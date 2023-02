Il Frosinone sa rialzarsi subito: mai 2 ko di fila e senza vittoria per più di 2 turni

[IL MOTIVO] La capolista ha dimostrato di essere in grado di reagire prontamente ai momenti di difficoltà. Dopo ogni sconfitta è arrivato puntuale il successo. Inoltre è rimasta a secco al massimo per 180’: è capitato 2 volte nel girone d’andata. Tanta fiducia dunque in vista della trasferta di Ferrara che dovrà segnare il riscatto dopo il pari a Palermo e lo scivolone col Parma

Alessandro Salines Lo sport come passione

E’ come quei pugili che quando vanno al tappeto si rialzano subito bloccando il conteggio dell’arbitro. La storia del torneo insegna che la capolista Frosinone non è mai rimasta senza vittoria per più di 2 partite e non ha mai perso 2 gare di fila. Una statistica che vale 2 record in campionato ed è da sottolineare perché va oltre i numeri. Certifica la capacità della squadra di Grosso di reagire prontamente dopo un momento d’impasse e quindi avere quella continuità fondamentale in un campionato come la Serie B.

Dunque in casa-Frosinone non può mancare la fiducia per un pronto riscatto mercoledì sera a Ferrara contro la Spal. Una fiducia avvalorata dai precedenti: il Frosinone 2 volte è rimasto a secco per 2 turni e puntualmente ha vinto la terza partita.

La regola del tre

Marcus Rohden in azione

Il Frosinone è reduce da 1 punto in 2 partite (pari a Palermo e ko in casa col Parma venerdì scorso). E’ la terza volta in questo campionato che il Frosinone resta a digiuno di vittorie per 2 gare. Era successo all’andata in 2 occasioni. La prima tra la 14^ e 15^ giornata quando i giallazzurri hanno pareggiato allo “Stirpe” contro il Cagliari per 2-2 e poi a Bolzano con il Sudtirol (1-1). Ma hanno saputo riprendersi alla grande vincendo 3-0 al “Granillo” di Reggio Calabria dopo una delle migliori prestazioni della stagione.

Samuele Mulattieri nella gara con la Ternana che ha segnato il riscatto dopo il ko di Genova

Poi alla 17^ e 18^ hanno pareggiato (0-0) in casa col Pisa e perso (1-0) a Genova. Anche in questo caso comunque è arrivato il pronto riscatto con il rotondo successo (3-0) sulla Ternana nel “boxing day” del 26 dicembre. Insomma una sorta di regola del tre che si spera venga rispettata anche mercoledì a Ferrara. Ed è anche un record: nessuna squadra è rimasta senza vittorie per soli 2 turni. Ma ciò che va rimarcata è la compattezza del Frosinone che non si è mai disunito ed è stato in grado di reagire brillantemente alle difficoltà.

Doppio ko? No grazie

Il regista Luca Mazzitelli

Il Frosinone inoltre non ha mai subito 2 sconfitte consecutive nel torneo in corso. Anche questo è un record per il campionato diviso con il Parma. In generale, gli ultimi 2 ko di fila della capolista risalgono alle ultime 2 sfide del campionato passato contro Spal al “Mazza” e Pisa allo “Stirpe”. Un doppio stop sanguinoso che alla resa dei conti è costato l’ingresso nei playoff.

Si tratta comunque di un altro dato che conferma la grande regolarità avuta dai giallazzurri in questo campionato. Bisogna aggiungere che dopo ogni sconfitta è arrivata una vittoria.

La Spal è avvisata.