Fca tenta la scossa: cinque giorni di prezzi regalo

Il gruppo Fca tenta di dare una scossa al mercato. Taglio sui listini anche di 9mila euro. Ma solo per cinque giorni. Sulle produzioni di Cassino Plant sconti particolarmente vantaggiosi, prima rata a gennaio. È il tentativo di rianimare un mercato rimasto fermo quasi due mesi. Con perdite devastanti

La proposta è nata durante una delle infinite riunioni in video conferenza: quelle con cui raccogliere le idee per rianimare il settore Automotive. Collegati davanti ad un computer i migliori cervelli della rete commerciale Fca insieme ai titolari delle reti di vendita più attive in Italia. Sono stati loro a proporre la strategia della rianimazione per un comparto che il lockdown ha spinto al collasso. Concessionarie chiuse, officine di manutenzione ferme, ordini bloccati, linee di produzione in cassaintegrazione.

Il pacchetto di proposte partito dalla rete di vendita che fa capo al colosso laziale Ecoliri è lo stesso che nel frattempo avevano sviluppato i top dealer in Piemonte: fuori tutto, subito, con offerte regalo di fronte alle quali nessuno possa dire no tra quelli che a febbraio stavano pensando di comprare un’auto e sono stati fermati dal blocco. Un pacchetto valido per tutti i brand del gruppo Fca: Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia e Abarth. Esteso anche ai veicoli commerciali Fiat Professional.

Cinque giorni a prezzi regalo

Alfa Romeo, la gamma prodotta a Cassino Plant: Stelvio, Giulia e Giulietta

Per i prossimi cinque giorni le concessionarie mettono a disposizione un coupon dal valore di migliaia d’euro da scontare subito se si compra una macchina entro il 31 luglio 2020.

Per i modelli prodotti a Cassino Plant gli sconti vanno dai 7mila ai 9mila euro. Una Alfa Romeo Giulietta comprata con finanziamento dà diritto a 9.000 euro di sconto, una Stelvio viene scontata di 8.500 euro. Più basso lo sconto se si vuole comprare una Giulia: 7.000 euro.

L’assegno è valido per tutti i modelli. Seimila euro per Jeep Renegade e Compass, quindicimila euro di sconto per Grand Cherokee. La Panda viene venduta con quattromila euro di sconto, la 500L con ben 6.500 euro. Il bonus per la Lancia Ypsilon è di quattromila euro. Per la Abarth 595 il bonus è di tremila euro.

Non solo. I concessionari vogliono dare ai clienti il tempo per rimettere in ordine i loro conti: in caso di acquisto con finanziamento la prima rata si paga a gennaio 2021.

La linea dedicata

Fca sede di Mirafiori © Imagoeconomica, Sara Minelli

Ecoliri è andata oltre e sulle vetture in pronta consegna sono inclusi nel prezzo gli optional presenti. Ulteriori promozioni sono destinate ai clienti con partita IVA. Gli sconti vanno dal 22% sul 500L PRO fino al 38% di sconto su Ducato. E su alcuni mezzi in pronta consegna c’è anche uno sconto extra del 5%.

Ha istituito una linea dedicata: il coupon può essere chiesto o telefonando allo 0776.15.800.33 oppure scrivendo una mail a servizioclienti@gruppoecolirispa.com

Il comparto ha chiesto al Governo una serie di misure con cui stimolare le vendite. Il mese scorso il presidente di Ecoliri Davide Papa, presidente di Unindustria Cassino – Gaeta, aveva sollecitato un piano di rottamazione nazionale, auspicando un successo massiccio come l’ultima volta. Ebbe un successo tale che l’Iva incassata dallo Stato andò a coprire ampiamente il valore dei bonus fiscali che erano stati concessi.