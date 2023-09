Forza Italia con il turbo si dimentica di far scendere Sisti

Troppo veloce il nuovo corso di Forza Italia. A Ferentino dimentica di congedare il commissario Franco Sisti dopo avere affidato il Partito a Pietro Stabile. "Il Commissario sono ancora io”. "No è stabile ed ecco perchè”

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Lo hanno messo fuori. Ma si sono dimenticati di dirglielo. Il che nella storia di Franco Sisti ispira una riflessione amara: o aveva inciso talmente poco sulla politica di Ferentino che i vertici provinciali di Forza Italia se lo sono proprio dimenticati oppure la struttura provinciale del Partito dopo la morte di Silvio Berlusconi s’è dissolta e non c’è nemmeno chi mandi una mail al commissario esautorato e sostituito.

A mettere a nudo la situazione è stato lo stesso Franco Sisti poche settimane dopo essere stato sostituito come Commissario cittadino di Forza Italia a Ferentino con Pietro Stabile. Lo ha saputo da Alessioporcu.it e poi da giornali: ma nessuno glielo ha formalizzato. Nè con una Pec, né con una mail ordinaria, né con una raccomandata e tantomeno con una chiamata al telefono.

Ha aspettato, ipotizzando un ritardo. Nelle ore scorse ha detto che tempo ne era trascorso abbastanza ed ha deciso di raccontare la situazione sulla sua pagina social.

Il Commissario sono ancora io

Franco Sisti

Lì Franco Sisti, una lunga storia nel sindacato e responsabile cittadino di Codici, lancia una provocazione. E dice di sentirsi ancora lui il commissario cittadino di Forza Italia.

Era stato nominato nel 2022 dal responsabile regionale del Partito Claudio Fazzone, senatore esperto e navigato. Ora il suo successore Pietro Stabile ha ricevuto la nomina dai responsabili provinciali: Rossella Chiusaroli, Daniele Natalia, Adriano Piacentini. Ha aperto le porte del Partito a figure di esperienza e dotate soprattutto di consenso quali l’ex assessore Amedeo Mariani più volte mister preferenze alle Comunali di Ferentino. (Leggi qui: Amedeo Mariani alla corte di Tajani).

Obiettivo non raggiunto

Rossella Chiusaroli, Daniele Natalia, Adriano Piacentini

Stabile non è un impostore: la sua nomina è ufficiale. E non ha alcun problema a coinvolgere Franco Sisti. A confermarlo è uno dei tre sub coordinatori provinciali di Forza Italia: Daniele Natalia. “Nel 2022 insieme a Claudio Fazzone ed all’attuale vicepremier Antonio Tajani avevamo individuato Franco Sisti come commissario cittadino. Lo scopo era quello di presentare una lista di partito alle comunali del 2023 ma ciò non è avvenuto, quindi non abbiamo raggiunto l’obiettivo. Si è deciso di cambiare”.

Insomma, avvicendamento senza nemmeno tanti saluti che nanche alla domestica si negano. Daniele Natalia assicura che non è proprio così. “Non è un addio a Franco Sisti che resta una figura importante – ha spiegato Natalia – ma si è deciso di scommettere sul ricambio generazionale. Forza Italia è un Partito inclusivo, ci sono tante nuove entrate che dimostrano la sua vitalità. Ora il commissario è Pietro Stabile ma le porte sono aperte a tutti“. (Leggi qui: Tajani riporta Forza Italia a Fiuggi: il congresso del Lazio a dicembre).

Ma il Partito non ha rappresentanti in consiglio. “È vero che oggi non abbiamo consiglieri comunali a Ferentino – ammette Natalia – ma presto ci saranno sorprese“. Una frase che apre le porte alla possibilità di qualche nuova entrata, seguendo la rotta tracciata da alcune settimane in tutta la regione.

Occhi su Pizzotti

Claudio Pizzotti

Poco più di una settimana fa si sono posizionati sotto la bandiera di Forza Italia una ventina di amministratori di Pomezia ed Albano, a Fiumicino dove ora il Partito è in Giunta, a Marino dove a prendere la tessera di Forza Italia è stato il sindaco. E poi a San Cesareo, Anguillara, Rocca di Papa, Grottaferrata, Santa Marinella, Monterotondo, Valmontone.

A Campagnano ha aderito un assessore, a Castel Gandolfo hanno preso la tessera due Consiglieri. E poi a Lanuvio, Montelibretti, Labico, Monteporzio Catone. A Tolfa ha aderito un Consigliere comunale, due nuovi consiglieri Comunali ad Allumiere che vanno ad affiancare il sindaco azzurro. E infine a San Vito Romano, Capranica, Jenne.

Dopo l’ingresso di Amedeo Mariani il nome più probabile è quello di Angelica Schietroma ma il suo interesse sembra si sia molto raffreddato. Le ultime voci parlano di un avvicinamento dell’attuale presidente del Consiglio, Claudio Pizzotti. Sarà lui la sorpresa annunciata da Natalia?