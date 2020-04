Fontana contro Zingaretti: “Inopportuno e di cattivo gusto”

Lo scontro tra Regione Lombardia e Regione Lazio. Fontana attacca Zingaretti. Giudica "Inopportuno e di cattivo gusto" il suo commento sulla sistemazione die pazienti Covid in Rsa. In realtà sullo sfondo c'è la competizione per il ruolo di regione leader. Che il Lazio sta strappando alla Lombardia

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

La Lombardia attizza l’incendio. Infiamma il confronto con il Lazio: sui morti e sui feriti mietuti dal Covid-19. La polemica di questi giorni tra le due Regioni è “inopportuna e di cattivo gusto. Lo dice il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Scrive “Caro presidente Zingaretti, forse lei dovrebbe fare più attenzione alle dichiarazioni che rilascia. Io non ho accusato né lei, né la sua Regione. Ho semplicemente fatto notare il diverso modo di trattare le notizie, da parte di certa stampa, a seconda di chi governa“. Nero su bianco in una nota ufficiale diffusa dalla Regione Lombardia.

Attilio Fontana © Imagoeconomica / Marco Cremonesi

Al centro della polemica ci sono i pazienti delle Rsa. E lì ammalatisi del nuovo coronavirus. In molti casi è stata una strage: la magistratura lombarda sta indagando per accertare se sia stata colpa solo delle condizioni di salute più fragili. Oppure ci siano state omissioni gravi, sottovalutazioni. Peggio ancora: violazioni delle leggi e mancata applicazione dei provvedimenti.

Inopportuno e di cattivo gusto

“Nel Lazio fanno la stessa cosa che abbiamo fatto noi eppure nessuno dice niente” è stata la sintesi giornalistica del pensiero fatto in Lombardia. Innescando la piccata reazione di Nicola Zingaretti e della Regione Lazio. Perché l’assessore Alessio D’Amato ed il suo team a Roma hanno deciso una strategia ben precisa: individuare Rsa dedicate solo a pazienti Covid. Oppure strutture Rsa disposte a sdoppiare i loro percorsi e ricavare, di fatto, una realtà per anziani non Covid ed un’altra – parallela ma indipendente e del tutto autonoma – per gli anziani Covid.

Chiarisce allora Attilio Fontana “Trovo che la vostra delibera, così come la nostra partano dalla stessa ratio: isolare i pazienti Covid. Noi ne avevamo bisogno, per dimetterli da reparti ospedalieri in un momento di grande saturazione dei posti letto, voi per spostarli dalle Rsa“.

Ingresso ospedale Covid © Sara Minelli / Imagoeconomica

Insomma, l’esigenza era la stessa: mettere in sicurezza gli anziani non affetti da coronavirus e garantire l’assistenza a quelli con il covid-19 ma non con sintomi gravi al punto da richiedere il ricovero in ospedale.

“Identici – conclude il governatore della Lombardia – sono i requisiti richiesti da entrambe le delibere per le strutture che avrebbero dovuto ospitarli: indipendenti e con organici dedicati. Quindi per riprendere le sue parole ‘nessuna promiscuità, nessuna facilità nel contagio”.

Da qui la conclusione: “Trovo pertanto inopportuna e di cattivo gusto la sua conclusione ‘nessun caso Lombardia, nel Lazio‘ “.

Dopo che li abbiamo aiutati

Alessio D’Amato © Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Critiche rispedite al mittente a stretto giro dall’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. ”Fontana non si permetta di mistificare, nel Lazio si sono create RSA esclusivamente Covid per pazienti positivi che secondo le indicazioni cliniche non necessitano di ricovero ospedaliero”.

Il che fa una bella differenza con l’accusa di parcheggiare gli anziani in rsa mischiando sani e infetti, alimentando la strage.

Lunedì a Genzano di Roma apre un’altra Rsa Covid interamente pubblica. “Capisco le enormi difficoltà di Fontana – evidenzia Alessio D’Amato – ma dire che la Lombardia è come il Lazio è una mistificazione. Con un tasso di letalità 3 volte superiore e un numero di decessi nelle RSA 18 volte superiore, secondo i dati dell’ISS, credo che Fontana abbia tanto altro da fare che parlare del Lazio a Radio Padania“.

Il Lazio ha dato una mano concreta alla Lombardia durante i giorni più drammatici. Appena stabilizzata la situazione, il Lazio ha messo a disposizione della Lombardia un posto di Terapia Intensiva al giorno per alleggerire la pressione sugli ospedali lombardi. “Abbiamo sempre aiutato, ospitando pazienti di Milano, di Brescia, di Bergamo in un grande spirito di unità . E oggi prendendoci, su richiesta della Protezione Civile Nazionale, anche i tamponi dalla Valle D’Aosta, lo abbiamo fatto e lo faremo ancora se serve ad aiutare chi è più in difficoltà.

Ma c’è anche un altro fato. Il maggior numero di volontari medici andati nelle regioni del nord proviene proprio dal Lazio. “Capisco la polemica politica, ma guai a smarrire la riconoscenza per il lavoro svolto”.

Scontro per la leadership

Nicola Zingaretti Foto © Imagoeconomica / Livio Anticoli

La realtà è che questa emergenza Covid-19 ha messo in luce una diversa organizzazione tra Lombardia e Lazio. L’amministrazione guidata da Nicola Zingaretti si è mobilitata in tempo appena l’allarme da Nord è stato chiaro. Il contagio del governatore è stato uno spartiacque. Fino a quel momento c’era stata la parziale sottovalutazione che poi è stata vissuta in tutte le Capitali del mondo. La presa di coscienza del problema però nel Lazio è coincisa con una reazione totale ed immediata. Con la creazione di cinque Covid Hospital e la radicale trasformazione dell’intera rete di assistenza. In poche settimane è stata allestita una rete con 450 Terapie Intensive e mille posti letto pre e post intensivi.

Soprattutto c’è stata la totale sintonia con le autorità sanitarie nazionali e mondiali. Fino a condividere i richiami alla cautela nelle riaperture. Anche a costo di scontentare gli industriali. Una cautela alla quale Attilio Fontana si è dovuto allineare suo malgrado proprio in queste ore: tornando sui suoi passi dopo avere detto di essere pronto ad attenuare le misure di contenimento.

È proprio questo il vero tema del confronto tra le due Regioni: il Lazio è sempre più pronto a scalzare la Lombardia nel ruolo di regione capace di assumere la leaderhip. (leggi qui Zingaretti allo scoperto: il Lazio vuole sorpassare la Lombardia).