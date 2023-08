Frosinone, i “giorni del condor” di Angelozzi

Il direttore dell’area tecnica giallazzurra come Adriano Galliani. I colpi migliori al solito li mette a segno nell’ultima fase del calciomercato. E così sono in arrivo Cerofolini e Barrenechea, vicino Cheddira. Nel mirino inoltre Kaio Jorge e Gunter. Spunta il nome di Bourabia ma da qui al 1 settembre i tifosi ne vedranno delle belle. Nelle scorse stagioni ad agosto gli acquisti di spessore

D’altronde sono amici di vecchia data, dirigenti di lungo corso che hanno attraversato il mondo del calcio in lungo ed in largo per oltre 30 anni, grandi talent scout, decani del calciomercato. Guido Angelozzi, plenipotenziario direttore dell’area tecnica del Frosinone, come Adriano Galliani, Ad del Monza e prima del Milan. Hanno in comune un modus operandi: i “giorni del condor”. Entrambi infatti sono soliti mettere a segno i colpi più importanti negli ultimi giorni di mercato.

Non un vezzo ma una strategia ben precisa. Secondo la loro filosofia infatti gli affari migliori si chiudono da ferragosto o giù di lì fino all’ultimo minuto della sessione. Quando i giocatori abbassano le pretese perché devono trovare la sistemazione più congeniale e le società hanno necessità di vendere. Basta avere pazienza e poi saper cogliere l’attimo fuggente, sfruttare l’occasione giusta e muoversi con tempismo. Ed in tal senso Angelozzi e Galliani hanno dimostrato di essere maestri.

Da Barrenechea a Cheddira

Cheddira in un duello con Lucioni (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

I “giorni del condor” di Angelozzi sono iniziati e si esauriranno quando il mercato abbasserà la saracinesca il prossimo 1 settembre alle 20. E così lunedì arriveranno il portiere Cerofolini a titolo definitivo dalla Fiorentina e il centrocampista Barrenechea in prestito. Effettueranno le visite mediche e poi probabilmente veranno annunciati. Due acquisti importanti per Di Francesco. L’ex viola è un buon rinforzo per il pacchetto portiere che ad oggi conta Turati ed il baby Palmisani (verrà ceduto).

Il play argentino è invece uno dei giovani più interessanti del panorama nazionale. Classe 2001, cresciuto al Newell’s e alla Juve (Primavera ed Under 23), dovrebbe alzare il livello del centrocampo garantendo qualità e temperamento. Un’ottima alternativa a Mazzitelli ma non solo. Il Frosinone lo ha fortemente voluto tanto che mercoledì scorso Angelozzi ha effettuato un vero e proprio blitz a Torino per bloccarlo. E nello stesso incontro con la dirigenza bianconera ha sondato Kaio Jorge e Soulè. Il primo è una pista percorribile per un prestito, il secondo è molto difficile.

Eusebio Di Francesco

Ma in queste ore il Frosinone è in forte pressing per il bomber italo-marocchino Cheddira del Bari, rivelazione della scorsa Serie B (17 gare e 31 reti) tanto da disputare i Mondiali in Qatar con il Marocco. L’accordo c’è sia col club pugliese che con l’attaccante, da limare alcuni aspetti. Tenendo sempre d’occhio la concorrenza di Verona e Cagliari. Cheddira sarebbe un bel colpo malgrado non abbia esperienza in A: può agire sia da prima punta che da esterno, è veloce e soprattutto vede la porta.

Gli altri obiettivi

Guido Angelozzi

Ma i “giorni del condor” di Angelozzi porteranno altri arrivi per completare una rosa che necessita di puntelli in tutti i reparti. Per l’attacco il Frosinone continua a seguire l’esterno Seck del Torino. Nome nuovo invece è quello di Bourabia, centrocampista marocchino dello Spezia. Secondo Il Secolo XIX di Genova il Frosinone avrebbe effettuato un’offerta ma l’ingaggio particolarmente alto potrebbe frenare la trattativa.

E poi c’è la difesa, ancora sguarnita e con Szyminski in partenza (Catanzaro e Reggiana, più sfumata l’ipotesi-Polonia). Uno degli obiettivi resta il centrale Gunter del Verona, già allenato da Di Francesco. Angelozzi nel suo blitz torinese avrebbe chiesto informazioni anche su Facundo Gonzalez, centrale campione del mondo Under 20 con l’Uruguay, approdato alla Juve nelle scorse settimane dal Valencia B. Ma in lista d’attesa ci sono già Salernitana, Sampdoria e Verona. Comunque i “giorni del condor” sono appena iniziati ed i tifosi giallazzurri ne vedranno delle belle.

Come le stagioni scorse

Capitan Mazzitelli, ingaggiato la scorsa stagione negli ultimi giorni di mercato

Angelozzi comunque ha abituato i tifosi del Frosinone ai “giorni del condor”. Nell’estate del 2021 aveva acquistato ben 7 giocatori (tutti di un certo spessore) ad agosto di cui 4 nelle ultimissime battute del calcio mercato. Stiamo parlando di Canotto, Cotali, Garritano, Ricci, Lulic, Casasola e Cicerelli.

Stesso discorso la scorsa stagione: ben 8 gli acquisti di agosto tra i quali Ravanelli, Mazzitelli, Sampirisi ed Insigne tra i grandi protagonisti della promozione. Gli altri innesti sono stati Frabotta, preso addirittura all’ultimo giorno (1 settembre), Kone, Bocic, Oliveri e Kone.

I “giorni del condor” di Angelozzi.