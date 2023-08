Frosinone accelera sul mercato: come cambia la squadra di Di Francesco?

Ufficiali Lirola e Soulé, praticamente fatta per Kaio Jorge. La rosa giallazzurra verso la quadratura del cerchio. Tutte le soluzioni di gioco, aspettando gli ultimi colpi in difesa ed a centrocampo

Scatenato in campo, scatenato sul mercato. Se ancora non si è spenta l’eco della vittoria (anche oggi si sono sprecate interviste ed articoli senza parlare dei social) contro l’Atalanta, il Frosinone sale alla ribalta per una campagna di rafforzamento che ha avuto una forte accelerazione quando mancano 4 giorni alla fine. Il club giallazzurro in queste ore ha perfezionato 2 acquisti che potrebbero diventare 3 nelle prossime ore. Prima il terzino destro spagnolo Pol Lirola: il giocatore arriva dall’ Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Un’operazione comunque conclusa già da qualche giorno, mancava soltanto l’ufficialità.

Poi è arrivato il via libera per l’attaccante Matias Soulè, a titolo temporaneo dalla Juventus. Bruciata la concorrenza di Betis e Feyernoord. Praticamente fatta anche per Kaio Jorge, centravanti, anche lui in prestito dalla Juve. Nulla è valso l’inserimento dell’Udinese. Sono stati fortemente voluti dal Frosinone (basta ricordare il blitz di Angelozzi a Torino) Ritroveranno Barrenechea che sabato contro l’Atalanta ha destato una buona impressione. Dunque diventano 3 gli ex juventini in missione ciociara.

Ma come cambierà il Frosinone con i nuovi? Di sicuro il tecnico Eusebio Di Francesco avrà alternative di livello che consentiranno anche nuove soluzioni di gioco. Aspettando gli altri rinforzi in difesa ed a centrocampo. D’altronde già con l’Atalanta il tecnico ha dimostrato di non essere un integralista e di saper variare il tema tattico durante la gara stessa. Lirola, Soulé e probabilmente Kaio Jorge saranno a disposizione per la trasferta di sabato ad Udine (i friulani hanno pareggiato 1-1 a Salerno).

Lirola, un esterno a tutta fascia

Il terzino destro spagnolo alzerà il livello della difesa del Frosinone. Su questo non ci sono dubbi. Si tratta di un giocatore di spessore tecnico ed esperienza che ha giocato in grandi club come Fiorentina ed Olimpique Marsiglia. Vanta 128 gare e 2 gol in Serie A (14 assist), 53 e 3 reti in Ligue1, 12 in Liga ed in Europa League e 7 in Conference. E’ esploso al Sassuolo dove ha militato per 3 stagioni. Di Francesco lo conosce benissimo avendolo lanciato proprio ai tempi del club neroverde. Il suo identikit lo ha tracciato Guido Angelozzi che nel 2016 lo ha preso dalla Primavera della Juventus e portato al Sassuolo: “È un terzino moderno – ha detto il direttore a tuttomercatoweb.com – Sa attaccare e difendere. Spinge in modo impressionante, ha cross, è potente e veloce”.

Lirola garantirà una forte spinta sulla corsia destra, creando quella superiorità numerica fondamentale nel 4-3-3. Pol contenderà il posto ad Oyono. Ma il franco gabonese potrebbe e sere dirottato a sinistra anche se è difficile rinunciare al Marchizza ammirato con l’Atalanta. La presenza di Lirola consentirà variazioni tattiche. Di Francesco potrebbe cambiare modulo in alcune partite, passando alla difesa a 3 (3-5-2 o 3-4-2-1). Lo spagnolo infatti ha spesso giocato da esterno di centrocampo come al Sassuolo. Ed anche Oyono nel Gabon agisce da quinto. Marchizza a quel punto potrebbe essere impiegato nel trio difensivo da centrosinistra.

Soulè: mi manda Allegri e Scaloni

L’argentino, 20 anni, “stellina” delle nazionali giovanili, è l’esterno d’attacco che chiedeva Di Francesco. Un mancino che giochi a destra, elemento ideale per i principi tattici del tecnico abruzzese. Nel 4-3-3 fungerebbe da punta destra del tridente. Ma Soulé può regalare altre soluzioni: a volte è stato utilizzato da trequartista nel 4-3-1-2.

Nato a Mar de Plata, veloce di gambe e pensiero, è dotato di un ottimo dribbling, micidiale nell’uno contro uno. Ha ottimi tempi d’inserimento ma deve migliorare nella finalizzazione. Malgrado l’età viene ritenuto un grande professionista, dedito al lavoro, già tanta personalità. E’ molto apprezzato da Max Allegri e dal ct argentino Lionel Scaloni che lo ha già convocato nella nazionale maggiore. In Serie A ha collezionato 15 presenze e 1 gol. In maglia giallazzurra cercherà il definitivo salto di qualità. Ed il Frosinone sembra la squadra giusta a partire dalle idee di calcio di Di Francesco.

Kaio Jorge, talento targato Santos e Juve

Kaio Jorge, classe 2002, brasiliano, cresciuto nel Santos, dove ha segnato 125 gol dall’Under 11 all’Under 17. “Dopo 5 minuti di provino al Santos, è stato preso. Di solito, i ragazzi vengono testati per 5 giorni, ma lui già dopo il primo era dentro”, ha raccontato il padre Jorge Ramos, ex calciatore dello Sport (club anche di Kaio prima del Santos). Nel 2018 a 16 anni ha esordito in prima squadra. Quel giorno è diventato il sesto giocatore più giovane a debuttare con i grandi, dietro tra gli altri a Pelé e Gabigol. E’ stato campione del mondo Under 17, firmando 5 reti. Il passaggio alla Juve nell’agosto 2021 per 12 milioni di euro. In bianconero 9 gare in Serie A e 2 in C con la Next Gen.

Di Francesco avrà a disposizione un centravanti molto tecnico che ama dialogare con i compagni, si abbassa sulla linea dei centrocampisti. Tra le sue caratteristiche c’è anche quella di alzare il baricentro della squadra e difendere il pallone. In area sa farsi rispettare, legge bene le azioni anche se deve migliorare in zona gol. Veloce soprattutto in progressione, è stato impiegato come punta centrale nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1. Non sarebbe un’eresia vederlo anche in un modulo a 2 punte con Cheddira a girargli attorno.

Il centravanti brasiliano si porta dietro l’incognita del grave infortunio che lo ha tenuto fuori per 555 giorni. Il giocatore ha recuperato e nel precampionato con la Juve ha dimostrato di essere in buona condizione. A Frosinone cercherà la consacrazione: le premesse ci sono tutte.