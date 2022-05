Fate largo alla “meglio gioventù” del Frosinone

Week-end importante per le “minori” giallazzurre. La Primavera ha ipotecato la finalissima dei playoff, sbancando (3-1) il campo del Brescia. Protagonisti il nipote d’arte Maestrelli e Peres, autore di una doppietta.

Alessandro Salines Lo sport come passione

Come qualcuno potrebbe pensare non è un premio di consolazione dopo la mancata qualificazione ai playoff. Ma bensì può essere considerato uno step di crescita nel progetto-giovani lanciato la stagione scorsa e ribadito con forza dal presidente Maurizio Stirpe nella conferenza di mercoledì scorso. Insomma il settore giovanile del Frosinone, rifondato l’estate passata, sta regalando soddisfazioni al club giallazzurro.

Ed il week-end è iniziato col botto. La Primavera infatti ha continuato la sua marcia trionfale nei playoff ed ha ipotecato la finale sbancando Brescia. Domenica pomeriggio invece l’Under 15 proverà a non svegliarsi da un sogno affrontando il Napoli nell’andata degli ottavi.

Segnali importanti quelli lanciati dalle “minori”, sottolineati dallo stesso Stirpe durante l’incontro con i giornalisti. Segnali di un lavoro importante che sta dando i frutti grazie anche alla mano del neo responsabile del vivaio Alessandro Frara.

Primavera-show nella tana del Brescia

Giorgio Gorgone ed il suo staff

Nella semifinale d’andata il Frosinone ha battuto (1-3) in rimonta il Brescia sul campo del Centro Sportivo San Filippo. Il successo mette in discesa la strada verso la finalissima per giocarsi l’ultima promozione in Primavera 1.

Grande partita dei ragazzi di mister Gorgone che hanno dominato in lungo e in largo il match ed hanno soprattutto dimostrato tanta personalità quando sono andati in svantaggio dopo 16’. I giallazzurrini non si sono disuniti ed hanno pareggiato con il nipote d’arte Maestrelli. Sulla vittoria ci sono anche le mani del portiere Palmisani che ha parato un rigore a Bertazzoli poco prima dell’intervallo Ad inizio ripresa il Frosinone si è scatenato con la doppietta di Peres che ha steso il Brescia. Sabato prossimo alle 15 gara di ritorno al Comunale di Ferentino con Stampete e soci che potranno gestire l’ottimo vantaggio.

Nell’altra semifinale anche il Parma ha blindato la finalissima, vincendo 2-0 a Monza con le reti nella ripresa di Lusha e Russo. Se il Frosinone andrà avanti giocherebbe la gara-promozione in casa (il 29 maggio) in quanto rispetto al Parma ha conquistato più vittorie nella regular season.

Un grande percorso

Alessandro Frara, responsabile del settore giovanile

La Primavera è arrivata alle porte della finalissima dopo un campionato da protagonista, chiuso con uno storico secondo posto. I ragazzi hanno viaggiato sempre ai primissimi posti giocando un ottimo calcio. E forse con maggiore fortuna avrebbero anche potuto vincere il girone.

La squadra di Gorgone ha terminato a quota 49 dietro alla capolista Cesena a 56. Ma sul campo i punti sono stati 52 (il Frosinone ha perso a tavolino il match vinto a Benevento). Quindici vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte è stato il ruolino di marcia dei giallazzurrini che hanno terminato il torneo con il secondo miglior attacco del girone (64 reti, meglio solo il Cesena con 74 gol). E non è un caso che ben 3 giocatori siano arrivati in doppia cifra: Stampete, autore di 17 reti, Selvini di 11 e Favale di 10. I primi 2 sono stati anche nel giro della prima squadra con alcune convocazioni. Selvini ha pure esordito in Serie B a Lignano contro il Pordenone. Anche Maestrelli ha avuto il suo momento in prima squadra, debuttando a Lecce.

Poi nei playoff il Frosinone ha subito alzato la voce vincendo l’andata dei quarti a Cremona per 2-1. Nel ritorno ha gestito il vantaggio e pur perdendo si è qualificata alla semifinale in virtù del miglior piazzamento in campionato.

L’Under 15 tenta l’impresa

Alessio Mizzoni

La formazione di Alessio Mizzoni domenica pomeriggio (ore 15) a Ferentino affronterà il Napoli nell’andata degli ottavi di finale dei playoff. Un appuntamento importante e prestigioso, giusto premio del grande lavoro effettuato dal tecnico e dal suo staff che hanno forgiato un gruppo davvero interessante.

I baby giallazzurri, classe 2007, hanno chiuso al terzo posto a quota 33 con 10 vittorie. Secondo miglior attacco, insieme al Napoli, con 37 gol realizzati e terza miglior difesa con soli 19 gol subiti. In 6 match i giallazzurri hanno mantenuto la porta inviolata e in soli 3 match su 18 non hanno segnato nemmeno un gol. La Mizzoni-band fino alla fine ha tenuto testa a squadre del calibro Roma, Napoli, Lazio e Benevento. Poi nel primo turno dei playoff ha eliminato la Reggina, pareggiando 1-1 e passando grazie al miglior piazzamento in campionato.

Quello con il Napoli è un match molto difficile visto che gli azzurri hanno superato il Frosinone in entrambe le gare della regular season. Ma i ragazzi di Mizzoni non vogliono svegliarsi e sicuramente daranno tutto per continuare a sognare. Il ritorno è fissato per mercoledì 18 maggio.

La spinta del presidente Stirpe

Il presidente Maurizio Stirpe

I buoni risultati del settore giovanile ed in particolare della Primavera e dell’Under 15 sono stati al centro di un passaggio della conferenza stampa di Stirpe. A conferma dell’importanza del vivaio e della bontà del lavoro condotto dalla dirigenza e dai tecnici.

“Devo ringraziare Frara e Gorgone per il lavoro fatto con la Primavera – ha detto il patron – Ci fa sperare di trovare qualcosa di interessante tra questi ragazzi ai quali possiamo dare la possibilità di fare un ulteriore step di crescita. E’ un buon punto di partenza. Ci possiamo considerare moderatamente soddisfatti unitamente al lavoro svolto dall’Accademia, una esperienza nuova lanciata lo scorso anno. Anche lì qualche risultato lo si è ottenuto, c’è qualcosa da valorizzare meglio. Ma la collaborazione è stata positiva al primo anno”.

Parola chiare quelle del presidente. Quindi, comunque vada, sarà fondamentale non disperdere il patrimonio tecnico costruito dal tecnico Gorgone.