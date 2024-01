Frosinone “cassaforte” della Juve. In dirittura d’arrivo il terzino Valeri

[PUNTO MERCATO] Il club giallazzurro in chiusura con il difensore fuori rosa alla Cremonese. Dopo l’offerta monstre dall’Arabia per Soulé, sirene inglesi per Barrenechea valutato dai 15-20 milioni. Il Brighton di De Zerbi segue il centrocampista attenzionato anche dal Girona in Spagna. Caso verso la cessione alla stessa Cremonese ma deve sciogliere la riserva

Alessandro Salines Lo sport come passione

“Non abbiamo più terzini, speriamo che il direttore ce ne possa regalare uno in questa sessione di mercato”, aveva allargato le braccia Eusebio Di Francesco nel post-gara di Verona. Detto fatto: è in dirittura d’arrivo Emanuele Valeri, 25 anni, fuori rosa dalla Cremonese per non aver voluto rinnovare il contratto. Un esterno sinistro che dovrebbe puntellare il pacchetto di terzini rimasto sguarnito dopo gli infortuni a raffica.

A poco più di 2 giorni dalla chiusura della sessione invernale c’è sempre tanto fermento. Intanto i “gioiellini” del Frosinone continuano ad essere in vetrina per la gioia della Juve proprietaria dei cartellini. Dopo l’offerta monstre dall’Arabia per Soulé, il Brighton di De Zerbi ed il Girona, capolista-rivelazione della Liga, si contendono il centrocampista Barrenechea, valutato dai 15 ai 20 milioni di euro. E poi il Frosinone deve perfezionare le ultime cessioni: Caso, Baez e Bidaoui.

A sorpresa ecco Valeri

Guido Angelozzi

Sembra si sia sbloccata la questione-terzino sinistro. Dopo aver seguito vari profili come Bartesaghi del Milan, Masina dell’Udinese e Kohn dell’Hannover, Angelozzi ha messo le mani su Emanuele Valeri. Il difensore romano è attualmente fuori rosa alla Cremonese per non aver voluto rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Una scelta effettuata per liberarsi a parametro zero ed accasarsi alla Lazio di cui tra l’altro è tifosissimo. Ed infatti si parla di un contratto col Frosinone di 6 mesi e poi Valeri approderà alla società biancocelesti. Ma è un incrocio tutto da confermare.

Fatto sta che mercoledì Valeri sbarcherà in Ciociaria per le formalità di rito (visite mediche e firma del contratto) e mettersi a disposizione di Di Francesco. Il terzino, cresciuto nelle giovanili di Lazio, Urbetevere ed Atletico Vescovio, è stato tra i protagonisti della Cremonese nelle ultime 3 stagioni vincendo il campionato di Serie B nel 2021-2022 e giocando in A l’anno dopo. In grigiorosso vanta 107 presenze e 7 reti. E’ comunque fermo dall’anno scorso: ultima gara il 3 giugno contro la Salernitana.

A sinistra Valeri in una gara contro il Frosinone (Foto © Mario Salati)

Si tratta di un terzino dotato di buona tecnica, grande corsa, abile nei cross ed infatti in carriera ha fornito diversi assist. Non disdegna di calciare direttamente in porta. Può agire anche da esterno di centrocampo a tutta fascia. Fabio Pecchia lo ha valorizzato tantissimo schierandolo da terzino sinistro nella difesa a 4.

Barrenechea alla corte di De Zerbi?

Barrenechea e McKennie in un duello aereo (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Il centrocampista argentino classe 2001 è finito nel mirino del Brighton, settimo in Premier ed allenato dal tecnico italiano ex Sassuolo. Il play giallazzurro è stato seguito dagli scouts inglesi e le relazioni sono più lusinghiere. Il Brighton sarebbe pronto a sferrare l’assalto a giugno e dovrà superare la concorrenza del Girona, capolista-rivelazione della Liga-spagnola. La Juve valuta Barrenechea intorno ai 15-20 milioni. Ma è una cifra che potrebbe anche aumentare da qui a fine torneo.

Barrenechea è uno dei pilastri della squadra di Di Francesco dove ha collezionato 21 presenze. In pratica ha saltato soltanto una partita a conferma della fiducia illimitata che gli ha concesso l’allenatore abruzzese. Arrivato in prestito come una scommessa, si è imposto ben presto per tecnica, senso tattico e personalità. Un centrocampista completo, un play come ce ne sono pochi. Di Francesco ha saputo forgiarlo.

Matias Soulé

E così il Frosinone si sta confermando una sorta di “cassaforte” per la Juve. Non bisogna dimenticare che giusto qualche giorno fa la squadra araba dell’Al-Itthad ha offerto 30 milioni per Soulé. Proposta rifiutata dal giocatore e dalla stessa Juve. Ma l’attaccante argentino, una delle rivelazioni della Serie A, sembra destinato a diventare una ricca pluvalenza per la società bianconera.

Caso, attesa per l’ok alla Cremonese

Giuseppe Caso

Gli ultimi giorni di mercato serviranno al Frosinone per definire anche le ultime uscite. In particolare quella dell’attaccante Caso neppure convocato per la sfida di Verona proprio perché sul mercato. Il Frosinone ha un accordo di massima con la Cremonese ma manca il via libera del giocatore che sta tentennando. Nelle prossime ore sono attese novità. Tra l’altro c’è stato un inserimento del Palermo che è tornato alla carica per Caso dopo il dietrofront di Verde che resterà allo Spezia. Il diesse Rinaudo sta provando a strappare alla Cremonese l’attaccante giallazzurro.

Angelozzi inoltre dovrà cercare di sistemare Baez e Bidaoui come ha sottolineato a margine della conferenza stampa di presentazione di Zortea e Seck. Sull’esterno uruguaiano è sempre vivo l’interesse del Bari che ha sondato pure Bidaoui. Quest’ultimo avrebbe avuto abboccamenti dallo Spezia e da alcune società di Serie C.