà le visite mediche e raggiungerà Udine per conoscere Di Francesco e la squadra. Sabato assisterà alla gara in tribuna.

Si è sbloccata la trattativa per il difensore centrale Okoli dell’Atalanta. Il giocatore di origini nigeriane effettuerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto per il Frosinone. Un innesto di spessore per la retroguardia ma non è escluso un altro rinforzo. Angelozzi continua a trattare per il centrocampista Bourabia dello Spezia. In uscita Borrelli è vicino al Brescia, Klitten ha risolto il contratto.