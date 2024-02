Frosinone, ecco il Bilancio 2024-26 e non saranno tutte rose e fiori

Lo schema di bilancio 2024-2026. Cosa c'è nel testo e cosa dicono i 23 allegati. Il documento sottolinea criticità finanziarie e pressioni economiche. Ma il risanamento è praticamente fatto.

La delibera è la n°62 del 26 febbraio 2024 ed è stata approvata dalla Giunta con 9 voti favorevoli. Mancava solo il neo assessore ai servizi sociali Paolo Fanelli. È uno dei documenti più importanti dell’amministrazione Mastrangeli: è lo schema di bilancio di previsione 2024 – 2026.

La delibera è composta da ben 23 allegati. È chiaro che quando il Bilancio verrà portato in Consiglio comunale per l’approvazione da parte dell’Aula, si capirà il vero stato di salute della maggioranza. Allo stato attuale il termometro segna un 37 che non allarma.

Lo stato del termometro

Una volta in Aula il termometro salirà o scenderà sulla base di alcune condizioni. Ad esempio se ci saranno delle astensioni o addirittura voti contrari tra le file della maggioranza. Comunque impensabili al momento. Oppure assenze strategiche da parte di qualche Consigliere comunale di centrodestra, per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle politiche per l’ambiente e non da ultimo la viabilità cittadina.

Fino ad oggi però sulla votazione dei documenti di Bilancio, dove c’è il rischio di andare a casa se non approvati, non c’è mai stata alcuna defezione nel centrodestra. Le delibere sono passate tutte all’unanimità dei consiglieri presenti in aula. Agevole ipotizzare che sarà così anche stavolta e che non manceranno nemmeno i voti dei “malpancisti” ufficiali.

Sarà ulteriormente interessante osservare se il Bilancio verrà votato anche da quale consigliere di minoranza. Ed in quel caso il messaggio politico sarebbe veramente importante e impossibile da sottovalutare. Tanto nella maggioranza, che nell’opposizione.

I passaggi di rilievo

Adriano Piacentini e Riccardo Mastrangeli

In molti punti il documento mostra le impronte digitali dell’assessore Adriano Piacentini: sia sul piano tecnico che su quello politico. Sono molti i passaggi degni di rilievo e di riflessione.

Come quelli di cui a pagina 2 della delibera. Laddove è scritto che“il bilancio di previsione 2024 – 2026 è ancora interessato da criticità finanziarie a causa prevalentemente dei consistenti aumenti dei costi dell’energia iniziati già ormai da oltre un anno. Inoltre si deve rilevare che per il 2024 gli enti non possono contare sul finanziamento del fondo per garantire la continuità dei servizi indispensabili”.

Altre criticità sono quelle previste quando la delibera recita:” La parte corrente del bilancio 2024 è altresì appesantita dall’aumento generalizzato del costo dei beni e dei servizi. Va tenuto conto dell’incremento dell’indice Istat all’11,6%, nonché dall’aumento dei tassi di interesse. Sono fattori che elevano l’onere dei mutui contratti a tasso variabile, oltre che delle aperture di credito e delle anticipazioni di tesoreria”.

I margini di manovra sono stretti. Il documento dice che la situazione è solida e sotto controllo ma c’è poco da scialare “Tenuto conto che sul versante della spesa del Personale, i margini di manovra in senso riduttivo, connessi a processi di efficientamento e razionalizzazione, appaiono limitati”. A restringere ulteriormente i margini sono stati “gli aumenti del recente contratto collettivo e dello stanziamento delle somme per l’indennità una tantum prevista dalla legge di bilancio”.

Il problema della procedura di riequilibrio

Altra strettoia messa in evidenza dal documento: “i contributi correnti dovranno essere fortemente contenuti (fatta eccezione ovviamente per quelli incomprimibili, specie nel settore sociale) e rinviati alla fase finale dell’anno, verificando la sussistenza delle necessarie risorse”.

