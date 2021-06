FLASH – Marco Dell’Isola nuovo rettore Unicas

Il professor Marco Dell'Isola è il nuovo rettore dell'Unicas. Spoglio ancora in corso ma quorum raggiunto. Al primo turno. Continua la tradizione di Ingegneria. Prenderà il posto di Giovanni Betta dal 1° Novembre

Il professor Marco Dell’Isola è il nuovo rettore dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Lo ha eletto il primo turno di votazioni, con un margine molto ampio sul suo avversario Giovanni Capelli.

Le operazioni di spoglio sono ancora in corso, ma il margine di vantaggio è tale da non poter essere colmato e allo stesso tempo, da garantire il raggiungimento del quorum richiesto: alla prima “chiama” era necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto che è calcolata in circa 170 voti.

Per Marco Dell’Isola hanno votato in maniera compatta 3 dei 5 dipartimenti dell’ateneo: i due di Ingegneria e quello di Lettere, parte del personale ed una quota decisiva degli studenti che nei giorni scorsi avevano spostato l’asse di un’elezione altrimenti in equilibrio.

La tradizione di ingegneria

Marco Dell’Isola

Con l’elezione di Marco Dell’Isola continua la tradizione dei rettori provenienti da Ingegneria: lo è il suo predecessore Giovanni Betta, lo era anche Ciro Attaianese e prima ancora Paolo Vigo.

L’avvicendamento avverrà il prossimo 1° novembre: Giovanni Betta resterà in carica fino al 31 ottobre 2021 per completare il suo mandato di 6 anni; era stato eletto nel giugno del 2015 e si era insediato il 1° novembre dello stesso anno. Poi salirà in cattedra il suo successore.