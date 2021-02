E Fazzone ricompare sulla home page di Forza Italia

Un messaggio politico forte e chiaro del senatore e coordinatore del Lazio del Partito. Ma continua a mancare l’assetto della provincia di Frosinone. Forse perché la trattativa con Antonio Tajani non si è conclusa?

Sull’home page del coordinamento regionale di Forza Italia è ricomparso il nome di Claudio Fazzone, come coordinatore regionale. Come è giusto che sia. Poco prima di Natale era scomparso, alimentando i dubbi che potesse essere imminente un commissariamento. Che invece non c’è stato. (Leggi qui Mistero buffo in Forza Italia Fazzone fa saltare la rivoluzione).

Continua a mancare invece il nome del commissario della provincia di Frosinone. Per la provincia di Latina figura Alessandro Calvi, per quella di Viterbo c’è Andrea Di Sorte, per la provincia di Rieti il responsabile è Sandro Grassi. Il coordinatore provinciale della provincia di Roma è Alessandro Battilocchio. Mentre il commissario della Grande Città di Roma è Maurizio Gasparri.

Spazio bianco per Frosinone

Rossella Chiusaroli, Daniele Natalia, Adriano Piacentini con Giuseppe Patrizi

Ma perché Frosinone continua a non essere indicata nell’home page? Il commissario provinciale è lo stesso Claudio Fazzone. Sempre nei mesi scorsi ad un certo punto era comparso il nome di Alessandro Battilocchio sulla famosa home page. Come commissario provinciale. Poi però quell’indicazione fu cancellata in men che non si dica e la spiegazione ufficiale è che si era raggiunta un’intesa su quel nome, ma poi tutto era stato congelato. (Leggi qui Rivoluzione Forza Italia, Battilocchio a Frosinone)

Fatto sta che la home page del coordinamento regionale di Forza Italia sta diventando una sorta di Gazzetta ufficiale per capire come stanno le cose nel Partito. La Ciociaria rappresenta un caso. Il commissario Claudio Fazzone ha nominato tre sub commissari: Adriano Piacentini, Daniele Natalia e Rossella Chiusaroli. Sono loro a guidare il partito da ormai diverso tempo. Tutti e tre fedelissimi del senatore di Fondi. Antonio Tajani, vicepresidente del partito, aveva provato a “piazzare” Battilocchio, ma poi aveva dovuto desistere.

Le aspettative su Tajani

Antonio Tajani, Claudio Fazzone, Gianluca Quadrini ed Anselmo Rotondo

Da Tajani si aspettavano molto Gianluca Quadrini, Gioacchino Ferdinandi e anche Anselmo Rotondo, che nel frattempo ha lasciato gli “azzurri”. (Leggi qui L’addio gelido di Rotondo a Forza Italia dopo 25 anni).

Il fatto che sulla famosa homepage non figuri il nome del commissario provinciale del partito in Ciociaria può essere letto in due modi. Il primo: essendo Fazzone non c’è bisogno di specificarlo.

Ma perché? Forse perché nelle altre province il commissario non coincide con il coordinatore regionale. Il secondo: la trattativa tra Tajani e Fazzone non è conclusa e magari qualche pezzo da novanta (tipo Maurizio Gasparri) sta mediando.

Intanto però la Ciociaria non figura in quello spazio. E non è il massimo considerando le percentuali del Partito in questo territorio.