Frosinone-Monza ai piedi di… Soulé e Colpani

Di Francesco e Palladino sperano nei colpi dei giovani assi per superare l’impasse delle ultime giornate e chiudere in bellezza il girone d’andata. Con i loro gol sono stati finora i giocatori più decisivi delle rispettive squadre. Segreti e primati di 2 tra i talenti più luminosi della Serie A

Eusebio Di Francesco ed Andrea Palladino lucidano i pezzi più belli dell’argenteria di casa per cercare di tornare al successo dopo un digiuno di vittorie che inizia ad essere preoccupante. Sabato pomeriggio allo “Stirpe” Frosinone e Monza sperano nei colpi di Matias Soulé ed Andrea Colpani per superare l’impasse delle ultime giornate e chiudere in bellezza un girone d’andata comunque positivo per entrambe considerando il contesto.

A confortare Di Francesco e Palladino sono i numeri: i 2 ”gioielli” non sono stati solo tra i giovani talenti più interessanti del campionato ma anche i più decisivi delle rispettive formazioni, portando punti pesanti grazie alle loro prodezze.

Gol che valgono oro

Colpani al centro esulta con i suoi compagni

Matias Soulé è tornato al gol la settimana scorsa all’Olimpico contro la Lazio. È stato il settimo, peccato che non abbia regalato punti. Ma quantomeno ha restituito fiducia all’attaccante che era rimasto a secco per oltre un mese. Finora le sue reti sono valse ben 5 punti. Nessuno nel Frosinone ha fatto meglio di lui. Un contributo importante che spera d’incrementare proprio col Monza.

Anche Colpani ha portato alla causa 5 punti segnando 6 gol. Il Monza s’affida dunque al fantasista per tentare il colpo a Frosinone. ”Coldplay” o “El Flaco”, come è stato ribattezzato, non segna da quasi 2 mesi (11 novembre, Monza-Torino 1-1) e quindi cercherà di sbloccarsi.

Eusebio Di Francesco

Frosinone e Monza quindi sperano nei loro talenti più luminosi per vincere una gara cruciale: il Frosinone vuole tornare al successo dopo 5 turni (1 punto), girare la boa a 22 e riprendere il suo percorso verso una salvezza tranquilla; il Monza dal canto suo cerca i 3 punti dopo 3 turni e potrebbe salire addirittura a quota 25 e aprire scenari diversi di una semplice lotta per non retrocedere.

Soulé alla ribalta europea, Colpani sogna l’azzurro

La gioia di Soulé dopo il gol al Genoa

Sono potenziali campioni, già uomini-mercato, sicuramente le punte di diamante di Frosinone e Monza ma hanno poco in comune. A partire dall’età. Soulé ha 20 anni, Colpani 24. L’argentino è il classico attaccante esterno, più di qualcuno lo ha definito un’ala vecchio stampa. Gioca a destra per rientrare dentro al campo e far cantare il suo sinistro. Soulé è letteralmente esploso alla corte di Di Francesco dopo gli inizi alla Juve che lo ha ceduto al Frosinone prestito. E’ diventato un elemento imprescindibile: con Barrenechea è il giocatore che è partito più volte (16) titolare. Sempre primatista dei dribbling (63), continua a far parlare di sé anche fuori i confini nazionali. Tra i giocatori che hanno segnato almeno 7 gol nei maggiori 5 campionati europei, solo Jude Bellingham (29 giugno 2003) è più giovane dell’argentino(nato il 15 aprile 2003).

Colpani invece è un centrocampista dotato di grande tecnica e visione di gioco. Bresciano, nasce play o mezzala, è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, si è messo in mostra al Trapani, prima di passare al Monza nel 2020. Ottimo incursore tanto che Palladino lo utilizza da trequartista dietro le punte. Sinistro magico, sogna di conquistare la Nazionale e gli Europei. Al contrario di Soulé che con estrema sincerità ha declinato l’invito di Spalletti in quanto si sente argentino. Non mancano record e curiosità riguardo Colpani.

Colpani (il primo a sinistra della seconda fila) in una formazione del Monza

Ad esempio è il giocatore che ha segnato più reti (6) senza realizzare neanche un gol fuori casa; la sua ultima marcatura in trasferta in Serie A risale al 4 giugno scorso contro l’Atalanta. Inoltre a partire dal 2023 la mezzapunta del Monza ha realizzato 8 marcature in A. Nel periodo in questione tra i centrocampisti solo Teun Koopmeiners (9) e Antonio Candreva (9) hanno fatto meglio nella massima serie.

Frosinone-Monza ai piedi di Soulé e Colpani