Frosinone, il primo colpo è un botto: arriva Lucioni, specialista in promozioni

Ufficiale il prestito dal Lecce dell’esperto difensore centrale. Con lui dal Salento dovrebbe arrivare anche il giovane centrale Monterisi. Intanto Gori potrebbe trasferirsi alla Reggina dove ritroverebbe Stellone. Ricci sempre nel mirino del Karagumruk di Pirlo, il Bari non molla Ciano, Angelozzi frena su Marras. Idea-Moncini per l’attacco

Il primo colpo di mercato del Frosinone è un vero e proprio botto: confermato l’arrivo dal Lecce dell’esperto difensore Lucioni, specialista in promozioni. Sempre dal Lecce dovrebbe arrivare anche Monterisi. Intanto Gori è pronto a riabbracciare Stellone. E poi tante ed notizie indiscrezioni. E’ sabato ma sembra lunedì perché il mercato non si ferma neppure nel week-end. Il club giallazzurro poco prima dell’ora di colazione ha ufficializzato l’ingaggio di Fabio Lucioni come anticipato nei giorni scorsi.

Ma il sabato si scalda anche per la notizia lanciata dal sito specializzato alfredopedulla.com: Mirko Gori, bandiera per anni del Frosinone e di rientro dal prestito ad Alessandria, potrebbe partire di nuovo destinazione Reggina dove ritroverebbe Roberto Stellone, il tecnico che lo ha lanciato.

Lucioni in prestito

Il difensore ternano, 34 anni, sbarca in Ciociaria in prestito fino a giugno 2023. E’ destinato a diventare il pilastro di una difesa che ha perso tutti insieme 2 titolarissimi come Gatti e Zampano ed altri 2 giocatori importanti quali l’ex capitano Brighenti e Barisic. Lucioni è stato il capitano ma soprattutto uno dei punti fermi del Lecce neo promosso in Serie A.

Ora ripartirà da Frosinone magari per provare a centrare la quarta promozione in A della sua carriera. A Lecce probabilmente non avrebbe più trovato lo spazio che chiedeva in una squadra che dovrà cambiare pelle per cercare la salvezza. La sua partenza comunque ha fatto parecchio rumore nel Salento e non poteva essere altrimenti dopo 142 presenze, 6 gol e 2 promozioni. “Lecce sarà sempre casa tua”, il saluto del club giallorosso su twitter.

Ed il presidente Saverio Sticchi Damiani gli ha dedicato un accorato post sul suo profilo instagram: “I nostri destini si sono incrociati in un momento buio della tua carriera. Ti ho detto: ‘io ti difendo, ma poi toccherà a te difendere il mio Lecce’. Da allora abbiamo vinto tutto, due promozioni pazzesche, 142 partite giocate senza saltare mai un allenamento! – scrive il patron giallorosso – Non parlo mai dei singoli, perché per me conta solo il bene del Lecce ed ogni singolo giocatore è ugualmente importante a condizione che sudi la maglia, in ogni partita, in ogni allenamento. Per te Fabio faccio una eccezione per dirti grazie per aver sempre onorato la nostra maglia e per aver indossato con orgoglio la fascia di capitano. È una fascia che non potrà mai toglierti nessuno perché è cucita sulla pelle dei grandi capitani che hanno fatto la storia del Lecce. Ci vediamo presto”.

Monterisi, il secondo colpo?

Fabio Grosso, tecnico del Frosinone, proverà a valorizzare il giovane Monterisi

Sempre da Lecce ed ancora in prestito arriverà anche un altro difensore, stavolta giovanissimo a conferma che il Frosinone non ha abbandonato la linea verde. Si tratta di Ilario Monterisi, classe 2001 reduce dai prestiti a Catanzaro ed Andria dove ha contribuito alla salvezza della società pugliese.

E’ un centrale ed all’occorrenza terzino destro nato a Trani, forte fisicamente dall’alto dei suoi 190 centimetri. Cresciuto nelle giovanili prima del Bari e poi del Lecce, ha esordito nei professionisti in Serie A con i giallorossi nell’ultima giornata del campionato 2019-2020. Il tecnico giallazzurro Fabio Grosso tenterà di valorizzarlo come ha fatto la stagione passata con altri giovani.

Gori alla corte di Stellone

Mirko Gori

Il mediano di Tecchiena rientra dal prestito ad Alessandria ma sembra pronto a partire nuovamente. Lo ha richiesto la Reggina di Roberto Stellone, il tecnico che meglio di tutti lo conosce per averlo lanciato e valorizzato nel Frosinone.

Il centrocampista è stato allenato da Stellone prima nella Berretti che ha vinto lo scudetto nel 2012 e poi negli anni d’oro del doppio salto dalla Lega Pro alla Serie A. Stellone e Gori hanno anche vissuto insieme la prima stagione nel massimo campionato. Ed ora potrebbero ritrovarsi.

Per Gori sarebbe una grande occasione di rilancio dopo i 6 mesi vissuti ad Alessandria e culminati con la retrocessione in Serie C. Mirko ha ancora 2 anni di contratto con il Frosinone e verrebbe ceduto in prestito. La trattativa è stata avviata e potrebbe presto andare a buon fine.

L’altro mercato

Matteo Ricci

Come riportato anche dai media turchi proseguono i contatti tra Frosinone ed il Fatih Karamguruk di Andrea Pirlo per la cessione del centrocampista Ricci che ha una clausola rescissoria di 500 mila euro. Il regista romano dovrebbe sostituire Biglia ceduto al Basaksehir. In discussione formula e contratto. Ricci riflette.

Anche Ciano continua ad essere nel mirino del Bari ma non è un’operazione semplice pure perché il fantasista ha ancora 2 anni di contratto ed un ingaggio top per la Serie B. Si è parlato di un interessamento del Frosinone per l’esterno d’attacco Marras di proprietà del club di De Laurentiis.

Ma Guido Angelozzi in un’intervista al Corriere dello Sport-Edizione Puglia ha frenato: “Non è una priorità”. Nelle ultime ore è rimbalzata la notizia di un inserimento per l’attaccante Moncini del Benevento e seguito dal Bari. I buoni rapporti tra Angelozzi e Pasquale Foggia, diesse del Benevento, sono un indizio. Infine il giovane difensore Kremenovic sarà ceduto all’Hebar, seconda divisione bulgara.