Frosinone, “regina” delle rimonte: arma in più per la volata finale

La squadra di Grosso ha il record di punti (20) conquistati dopo essere andata in svantaggio. Una qualità importante che dimostra carattere e mentalità vincente. Una statistica che vale di più se si guardano i nomi delle avversarie battute: Pisa, Cremonese e Monza

“Nessuna resa”. Recita così uno striscione che i tifosi giallazzurri mostrano allo “Stirpe” e in trasferta. Uno striscione emblematico che sintetizza nel migliore dei modi il momento del Frosinone. Dopo la bella vittoria contro il Monza, i giallazzurri rappresentano la squadra della Serie B ad aver conquistato più punti in rimonta.

Insomma quella di Fabio Grosso è una formazione che non s’arrende. Non molla mai. Ci crede sempre ed è riuscita spesso a ribaltare il risultato o a pareggiare lo svantaggio. E sin dalla prima giornata il Frosinone aveva dimostrato questa caratteristica, pareggiando all’ultimo respiro il match interno col Parma. È un dato importante sintomo di tante cose: in primis il carattere e la mentalità che l’allenatore ha saputo trasmettere.

Ed in vista degli eventuali playoff la capacità di rimontare è una qualità fondamentale: gli spareggi sono partite da giocare fino all’ultimo respiro, dove non bisogna mai darsi per vinto e sovente si disputano più gare in una.

La “regina” delle rimonte

L’esultanza dei giocatori del Frosinone dopo la vittoria a Pisa

Il Frosinone guida la speciale classifica delle squadre che sono riuscite a portare a casa un risultato positivo dopo essere andate in svantaggio. Sono 20 i punti conquistati in rimonta in 20 partite. In pratica quasi un terzo dei 58 punti totali. Nel dettaglio 4 partite e 8 pareggi. (Leggi qui i precedenti sul Frosinone).

Meglio in casa: i giallazzurri hanno rimediato allo svantaggio ben 6 volte (3 vittorie ed altrettanti pareggi, 12 punti) su 8 gare. In trasferta invece hanno faticato di più: in 12 occasioni sotto, i ciociari hanno rimontato 6 volte (1 successo e 5 pareggi, 8 punti). Al secondo posto la Cremonese con 19 punti arrivati in 17 partite nelle quali ha subito lo svantaggio. Completa il podio il Brescia (18 in 17).

Chiudono la classifica Cittadella, Pordenone e Vicenza con soli 3 punti racimolati in rimonta.

Tre “big” rimontate

Zerbin in azione nella sfida vinta col Monza lunedì scorso

E’ una statistica che vale ancora di più: ben 3 delle 4 vittorie in rimonta sono arrivate contro formazioni d’altissima classifica in corsa per la promozione diretta. Stiamo parlando del Pisa (sesto a 63) battuto all’Arena Garibaldi 3-1 dopo lo svantaggio di 1-0. Poi allo “Stirpe” i successi con Cremonese (seconda a 66) e Monza (terza a 64) che entrambe avevano segnato per prime. I grigiorossi sono stati sconfitti 2-1, i brianzoli addirittura 4-1 nell’ultimo turno.

L’altra vittoria in rimonta al cospetto del Crotone sempre allo “Stirpe”. Come detto poi 8 pareggi: Frosinone-Parma 2-2 (1-2 il parziale), Frosinone-Brescia 2-2 (0-1), Cosenza-Frosinone 1-1 (1-0), Alessandria-Frosinone 1-1 (1-0), Frosinone-Pordenone 2-2 (1-2), Cremonese-Frosinone 1-1 (1-0), Ascoli-Frosinone 1-1 (1-0), Ternana-Frosinone 4-4 (4-3).