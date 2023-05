Frosinone sull’onda lunga dell’entusiasmo: sbancata Pisa

All'Arena Garibaldi avvio sprint dei toscani che passano con Gliozzi dopo 53 secondi. I giallazzurri si riorganizzano, prendono il comando delle operazioni e pareggiano con un'autorete di Rus sul tiro di Garritano. Nella ripresa non c'è partita: la squadra di Grosso al 6' passa con un gran gol di testa di Borrelli, bis in 6 giorni. I toscani spingono ma al 32' Caso mette il sigillo. Basta 1 punto contro il Genoa per il primato finale

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Hermannsson (27’ st Esteves), Rus, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy; Sibilli (42’ st Tramoni M.), Gliozzi (27’ st Torregrossa), Gargiulo (15’ st Morutan); Masucci (15’ pt Moreo).

A disposizione: Livieri, Mastinu, Zuelli, Sussi, Calabresi, Trdan, Barba

Allenatore: D’Angelo.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi (37’ st Cotali), Lucioni, Kalaj, Frabotta (40’ pt Oliveri); Rohden (37’ st Kujabi), Boloca, Gelli; Baez (17’ st Insigne), Borrelli, Garritano (17’ st Caso).

A disposizione: Loria, Kone, Ravanelli, Moro, Bidaoui, Selvini, Mazzitelli.

Allenatore: Grosso.

Arbitro: signor Francesco Cosso di Reggio Calabria; assistenti sigg. Dario Cecconi di Empoli e Giuseppe Di Giacinto di Teramo; Quarto Uomo signor Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Sa); Var signor Federico Dionisi di L’Aquila, Avar signor Lorenzo Maggioni di Lecco.

Marcatori: 53” Gliozzi, 32’ pt Rus (P, autogol), 6’ st Borrelli (F), 33’ st Caso (P).

Note: spettatori: 7.459; angoli: 2-1 per il Pisa; ammoniti: 23’ pt Nagy (P), 27’ pt Rohden (F), 44’ pt Beruatto (P), 44’ pt D’Angelo (all. Pisa), 1’ st Oliveri (F); recuperi: 2’ pt; 4’ st

PISA – Senza sconti per nessuno, con la forza dei nervi distesi. Il Frosinone domina per 80’ all’Arena Garibaldi, vince 3-1 e rimane a +4 sul Genoa, promosso matematicamente. A questo punto alla squadra di Grosso basta 1 punto sabato contro il Genoa per arrivare primo sul traguardo della stagione regolare. Da evidenziare che il Frosinone ha eguagliato il record di punti in serie B (74) con 2 partite ancora da giocare, ma il campionato del record (2016-’17) era a 22 squadre.

La partita. Uno a uno dopo 45’: partenza sprint della squadra di casa che dopo 53” passa con un gol di Gliozzi, il Frosinone non si ritrova per una decina di minuti poi trova progressivamente ma decisamente il bandolo della matassa e ottiene il pari con l’autore di Rus dopo una conclusione di Garritano alla mezz’ora. Nella ripresa non c’è partita. Il Frosinone passa con Borrelli, gran colpo di testa e poi cala il tris con Caso al 33’. Esordio per Kalifa Kujabi.

Gli assetti

Gli schieramenti in campo

Pisa in campo con il 4-2-3-1. Torregrossa va in panchina, non ci sono Touré e De Vitis. Tra i pali l’esperto Nicolas, coppia centrale composta da Hermannsson e Caracciolo, Rus a destra e Beruatto a sinistra chiudono il reparto arretrato. I due mediani sono Nagy e Marin, alle spalle della punta Masucci ci sono Sibilli a destra, Gliozzi e Gargiulo a sinistra.

Nel Frosinone out sia il terzino destro Sampirisi a causa di un problema intestinale con rialzo febbrile e sia, poco prima del fischio d’inizio, il centrale Ravanelli per un risentimento all’inguine, che si aggiungono alle assenze di Lulic, Szyminski, Bocic, Oyono e Mulattieri. Davanti a Turati, sull’out di destra torna dal 1’ Monterisi, cambia anche l’omologo a sinistra dove c’è Frabotta, rimodulata la coppia centrale con Kalaj al fianco di Lucioni. In mezzo al campo il play è Boloca, c’è Rohden rispetto all’avvio-gara con la Reggina, quindi Gelli intermedio di sinistra. Nel tridente d’attacco conferma per Borrelli, entrano Baez e Garritano.

Pisa colpisce a freddo, Garritano-Rus firmano il pari

Pronti e via, il Pisa passa con tre tocchi dei neroazzurri senza opposizione finalizzati da Gliozzi con una mezza rovesciata, pallone imparabile alle spalle di Turati: sono passati appena 53” dal calcio d’inizio. Frabotta e Kalaj colpiti a freddo dalla velocità di esecuzione del Pisa. Il Frosinone subisce il colpo e rischia anche il bis dallo stesso Gliozzi che in area si vede respingere il tiro da Turati. Abbastanza in difficoltà la formazione parecchio riveduta a corretta che Grosso ha dovuto mandare in campo. Problemi di connessione al 10’ tra Gelli e Boloca, il centrocampista italo-rumeno deve ricorrere alle maniere forti per fermare Marin.

