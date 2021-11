Frosinone, il Campo Largo si costruisce con le primarie

Già tre candidati a sindaco e un coalizione che si sta definendo sul campo giorno dopo giorno. Inoltre si comincia a vedere quale ruolo potranno avere l’ex sindaco Domenico Marzi e il presidente dell’ordine dei medici Fabrizio Cristofari. La strategia di Francesco De Angelis è chiarissima. E chi resta fuori è difficile che possa rientrare nell’eventuale ballottaggio.

Si stanno delineando e bene le primarie del centrosinistra per scegliere il candidato sindaco di Frosinone. Parteciperanno sicuramente Mauro Vicano, Stefano Pizzutelli e Christian Bellincampi. Ma se ne aggiungeranno altri. Intanto però i tre danno l’idea di un progetto preciso.

I 3 delle Primarie

Mauro Vicano gravita da sempre nell’orbita del Pd, ma in questo momento rappresenta anche un punto di equilibrio tra il centrosinistra e le civiche. Lui stesso sta lavorando ad una coalizione civica. Ha un asse d’acciaio con il capogruppo del Pd in consiglio comunale Angelo Pizzutelli, da diversi anni il più votato.

Mauro Vicano

Stefano Pizzutelli nel 2017 ha ottenuto un risultato straordinario, centrando l’elezione a consigliere da solo. Con una civica, Frosinone in Comune, che quando è nata era davvero una scommessa.

Christian Bellincampi nel 2017 è stato il candidato sindaco dei Cinque Stelle, dai quali è uscito meno di una settimana fa. Ma in ogni caso interpreta tutto un modo “civico” che ha deciso di schierarsi con il centrosinistra.

I civici ed i padri nobili

Il percorso però non è finito. L’obiettivo di De Angelis è aggregare anche il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli e la lista di Carmine Tucci, nella quale c’è il consigliere Carlo Gagliardi, che di preferenze personali ne ha sempre prese tantissime. Può anche darsi che da una di queste realtà arrivi un altro candidato a sindaco.

Inoltre Francesco De Angelis sta cercando di mobilitare tutti per un appuntamento che il centrosinistra non ha mai tenuto nel capoluogo. Vuole in campo l’ex sindaco Domenico Marzi e il presidente dell’ordine dei medici Fabrizio Cristofari. I due avranno il ruolo nobile di punti di riferimento, anche per quei settori del capoluogo che più che alla politica guardano all’amministrazione.

Non bisogna mai dimenticare che la prossima Amministrazione Comunale dovrà gestire la complessa vicenda del Pnrr.

Il ruolo di Pompeo

Pompeo e De Angelis

Ma un ruolo importante lo avrà anche il presidente della Provincia Antonio Pompeo. L’obiettivo dei Dem è quello di sancire una vera e forte pace tra le diverse correnti del Partito. Alle primarie parteciperanno in molti, non solo come candidati a sindaco.

Resta da vedere cosa faranno i Socialisti di Gianfranco Schietroma e l’ex sindaco Michele Marini. Sicuramente però restare fuori da un centrosinistra allargato come questo significherebbe rendersi marginali. E a quel punto neppure una eventuale convergenza al ballottaggio sarebbe scontata.

Il Campo largo si costruisce con le primarie.