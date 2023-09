Frosinone-Sassuolo, un romanzo epico allo Stirpe

Apoteosi giallazzurra al 'Benito Stirpe-Psc Arena', la squadra di Di Francesco rischia il tracollo nei primi 45' che chiude solo sull'1-2 per effetto della doppietta di Pinamonti e il rigore di Cheddira. Nella ripresa solo una formazione in campo: Mazzitelli fa doppietta nel giro di 5', Turati strepitoso, due legni dei canarini e in contropiede la chiude l'altro ex Lirola

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

FROSINONE – SASSUOLO – IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati: Oyono, Monterisi (1’ st Okoli), Romagnoli, Marchizza; Gelli (37’ st Brescianini), Mazzitelli (41’ st Lirola), Barrenechea (24’ st Garritano); Soulé, Cheddira, Baez (1’ st Caso).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Kajo Jorge, Cuni, Reinier, Kvernadze, Bourabia, Ibrahimovic, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco.

SASSUOLO (4-3-2-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina (7’ st Pedersen); Boloca (21’ st Castillejo), Henrique; Berardi, Bajrami (7’ st Thorstvedt), Lauriente (7’ st Ceide); Pinamonti (35’ st Mulattieri).

A disposizione: Pegolo, Scacchetti, Missori, Racic, Ferrari, Obiang, Viti, Volpato, Defrel.

Allenatore: Dionisi.

Arbitro: signor Alessandro Prontera di Bologna; assistenti sigg. Pasquale Capaldo di Napoli e Paolo Laudato di Taranto. Quarto Uomo signor Luca Massimi di Termoli (CB), Var signor Paolo Valeri di Roma2, Avar signor Valerio Marini di Roma1.

Marcatore: 6’ e 24’ pt Pinamonti (S), 47’ pt Cheddira (F, r.), 25’ e 30’ st Mazzitelli (F), 53’ st Lirola (F).

Note: Spettatori totali: 13.133; abbonati: 10.683; Biglietti venduti: 2.450 (di cui 64 ospiti); Totale incasso compreso rateo abbonamenti: 278.457,53; angoli: 7-5 per il Sassuolo; ammoniti: 34’ pt Romagnoli (F), 10’ st Barrenechea (F), 35’ st Erlic (S) e Caso (F), 36’ st Gelli (F); recuperi: 3’ pt; 8’ st.

Da 0-0 a 4-2 in meno di un’ora di gioco. Spettacolo giallazzurro, il Frosinone ribalta il Sassuolo grazie ad un finale di primo tempo e ad un secondo tempo da incorniciare negli annali del calcio mondiale. Il Sassuolo aveva chiuso in vantaggio 2-1 i primi 45’, grazie alla doppietta di Pinamonti e al gol di Cheddira su rigore al 45’. Meglio i neroverdi che si esaltano nella specialità della casa, vale a dire le ripartenze.

Anche sfortunato il Frosinone che si vede negare un gol di Cheddira da una prodigiosa respinta di Cragno e fallisce un gol con Mazzitelli. Partita ancora aperta anche grazie alla respinta si Turati su Berardi quando il parziale era ancora sullo 0-2. Nel finale di tempo Vina fallisce l’1-3. Nel secondo tempo non c’è partita. Il Frosinone lavora ai fianchi il Sassuolo che ribalta con la doppietta dell’ex Mazzitelli nel giro di 5’. Non solo: colpisce due legni e fa 4-2 al 98’ con l’altro ex Lirola. Sassuolo? Annichilito.

GLI SCHIERAMENTI

Frosinone e Sassuolo al fischio d’inizio (Foto © Massimiliano Pistilli / Alessioporcu.it)

Il Frosinone si schiera di partenza con un 4-3-3 pronto a cambiare pelle in corsa. Davanti a Turati c’è la difesa sempre schierata finora vale a dire Marchizza a sinistra, Oyono a destra, Monterisi e Romagnoli centrali. Mazzitelli detta i tempi a centrocampo, Barrenechea e Gelli nella posizione di intermedi. Quindi Soulé e Baez che agiscono a sostegno dell’unica punta di ruolo Cheddira. Nel Frosinone sono out dalla lista dei convocati l’infortunato Harroui oltre a Kalaj, Bidaoui, Lulic e il quarto portiere Avella.

