Fazzone resta con Forza Italia, parola di Fazzone

Le voci di un'imminente passaggio con i renziani di Italia Viva. Respinte con forza da Claudio Fazzone. "C'è chi gioca sporco, sapendo che non mi presto a queste cose”

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

«Ma che scherziamo? Io ero di quelli che sostenevano il voto a Ignazio La Russa. Il centrodestra ha la responsabilità di governare con Giorgia Meloni presidente per volontà degli italiani. Dal primo momento sostengo che debba fare il governo e presto: un governo di centrodestra». Non lascia spazio a interpretazioni Claudio Fazzone, leader di Forza Italia nel Lazio.

Nega. Giura che sono indiscrezioni infondate. Le lancia in cronaca nazionale Il Messaggero e dopo qualche ora le rilancia Dagospia. Eppure entrambi godono di assoluta attendibilità.

Il titolo di Dago è nel suo stile: dirompente ed irriverente, quindi efficace. Scrive: Forza Italia è vicina alla scissione. Sono almeno tre i senatori pronti a lasciare il Berlusconi renzullato: la Casellati, Lotito e Claudio Fazzone potrebbero mollare il Cav e l’infermiera al loro destino. Il presidente della Lazio è pronto a passare con la Meloni. Fazzone con ‘Italia Viva’.

Io non faccio guerriglia

Claudio Fazzone

‘Contro’ Claudio Fazzone c’è il fatto che tenga rapporti anche con il centrosinistra: a Latina e Viterbo ha vinto le provinciali dribblando Lega e FdI. Ma lui assicura che la politica lì non c’entra: perché le Provinciali sono un gioco a parte, sono enti di secondo livello.

E la storia che ora abbia le valigie pronte? “Ma vi pare che faccio uno cosa del genere senza riunire i miei?” Rilancia: “Per me i problemi sono le bollette ed i salari bassi, sono il bisogno del Paese di avere un governo serio”.

Quello che gli dà fastidio è che si possa pensare ad un suo gioco sotterraneo. “Io non faccio guerriglia, quello che debbo dire lo dico. Come ho sempre detto che nel partito, nel mio Partito di Forza Italia, vanno cambiati i metodi e vanno coinvolti tutti. Lo dico alla luce del sole, come i confronti di questi giorni stanno nella fisiologia della formazione di un nuovo governo, in un nuovo assetto voluto dagli elettori. Ci hanno votato per governare guidati da Giorgia Meloni, questo è senza se e senza ma“.

Il gioco sporco

Antonio tajani e Claudio Fazzone (Foto © Imagoeconomica)

Una polpetta avvelenata? “Beh, c’è chi gioca sporco e sapendo che non mi presto, giocano inventando cronache fantastiche”

Claudio Fazzone sta a Forza Italia come Antonello Venditti alla Roma, ci sta da sempre ci sta sempre. In provincia di Latina, Berlusconi manco veniva “c’era Claudio“. Quando venne al teatro Comunale, per la candidatura di Giovanni Di Giorgi a sindaco di Latina, il padrone di casa era Fazzone e Berlusconi ospite, mai in altri posti.

Sono cinque legislature che sta dove sta, e non cambia neanche in questa ultima. Fazzone resta dove sta, parola di Fazzone.