[FLASH] Il sindaco Enzo Salera azzera la Giunta

[FLASH] SINDACO ENZO SALERA AZZERA GIUNTA COMUNALE CASSINO [FLASH]

Alberto Simone Il quarto potere logora chi lo ha dato per morto

Il sindaco di Cassino ha annunciato questa sera l’azzeramento della sua Giunta Comunale. Lo aveva anticipato nelle settimane precedenti le elezioni Regionali del Lazio di domenica e lunedì scorsi.

Solo le prossime ore diranno se si tratterà di un rimpasto amministrativo o politico. Nel primo caso, entrerebbero in gioco i risultati amministrativi ottenuti dagli assessori, avvicendando quelli che non hanno portato le risposte sperate. Nel secondo caso invece entrerebbero in gioco le tensioni accumulate in occasione delle elezioni Provinciali e delle Regionali, culminate con vere e proprie lacerazioni con una parte della squadra.