Defezione dell’ultimo momento anche per il Sassuolo che nel 4-2-3-1 deve rinunciare a Consigli. Al suo posto c’è Cragno che manca da una gara ufficiale in serie A dal febbraio scorso con la maglia del Monza. Nel pacchetto di difesa i centrali sono Erlic e Tressoldi, Toljan e Vina a presidio delle corsie basse. L’ex Boloca con Henrique sono la coppia di mediani, davanti a loro Berardi, Bajrami e Laurienté con l’altro ex Pinamonti.

PINAMONTI-GOL, MAZZITELLI E SOULE’ SPRECANO

Foto © Federico Proietti © Ansa

Nemmeno un minuto di gioco e il Sassuolo sfiora il vantaggio. Pinamonti prende il tempo a tutti a destra, pallone al centro dell’area di rigore per Boloca, botta murata dalla difesa giallazzurra. Sassuolo deciso in questo avvio di gara. Al 2’ ci mette una gran pezza Turati che con un volo plastico alla propria destra devia il tiro dalla distanza del centrocampista albanese. Qualche problema per il Frosinone che rischia con Monterisi nell’appoggio su Turati dopo un tentativo troppo orizzontale di ripartenza dal basso. Poi è la squadra di Di Francesco che si affaccia nell’area del Sassuolo, dialogo Soulé-Oyono, pallone d’oro per Mazzitelli che alza la mira da posizione non impossibile.

Al 6’ il Sassuolo passa. Centrocampo giallazzurro saltato dalla profondità di Vina servito da Laurienté che aveva chiamato fuori Oyono, corsia destra del Frosinone completamente sguarnita, pallone sullo scatto di Pinamonti che entra in area da destra e batte Turati in uscita. L’arbitro grazia Barrenechea che deve agguantare uno scatenato Bajrami per fermare una ripartenza del Sassuolo. Poi è Cheddira che si fa trovare oltre la linea della difesa neroverde, Cragno salva ma l’assistente sotto la Tribuna centrale segnala poi l’offside dell’attaccante giallazzurro. Che 1’ si avvita su un cross di prima intenzione da destra di Oyono, la parabola esce di due metri alla destra di Cragno.

Una punizione toccata da Baez per Mazzitelli e smorzata dalla barriera dà la possibilità a Monterisi di trovarsi davanti a Cragno. Che però è tempestivo nell’uscita. L’occasionissima per il Frosinone arriva al 19’, pallone d’oro di Marchizza per Cheddira che serve sul secondo palo per Soulé, l’ex della Juve spara in Curva Sud a mezzo metro dalla porta sulla diagonale strettissima di Vina.

PINAMONTI-BIS

(Foto © Massimiliano Pistilli)

Un tentativo timido del Frosinone sull’asse Oyono-Soulé con l’attaccante esterno rimontato da Tressoldi ma il Frosinone è lento nelle coperture preventive in mezzo al campo e la seconda ripartenza del Sassuolo porta allo 0-2. Pallone di Bajrami che apre per Berardi, il numero 10 neroverde sulla corsa serve Toljan che a sua volta tocca di prima intenzione Pinamonti, destro al volo imparabile per il tentativo di parata di Turati.

La reazione del Frosinone c’è ma il colpo di testa di Baez è respinto da Cragno ma l’attaccante esterno del Frosinone è in posizione di fuorigioco. I giallazzurri hanno il pallone per rientrare in partita al 29’, Oyono entra dentro il campo, alza la testa, vede Cheddira e lo serve con precisione, stacco perfetto dell’attaccante marocchino e deviazione prodigiosa di Cragno in angolo.

Ancora problemi per il Frosinone, preso d’infilata a destra da Berardi che affonda in area giallazzurra da destra, rientra sul destro e stavolta Turati salva di piede. Soffre la squadra di Di Francesco, ancora Berardi che si mette in solitario partendo da destra, ignora Toljan e va al tiro da destra, Turati respinge e poi blocca sull’appoggio di Romagnoli.

CHEDDIRA SU RIGORE

Foto: Federico Proietti © Ansa

Al 45’ Tressoldi ferma in maniera irregolare Cheddira su un tiro-cross di Gelli da sinistra a due metri da Cragno, per il direttore di gara in maniera anche abbastanza incomprensibile non è rigore, poi va al Var e concede il penalty.

Dagli undici metri Cheddira realizza il suo primo gol con la maglia del Frosinone e riporta sotto i giallazzurri prima del riposo.

Palla al centro, riparte il Sassuolo con Berardi che spadroneggia sull’out basso di destra dei giallazzurri, pallone al limite dell’area piccola e Vina fallisce l’1-3 a colpo sicuro.

