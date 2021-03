Franco infiamma la Lega: “Sul Carroccio o io o Imma”

Torna a scaldarsi il fronte interno della Lega di Cassino. Evangelista chiede chiarezza sui dirigenti politici. La nomina della Segreteria provinciale chiude il tema. Il fronte dell'Aula. E le impronte di Carlo Maria D'Alessandro

Massimo Gentile Sao ko kelle terre...

“Adesso i vertici della Lega devono scegliere: o io, o lei”: l’ultimatum porta la firma di Franco Evangelista, capogruppo della Lega al Comune di Cassino. Torna a mettere nel mirino Imma Altrui la responsabile Organizzazione del Carroccio nella città martire e questa volta lo fa con toni perentori.

Il nodo è legato al ruolo. “Noi consiglieri comunali, con la Lega ci abbiamo messo la faccia candidandoci alle elezioni”. Mentre Imma Altrui è stata nominata direttamente dal responsabile provinciale Organizzazione, Pasquale Ciacciarelli. In pratica, la legittimazione popolare da un lato e la legittimazione solo politica dall’altro.

Franco Evangelista e Pasquale Ciacciarelli

Il vero problema è soprattutto che Franco Evangelista non ha mai riconosciuto il ruolo di Pasquale Ciacciarelli. Che ha il peccato originale di avere aderito al Carroccio dopo una lunga carriera in Forza Italia dove era addirittura il Coordinatore provinciale di Frosinone. Un peccato originale simile a quello della neo dirigente cittadina: “candidata alle scorse Comunali di Cassino addirittura con l’ex sindaco di centrosinistra Giuseppe Golini Petrarcone”.

Un problema di genetica politica? Non solo: “dal giorno in cui è stata ufficializzata la sua nomina non ha mai cercato un dialogo con noi consiglieri”.

Per il capogruppo comunale di Cassino “È giunta l’ora che i vertici regionali che prendano atto della situazione. Debbono scegliere: o si fanno rappresentare da lei, oppure da noi consiglieri”.

La pacificazione globale

Una risposta è già arrivata. È la creazione della nuova Segreteria Provinciale della Lega. Pletorica è vero, dotata di ben settanta componenti è verissimo, altrettanto però è vero che va a ribilanciare (o almeno ci prova) tutti i fronti aperti nei singoli Comuni e nelle singole sensibilità interne al Partito. (Leggi qui Todos Caballeros sul Carroccio).

Una delle recenti riunioni della Lega

In pratica: ognuno ha avuto un ruolo nella Segreteria; così nessuno potrà dire di non avere titolo per impegnarsi nel radicamento del Partito. Inoltre, gli incarichi sono stati assegnati con il bilancino: rappresentano i rapporti di forza elettorale nella Lega provinciale. E sanano (o almeno ci provano) situazioni come quella di Cassino: chi si è sentito poco considerato in città ora ha un ruolo provinciale.

E il caso Evangelista? Per il Partito non c’è un caso Evangelista: i Consiglieri rappresentano il Partito dall’alto della legittimazione elettorale, il Partito sceglie liberamente chi più ritiene adatto a gestire la sua organizzazione sul territorio.

Il fronte dell’Aula

Se il fronte di Evangelista è l’Aula allora sarà lì che si combatterà la partita. Nella prossima seduta il Capogruppo si prepara a presentare una mozione con cui chiedere di tutelare il collegio elettorale di Cassino. Vuole evitare che venga fagocitato dal Collegio con Terracina – Fondi – Gaeta, come prevede per ora il riallineamento dovuto al taglio di 340 parlamentari deciso con lo scorso referendum.

Nel prossimo Consiglio comunale si discuterà poi anche del Servizio Civile, con Evangelista che incalzerà per sapere lo stato di avanzamento per ognuno degli otto progetti .

Carlo Maria D’Alessandro Foto: Stefano Carofei / Imagoeconomica

L’ex sindaco Carlo Maria D’Alessandro, nonostante oggi non siera più in Aula e sia tornato al suo lavoro di funzionario pubblico, lascia ancora una volta le sue impronte digitali sulle interrogazioni presentate dall’opposizione. Era stato lui, nel 2017, a riattivare “dopo tanti anni” il progetto del Servizio Civile in Comune.

Dal punto di vista politico è invece ormai plastico ed evidente lo strappo nella Lega: da una parte Franco Evangelista con il gruppo consiliare del comune di Cassino e il supporto (esterno) dell’ex sindaco Carlo Maria D’Alessandro; dall’altro i dirigenti con il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli e il supporto (esterno) di Mario Abbruzzese.