Anche per il Bilancio 2024-2026 l’amministrazione Mastrangeli deve fare i conti con il piano di riequilibrio finanzio pluriennale. È il piano con il quale dieci anni fa l’amministrazione Ottaviani ha evitato il dissesto e spalmato il debito, impegnandosi ad un severissimo piano di rientro che porta il Comune ogni sei mesi ad una verifica periodica tra Ministero e Corte dei Cointi.

La delibera lo ricorda al punto in cui si dice che “con Legge di Bilancio 2024 sono previsti consistenti tagli finanziari di spesa. Sono stati definitivamente quantificati nel mese di gennaio 2024 quando sarà approvato il decreto di riparto di € 200 mln per il comparto degli enti locali del contributo alla finanza pubblica. Per l’esercizio 2024 non vengono applicati al Comune di Frosinone in quanto l’Ente è ancora in procedura di riequilibrio non essendo stato ancora determinata dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio la pronuncia definitiva”.

Insomma, siamo ad un passo dall’uscita dal tunnel: manca la conferma dalla Corte dei Conti.

Un passaggio su alcune voci del bilancio

(Foto via Imagoeconomica)

In passato la non adeguata previsione del rischio legale, ovverosia quanto bisognava mettere da parte per pagare in caso di soccombenza nelle cause, civili o di lavoro, aveva creato qualche problema, nel bilancio 2024-2026 l’amministrazione Mastrangeli ha previsto questi importi.

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI CONTENZIOSO

2024 2025 2026 €853.665,09 €853.665,09 €706.665,09

Programma recupero Periferie – Realizzazione nuova scuola elementare Corso Lazio

2024 2025 2026 € 4.548.616,80 € 0,00 € 0,00

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER MOBILITÀ CICLO PEDONALE E TRATTO MADONNA DELLA QUERCIA E ZONA SPORTIVA COMPLESSO SPORTIVO CONI

2024 2025 2026 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00

UTILIZZO MUTUO I.C.S. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PROGETTO COMUNI IN PISTA 2020

2024 2025 2026 € 633.685,44 € 0,00 € 0,00

MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLA SCARPATA STRADALE DI VIA SAN GERARDO

2024 2025 2026 € 928.563,03 € 0,00 € 0,00

MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA LOCALITÀ FORCELLA

2024 2025 2026 € 725.511,47 € 264.488,53 € 0,00

MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE PROSPICIENTE VIALE MAZZINI NEL TRATTO IN CORRISPONDENZA DELLE STRADE VIA A. DE GASPERI,CORSO DELLA REPUBBLICA E VIA MACCARI

2024 2025 2026 € 731.076,73 € 264.923,27 € 0,00

MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ BELVEDERE IN CORRISPONDENZA DEL COLLEGAMENTO MECCANIZZATO E VIADOTTO BIONDI

2024 2025 2026 € 700.608,05 € 279.391,95 € 0,00

C.1 – POR-FESR 21-27 STRATEGIE TERRITORIALI – GREENWAY (PISTA CICLO-PEDONALE) MATUSA-PARCO DELLE SORGENTI CUP: E41B23001610006

2024 2025 2026 € 180.000,00 € 320.000,00 € 300.000,00

NAT.6 – POR-FESR 21-27 STRATEGIE TERRITORIALI – POTENZIAMENTO PNRR ACQUISTO BUS ELETTRICI CUP: E40I23000030006URALISTICI URBANI CUP: E41B23001620006

2024 2025 2026 € 283.619,19 € 0,00 € 0,00

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ASILI NIDO

2024 2025 2026 43,55 % 55,16 % 55,16 % % Percentuale di copertura tra entrate/proventi e uscite/costi

IMPIANTI SPORTIVI

2024 2025 2026 16,11 % 16,11 % 16,11 % % Percentuale di copertura tra entrate/proventi e uscite/costi

MUSEI PINACOTECHE MOSTRE

2024 2025 2026 9,89 % 1,57 % 1,57 % % Percentuale di copertura tra entrate/proventi e uscite/costi

ASSISTENZA DOMICILIARE

2024 2025 2026 5,26 % 5,26 % 5,26 % % Percentuale di copertura tra entrate/proventi e uscite/costi

SERVIZIO SCUOLABUS