Frosinone in testa anche nell’anno solare. Ora caccia al record del 2017

I giallazzurri volano nella speciale graduatoria con 60 punti e si può fare ancora meglio considerando che mancano 6 partite alla fine del 2022. E’ stato un crescendo rossiniano con la metà del bottino conquistato solo nelle 13 partite del campionato attuale

Il Frosinone sbaraglia il campo anche nella classifica dell’anno solare. Finora la squadra di Grosso ha collezionato più punti (60) di tutte in Serie B. Un dato ovviamente non definitivo ma che avvalora in maniera inequivocabile lo straordinario cammino dei giallazzurri che in questa stagione hanno preso il comando del campionato. E se continuerà su questa strada non è escluso che la formazione ciociara possa chiudere il 2022 in testa.

Sarebbe un segnale forte ed indicativo in vista del girone di ritorno e del volatone finale che deciderà gli attesi verdetti a partire dalle 2 promozioni dirette. Intanto però il 2022 potrebbe già diventare un anno record se i canarini supereranno i 73 punti conquistati nel 2017 in 42 gare. Non sarà facile ma con 6 partite a disposizione e il trend attuale nulla è precluso.

Un crescendo rossiniano

Fabio Grosso

Lucioni e soci sono primi nella speciale graduatoria con 60 punti in 33 partite (20 del campionato scorso e 13 dell’attuale). Diciannove le vittorie, 3 pareggi ed 11 sconfitte. Fa impressione notare come la metà dei punti sono stati conquistati nelle 13 partite del torneo in corso. Gli altri 30 invece sono arrivati in 20 gare del campionato passato quando i ciociari hanno sfiorato i playoff toccando quota 58. Il miglioramento è netto: la media punti è passata da 1,5 a 2,3. La crescita conferma la bontà delle scelte di mercato effettuate dalla società che ha sì rivoluzionato la rosa ma rispetto a quella dell’ultima stagione è più profonda.

Il Frosinone finora è la squadra che ha vinto più partite (19; 10 in questo campionato, 9 nell’altro) nel 2022 ed ha pareggiato meno (3). Undici invece le sconfitte (8 la stagione scorsa, solo 3 nel torneo attuale). La formazione di Grosso vanta anche il miglior attacco dell’anno con 49 reti. Trentacinque invece i gol subiti di cui 28 nel campionato passato e 7 in quello in corso.

L’Ascoli sulla piazza d’onore

L’ex giallazzurro Dionisi, capitano dell’Ascoli

Alle spalle del Frosinone c’è l’Ascoli che nel 2022 ha conquistato 58 punti (19 nel campionato attuale e 39 nello scorso). Diciassette vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte per i bianconeri che la stagione hanno disputato i playoff da sesti ed oggi navigano al 9 posto. La squadra marchigiana può vantare anche la migliore difesa del 2022 con 32 reti al passivo. Al terzo posto della classifica dell’anno solare c’è la Ternana di Cristiano Lucarelli con 53 punti (22 e 31) frutto di 15 successi, 8 pareggi e 10 sconfitte. Gli umbri attualmente sono quinti al pari del Parma (quinta nell’anno solare con 48 punti).

La Reggina, seconda forza del campionato a -5 dalla capolista Frosinone, è soltanto sesta nella graduatoria del 2022 a quota 48 (25 punti in 13 partite e 23 in 20). Un punteggio che però conferma l’exploit dei calabresi in evidente crescita rispetto al torneo scorso. Finora la squadra peggiore del 2022 è il Cosenza con 33 punti in altrettanti incontri: 14 nel torneo attuale e 19 in quello passato.

Sei partite per chiudere in bellezza

L’allenatore del Pisa Luca D’Angelo

Se per la Serie A l’anno solare è chiuso a causa della lunga sosta per i Mondiali, in B si continuerà a giocare fino al 26 dicembre. Mancano dunque altre 6 partite per decretare la fine del 2022 ed incrementare il bottino. Insomma ancora 18 punti a disposizione per il Frosinone che vuole continuare la sua corsa nei piani altissimi.

La truppa di Fabio Grosso affronterà in casa il Cagliari alla ripresa domenica 27 novembre. Poi doppia trasferta sui campi del Sudtirol e della Reggina. Impegno interno col Pisa e match a Genova. L’anno terminerà allo “Stirpe” il 26 dicembre contro la Ternana.