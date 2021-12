Fionda e Marandola si prendono il Pd, all’unanimità

Il Congresso Pd di Cassino ricostruisce l'unità dopo due anni e mezzo di Commissariamento. Le scelte dell'ultimo minuto. E quelle della prima ora. Fionda Segretario, Marandola presidente per fare da collegamento con il Gruppo. Presente Astorre

Massimo Gentile Sao ko kelle terre...

All’unanimità: come si usava ai tempi del Pci e dei Ds: Romeo Fionda è il Segretario del Partito Democratico di Cassino. Lo ha eletto questa mattina l’assemblea degli iscritti al Circolo del Partito Democratico di Cassino. Ma non è stato un Congresso banale quello che oggi ha messo fine a due anni e mezzo di commissariamento.

I nomi dei nuovi quadri dirigenti sono rimasti in bilico fino alla fine. Per garantire gli equilibri e assicurare l’unità della nuova gestione. A sorpresa il Presidente del Circolo è stato individuato nel consigliere comunale Sergio Marandola:

Fionda e Marandola

La Direzione è composta da 26 elementi: 13 uomini e 13 donne. Lo compongono figure storiche della sinistra cittadina come Ernesto Polselli ed elementi di alto profilo culturale come la signora Lucia De Feo. Fino alla fine il nome della signora De Feo è stato in corsa per la Presidenza, poi si è ritenuto di optare per un nome più di manovra che facesse da raccordo con il Gruppo in Consiglio Comunale: nasce da qui la decisione di virare su Sergio Marandola.

La Vice segreteria andrà, come da accordi, ad un rappresentante dei Giovani Democratici che comunque verrà nominato dal neo Segretario. Il nome sul quale stanno convergendo i GD al momento è quello di Marco D’Aliesio, segretario cittadino del Giovanile. Il tesoriere sarà il commercialista Pietro De Maria.

Fine del Commissariamento

L’elezione è avvenuta per alzata di mano, al termine degli interventi politici: quelli del Segretario Regionale Bruno Astorre, del vice Segretario del Lazio Sara Battisti, del Segretario provinciale Luca Fantini.

Il Segretario cittadino Fionda, il regionale Bruno Astorre, il sindaco Salera

È stato il Congresso della pacificazione. Il Circolo Pd di Cassino era commissariato da due anni e mezzo: dalle dimissioni dell’allora Segretario Marino Fardelli che non condivideva la linea dettata dallo Statuto per determinare il nome del candidato sindaco da schierare alle Comunali. Fardelli avrebbe voluto la candidatura dell’ex sindaco Giuseppe Golini Petrarcone mentre una parte del Pd voleva invece puntare sul suo braccio destro Enzo Salera. Fu necessario l’intervento del Segretario Regionale Bruno Astorre: Statuto alla mano impose le Primarie. Le vinse Salera che vinse a spasso anche le elezioni contro Mario Abbruzzese.

Quella candidatura fu preceduta dalle dimissioni di Fardelli, dalla candidatura (ed elezione) di suo fratello Luca con la civica di Petrarcone che sconfessò il Pd, dall’uscita di Salvatore Fontana dal Partito.

C’è stato un lungo e paziente lavoro di ricucitura portato avanti dal Segretario Luca Fantini e dal vice regionale Sara Battisti. Hanno aperto un canale di dialogo politico con il sindaco Enzo Salera che rimproverava la loro componente Dem maggioritaria Pensare Democratico d’avere messo i bastoni tra le ruote; con l’ex consigliere Sarah Grieco che ha una sensibilità diversa da quella del primo cittadino; con Marino Fardelli oggi Difensore Civico della Regione.

(IN AGGIORNAMENTO)