DENTRO CASO E OKOLI

Foto: Federico Proietti © Ansa

Nel Frosinone dentro Caso e Okoli, all’esordio, per Baez e Monterisi. E c’è subito un pallone alle spalle per la difesa neroverde per l’attaccante, Cragno deve uscire fuori dall’area di rigore e spedire in fallo laterale. Subito l’ex atalantino fa capire a Pinamonti di non essere disposto a lasciargli troppo spazio, al 2’ Okoli con una sventagliata di 50 metri mette Caso nella condizione di aprirsi una corsia a destra, sul tocco al centro però Cheddira è in ritardo.

È un altro Frosinone. Soulé al 5’ fa tutto bene, il tiro è deviato in angolo dalla difesa. Al 6’ palleggio di fino sul vertice alto, pallone di Caso per Mazzitelli che si fa trovare libero nel cuore dell’area emiliana, destro in giravolta, pallone che attraversa tutta l’area piccola e termina fuori.

Triplo cambio nel Sassuolo nel frattempo, al 7’ di gioco Ceide al posto di Laurienté, Pedersen per Vina e Thorstvedt per Bajrami. Un cartellino giallo per Barrenecha, poi Cheddira viene strattonato in area da Tressoldi che si vede superato e lo aggancia con il braccio sinistro sul destro dell’attaccante, il direttore di gara decide in autonomia e non concede il rigore apparso nettissimo. Il Frosinone gioca benissimo, marce diverse da quelle basse dei primi 45’. E il Sassuolo dà l’impressione di essere fermo sulle gambe dopo un primo tempo giocatlo a tutto gas.

UNO DUE, MAZZITELLI LA RIBALTA

Al 21’ applausi dello stadio per l’ex Boloca che lascia il campo a Castillejo che si piazza alle spalle di Pinamonti. Al 23’ azione tutta di prima intenzione tra Gelli e Mafrchizza, pallone per Soulé ma Pedersen salva in angolo.

Nel Frosinone entra Garritano per Barrenechea e 1’ dopo arriva il pareggio: angolo di Soulé ad uscire, Mazzitelli è in agguato al limite dimenticato da tutti, si inarca e con un gran tiro di sinistro al volo infila alla destra di Cragno in maniera imparabile. Esplode in un boato lo stadio. Standing ovation per l’ex di turno che con il Sassuolo aveva realizzato solo 1 rete.

Il Sassuolo non ci sta, Pedersen al 29’ va al tiro, pallone fuori di poco. Il Sassuolo è in bambola perché al 31’ il Frosinone segna di forza: l’azione parte dai piedi di Garritano che serve Caso, pallone in area che la difesa del Sassuolo respinge centralmente, arriva Mazzitelli che prende la mira ma Thortvedt salva, lo stesso Mazzitelli in scivolata infila il 3-2 e la sua doppietta personale.

PIACERE, LIROLA

Foto: Federico Proietti © Ansa

Il Sassuolo perde la testa, Erlic dà una testata a Caso e si accende un mischione incredibile. Prontera decide per la cosa più salomonica: un giallo a testa per Erlic e Caso. Dentro l’ex Mulattieri per Pinamonti nel Sassuolo. Si fa male Gelli che prima di uscire e lasciare spazio a Brescianini rimedia anche un giallo. Piomba a terra anche Mazzitelli ma il Frosinone prosegue l’azione e Soulè con una splendida azione personale si beve mezza difesa del Sassuolo ma trova il palo a negargli la gioia del 4-2.

Nel frattempo esce Mazzitelli per Lirola. Attacca a testa bassa il Sassuolo, il Frosinone compatto a riccio e quando può va a sulla profondità. Arrivano i fischi sulla segnalazione degli 8’ di recupero.

Al 1’ di recupero è Turati che in due tempi chiude i boccaporti sul tentativo di Castillejo, 1’ dopo è Cragno che nega il 4-2 al Frosinone che 30” colpisce la traversa. Non c’è tempo per respirare, Turati si veste da Batman e salva sul colpo di testa Toljan sul cross di Mulattieri anche con l’aiuto della traversa. Sfida da infarto.

E ancora Turati dice no al Sassuolo andando ad abbrancare il pallone sulla linea bianca dopo una serie di rimpalli. Al 98’ con tutto il Sassuolo in attacco, lancio di Brescianini per Cheddira che si sciroppa mezzo campo, pallone per Lirola che infila il gol dell’ex per il 4-2, finale. Apoteosi Frosinone.