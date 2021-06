Frosinone, quelli scomparsi dai radar

A destra come a sinistra in tanti stanno valutando le mosse da fare in vista delle comunali nel capoluogo. Da Riccardo Mastrangeli a Fabio Tagliaferri, da Antonio Scaccia a Carlo Gagliardi. Il silenzio di Gianfranco Pizzutelli. Mentre nel campo delle opposizioni Michele Marini, Stefano Pizzutelli, Christian Bellincampi e Frosinone Indipendente non hanno ancora sciolto le riserve.

Nel complesso “puzzle” che porterà all’indicazione e alla definizione della griglia di partenza delle elezioni di Frosinone ci sono diversi esponenti che sono scomparsi dai radar. Cerchiamo di capire per quale motivo.

Non è scomparso dai radar ma tiene un profilo basso Riccardo Mastrangeli, assessore al bilancio della giunta Ottaviani. Lo fa perché davvero non intende candidarsi a sindaco. Alcuni ritengono che invece sia una strategia e lo faccia per il motivo opposto. Mastrangeli nega. Bisognerà vedere.

Tagliaferri, Piacentini, Magliocchetti e Gagliardi

Fabio Tagliaferri, dinamico assessore ai lavori pubblici, ad una candidatura a sindaco pensa da sempre. C’è stato un momento in cui veniva dato vicinissimo a Fratelli d’Italia. Resta un outsider. Come Antonio Scaccia, leader della Lista per Frosinone. Carlo Gagliardi si era tirato fuori uscendo dalla Lega. Ma potrebbe rientrare. Gli unici due che non fanno mistero di volersi giocare le proprie carte sono Danilo Magliocchetti (Lega) e Adriano Piacentini (Forza Italia).

Entro o non entro… nei radar?

Tutti gli altri si mantengono sul filo dell’entro o non entro? Ha abbassato le luci Gianfranco Pizzutelli, leader del Polo Civico. Recentemente è stato nominato presidente dell’Asp di Frosinone, l’Agenzia dei servizi alla persona. Su indicazione diretta di Nicola Zingaretti, Governatore del Lazio. Pizzutelli, a sostegno di Ottaviani dal primo minuto, ha costantemente ripetuto che la sua è una lista civica e deciderà alleanze e scelte soltanto sui programmi. Ma certamente non è più così scontato che resterà nel centrodestra. Anzi.

Michele Marini e Mauro Vicano (Foto: Giornalisti Indipendenti)

Nel centrosinistra si aspettano le decisioni ufficiali. Arriveranno con ogni probabilità dopo i risultati delle elezioni di Roma. Mauro Vicano ribadisce l’intenzione di candidarsi a sindaco. Non scioglie le riserve Michele Marini. Mentre Stefano Pizzutelli valuterà la situazione tra qualche mese. Poi deciderà.

Allo stesso modo bisognerà vedere quali saranno le scelte di Frosinone Indipendente, cioè il gruppo di Marco Mastronardi, Fabiana Scasseddu e Daniele Riggi. Una mina vagante, anche nel centrosinistra. Mentre Christian Bellincampi dovrà decidere soprattutto se rimanere o meno nel Movimento Cinque Stelle.