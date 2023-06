Frosinone balla sulle punte… centrali: Bonfanti e Tabakovic in pista

[CACCIA AL BOMBER] Senza Moro e Mulattieri, è rimasto solo un centravanti (Borrelli). La società dovrà intervenire per coprire il ruolo in vista della Serie A. Dopo Okereke e Bonazzoli, spuntano altri nomi. Il giovane attaccante del Modena potrebbe rientrare in uno scambio con Kalaj e Gelli destinati in Emilia. Il cannoniere dell’Austria Vienna è un profilo internazionale. Ipotesi Kamara

Una casella da riempire. Alla voce punte centrali. E’ rimasto solo Gennaro Borrelli con i suoi 6 gol in 23 apparizioni ed una media invidiabile di 1 rete ogni 95’. Le partenze per fine prestito di Moro (Sassuolo) e Mulattieri (Inter) hanno scoperto un ruolo che dovrà essere riempito con i giusti rinforzi per affrontare la Serie A. Certo resta aperta la questione del diritto di riscatto e controriscatto di Mulattieri ma al di là di come andrà a fine servirà mettere mano al pacchetto dei centravanti che oggi perde 18 reti (12 Mulattieri e 6 Moro). Ed ecco che spuntano le idee di mercato dopo quelle di Okereke e Bonazzoli. Secondo alcuni media specializzati il Frosinone infatti è sulle tracce del giovane Bonfanti del Modena e del più esperto Tabakovic dell’Austria Vienna.

Due profili completamente diversi per vari motivi. Ma entrambi rispecchiano i canoni del club giallazzurro: un ragazzo di belle speranze, da valorizzare e lanciare; ed un giocatore più navigato ma probabilmente una scommessa per il calcio italiano.

Bonfanti-Kalaj-Gelli: asse col Modena

Il Frosinone ha aperto un canale col Modena dove tra l’altro si è accasato il terzino Cotali che era in scadenza. Il club ciociaro ha richiesto l’attaccante centrale Nicholas Bonfanti, classe 2002, originario di Seriate nel bergamasco. La società ciociara ha messo come pedine di scambio 2 ottimi giocatori per la Serie B: il centrocampista Jacopo Gelli ed il difensore centrale Sergio Kalaj. E nei giorni scorsi non è passata inosservata la presenza a Modena del direttore Guido Angelozzi (lunedì riceverà a Roma il prestigioso Premio Ussi) che ha incontrato il diesse degli emiliani Davide Vaira.

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, è reduce da un’ottima stagione con 7 reti in 30 partite. Il Frosinone lo segue da tempo ed Angelozzi ha avuto ottime relazioni sul ragazzo. Un mix di qualità, potenza ed esplosività. Frutto di un fisico importante, non altissimo, 178 centimetri, ma compatto, robusto ed elastico. Con doti tecniche fuori dal comune, un sinistro al fulmicotone e l’attitudine al sacrificio in fase di pressing, un valore aggiunto notevole. Un punta moderna insomma. Ha ampi margini di crescita e non solo per i suoi 21 anni.

Arriva da una famiglia di calciatori. Nonno Aquilino è stato un attaccante negli anni ’60 e ‘70, 84 presenze e 10 reti in Serie A (una con l’Inter) ed il titolo di capocannoniere in B nel 1969-1970 con la maglia del Catania alla pari con Roberto Bettega ed Ariedo Braida. Papà Arnaldo, difensore, ha giocato in Serie A con l’Atalanta ed ha svolto una carriera tra Lega Pro e Serie D giocando tra l’altro con Reggiana, Sambenedettese e Novara.

Tabakovic, il gigante del gol

Il Frosinone avrebbe messo gli occhi su Haris Tabakovic, centravanti svizzero di origini bosniache, nato 28 anni fa. E’ un attaccante di grande presenza fisica (è alto 194 centimetri) che milita nell’Austria Vienna (contratto fino al 2025) dove ha segnato 17 reti in 28 gol. Inizia allo Young Boys, poi ha giocato con Grassophers, Fc Wil ed Austria Lustenau in Svizzera e Debrecen e Diosgyori in Ungheria

Tabakovic è un giocatore che ha esperienza internazionale avendo giocato in Europa League ed in Conference. In Italia sarebbe tutto da testare, una di quelle scommesse che Angelozzi ama vincere. Non appare comunque un’operazione facile per la concorrenza di Fiorentina e Genoa ed anche per la durata del contratto sottoscritto con l’Austria Vienna. Il Frosinone comunque lo tiene sotto osservazione, pronto a sferrare il colpo decisivo.

Ed a proposito del mercato internazionale, alcune media inglesi hanno parlato in queste ore di un interessamento del Frosinone per il centrocampista Glen Kamara, finlandese (gioca in Nazionale) con origini della Sierra Leone. Attualmente veste la maglia dei Rangers Glasgow (19 presenze ed 1 gol) in Scozia. Kamara è seguito anche da Sheffield United, Southampton, Genoa, Rennes e Nizza.