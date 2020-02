Formia ad un passo dalla fine, in 2 lasciano l’Aula: “Avete le ore contate”

Colpo di scena durante il consiglio Comunale di Formia. In due abbandonano l'Aula.Uniti ad altre due assenze strategiche nella maggioranza hanno lasciato il sindaco senza numeri. Le manovre a destra per sfiduciarla. Il timore di una resurrezione come avvenne già per Bartolomeo

La cittadinanza onoraria a Liliana Segre e la ratifica di un intervento fatto con somma urgenza a dicembre dopo l’ultima ondata di maltempo. Dopodichè questa sera è cominciato davvero a diluviare sulla maggioranza che tenta di governare il Comune di Formia. I rapporti interni sono sempre più simili alla burrasca: la conferma è arrivata dalla seduta flash del Consiglio Comunale di oggi. Saltata quando il gruppo “Ripartiamo con Formia” ha abbandonato l’Aula e lasciato la maggioranza senza i numeri per poter proseguire. Per il sindaco Paola Villa potrebbe essere il punto di non ritorno.

Alleanze a destra

Il consiglio comunale di Formia

Eppure la seduta aveva all’ordine del giorno alcuni temi chiave. Qualificanti. Forse il primo vero argomento ‘politico’ per l’amministrazione Villa: le linee guide del piano regolatore portuale per riordinare un tratto del water front di Formia. È il rifacimento del Porto Passeggeri e Pescherecci di Molo Azzurra e dell’ex porto commerciale di Molo Vespucci.

Se l’assessore al Demanio e all’Urbanistica Paolo Mazza pensava di incassare “per la prima volta” un voto unanime dall’intero Consiglio Comunale, ha dovuto ben presto fare i conti con una realtà amministrativa davvero lontana: il piano regolatore portuale non piace (affatto) ad un pezzo importante di maggioranza.

Non piace alla lista “Ripartiamo con voi” dell’imprenditore della Sanità privata Maurizio Costa. Che sotto il profilo politico dialoga (e bene) con il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, con il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone e, da qualche giorno, con il potente ex sottosegretario della Lega Claudio Durigon.

Il risultato di quel dialogo è stato il colpo a sorpresa andato in scena oggi durante la seduta.

Avete le ore contate

Ida Brongo e Lino Martellucci

“Ripartiamo con voi” ha presentato il conto all’assessore Paolo Mazza e, indirettamente, al sindaco Paola Villa. Lo ha consegnato direttamente in consiglio comunale: per dimostrare che “se vogliamo, la consiliatura di Formia potrebbe avere i giorni e le ore contate”.

Dopo aver chiesto di rinviare l’approvazione delle linee guida al Piano Regolatore Portuale, la ‘Lista della Clinica’ – come viene chiamata negli ambienti politici di Formia – ha reso pan per focaccia ai vertici dell’amministrazione comunale.

Dopo l’approvazione dei primi due punti all’ordine del giorno, due dei tre consiglieri “Costiani” presenti, Ida Brongo e Lino Martellucci (quest’ultimo presidente della commissione Urbanistica dove era stata avviata una preliminare discussione sul Prp) hanno abbandonato l’aula tra lo sbigottimento e le facce scure dei consiglieri di maggioranza. Messi all’angolo come un pugile suonato.

L’abbandono dell’Aula fatto da Brongo e Martellucci è stato amplificato anche da altre due assenze. Infatti il terzo consigliere di “Ripartiamo con voi” il chirurgo Dario Coletta era puntualmente in clinica ad operare le cistifelie. Assente anche un altro esponente della coalizione civica, il capogruppo di “Formia Vinci” Antonio Capraro, che da mesi ha deciso di rimanere sull’Aventino da quando il sindaco ha annunciato e mai effettuato il tanto reclamizzato rimpasto in Giunta.

Sono stati questi due abbandoni e le due strategiche assenze a far sprofondare nel baratro la maggioranza consiliare.

Il post della crisi

Il sindaco Paola Villa

I consiglieri presenti hanno dovuto prendere atto di una situazione ormai irreversibile. Per il Pd c’era Claudio Marciano, dell’Udc c’era Erasmo Picano, della Lega Antonio Di Rocco e poi di Fratelli d’Italia Pasquale Cardillo Cupo e di Forza Italia Eleonora Zangrillo e Gianluca Taddeo.

È bastato un post di poche righe, scritte in pieno consiglio comunale, dal coordinatore politico di “Ripartiamo con voi” Joseph Romano per certificare l’avvio di una crisi che non promette nulla di buono.

“In una fase come quella attuale, dove è evidente una poca linearità d’intenti con le altre forze della maggioranza, il gruppo ‘Ripartiamo con voi’ ha deciso volutamente di abbandonare l’aula dell’odierno Consiglio Comunale. Non prima però di aver votato a favore del terzo punto dell’ordine del giorno – ha osservato Romano – in quanto crede fermamente che le diatribe legate a vicende di convivenza politica non debbano in alcun modo creare disagi a quelle che sono le vere e necessarie priorità cui la città ha bisogno”.

Il consiglio comunale di Formia finiva praticamente lì, orfano del sufficiente numero legale per affrontare un’agenda dei lavori essenzialmente tecnica ma sufficiente politica per ribadire come la maggioranza sia prigioniera di se stessa e dei suoi limiti.

Ad un passo dalla fine

“Ripartiamo con voi” un ultimatum l’ha lanciato. Ma sa che i suoi voti non sono ancora determinanti per sancire la conclusione della consiliatura civica al comune di Formia.

Maurizio Costa per questo motivo ha avviato un dialogo a distanza con i due Claudio della politica pontina: non vuole spegnere la luce a Paola Villa e sapere – come è successo con la quarta amministrazione di centrosinistra di Sandro Bartolomeo – che c’è qualcun altro che le accende un trasformatore.

Claudio Durigon. Foto © Livio Anticoli / Imagoeconomica

La Lega di Claudio Durigon ha già fatto sapere che non sarà la protesi di nessuno, tantomeno della professoressa di scienze naturali. L’imprenditore dell’Acervara non vuole passare come il “killer politico” di Paola Villa e apprendere un minuto più tardi che i voti in consiglio comunale per farla resuscitare potrebbero arrivare dal gruppo di Forza Italia.

Questa situazione si è verificata solo due anni fa e a pemettere all’allora sindaco Dem Sandro Bartolomeo di sopravvivere a se stesso per circa un anno. Ecco perché Claudio Fazzone, volendo o nolendo, è ancora determinante per il futuro amministrativo e politico di un Comune, importante, che era ed è… Formia.