Ritmi vellutati anche condizionati dal primo caldo stagionale ma il Pisa forte del vantaggio in avvio gestisce senza dannarsi il risultato, con il Frosinone che ancora non trova ritmo e geometrie con una certa continuità. Grosso scuote i suoi e il Frosinone all’improvviso decide di giocarsela come sa. Frabotta al 20’ va a prendersi una punizione, svirgola Caracciolo che concede un angolo alla squadra di Grosso ma la difesa toscana regge il primo urto dell’attacco giallazzurro in area.

Al 21’ il Frosinone vicino al pareggio, Nicolas pasticcia su un colpo di testa di Kalaj e per sua fortuna trova il rimpallo su Caracciolo. Che 30” dopo commette un errore su Rohden, lo svedese del Frosinone ha la doppia chance, il tiro e il passaggio ma Rus ci mette una pezza. Non c’è particolare feeling col gol da parte di Rohden che al 25’ riceve da Frabotta bravo ad infilarsi a sinistra, si crea lo spazio per il destro a giro dal vertice alto dell’area ma il tiro sbatte su Caracciolo.

Alla mezz’ora si rifà vivo il Pisa, no-look di Sibilli in area, Gliozzi passa alle spalle di Kalaj e va in ‘estirada’ sul pallone, traiettoria larga. Ma il Frosinone – attenzione e piglio diametralmente opposto a quello dei primi 10’ – al 32’ arriva al pareggio, anche meritato: palla lunga di Baez, Borrelli abbozza una sponda, il pallone passa e arriva a Garritano, controllo e tiro, sfera toccata leggermente da Rus e traiettoria che si spegne in fondo al sacco.

Esce Frabotta, dentro Oliveri

L’esterno d’attacco Baez

Un contrattempo per Frabotta, problema al ginocchio destro per lui ed è costretto ad abbandonare il campo dopo un breve consulto con i sanitari. Dentro il baby Oliveri. Marin entra male su Baez, il signor Cosso tiene il cartellino in tasca. Grosso risegna le posizioni in difesa, con Oliveri che passa a destra e Monterisi slitta sulla corsia mancina. Non spinge più la squadra di casa, è il Frosinone che al 44’ va a prendersi una ripartenza ma anche un fallaccio di Beruatto che spende un’ammonizione. Protesta il tecnico D’Angelo, ammonito anche lui.

Intelligente Gelli al 1’ dei 2’ di recupero e tenere la velocità di Gliozzi e ad evitare anche il calcio d’angolo. Il tempo si spegne con il Frosinone ben equilibrato e padrone del campo dopo un avvio complicato. Squadre al riposo sull’1-1 per effetto dei gol di Gliozzi al 53” e Garritano al 32’.

Borrelli non perdona ancora

Gelli contrasta Gliozzi

Avvio e subito giallo per Oliveri che lavora troppo di gomito in elevazione. Torna a farsi vedere con maggiore intensità, al 3’ è Turati che deve deviare sul primo palo una rasoiata di Sibilli che aveva superato con un dribbling secco Rohden dentro l’area. Replica del Frosinone con uno scatto perentorio dell’ottimo Gelli, poi un tocco in volontario con la mano sul pallone permette al Pisa di salvarsi.

Il Frosinone al 6’ passa: Pisa scollegato e scoperto, pennellata di Rohden da destra sulla trequarti, al centro dell’area sale in elevazione Borrelli che sovrasta Rus, pallone che Nicolas sfiora ma non trattiene e gran gol dell’attaccante di scorta giallazzurro, bis nelle ultime due giornate. Il Pisa è in bambola e al 9’ un inserimento da sinistra di Monterisi non trova Rohden per un soffio all’appuntamento con il tap-in vincente.

Si aprono praterie per le scorribande del Frosinone, Baez al 12’ non trova la traiettoria. Doppio cambio nel Pisa, al 16’ Morutan per Gargiulo e Moreo per Masucci. Grosso risponde 1’ dopo con Insigne per Baez e Caso per Garritano. E’ sempre Sibilli che cerca il tiro dal limite, Turati para comodamente al centro della porta. Poi ci prova anche Morutan con un tiro dai 25 metri, Turati controlla il pallone che sfila fuori. Kalaj imperioso su Gliozzi due volte di fila e bravo in chiusura su Morutan, il Pisa spinge con tutti gli effettivi, entrano Torregrossa ed Esteves ma è strepitoso Turati a chiudere su Moreo al 28’ dopo un buco di Lucioni su una traiettoria dalle retrovie. E quindi un tiro dal limite di Sibilli è deviato in angolo quel tanto che basta per evitare il gol.

Esordio tra i professionisti per Kujabi

Nagy in azione

Il Frosinone non ha nessuna intenzione di fare le veci dello sparring partner, si riaccende e prima Borrelli sfiora il 3-1 di testa su angolo di Caso. Poi è lo stesso Borrelli che aspetta l’arrivo di Caso, lo serve in area, controllo e tiro nell’angolo opposto e 3-1 per il Frosinone. Pisa alle corde. Esordio in serie B per Kujabi al 37’, dentro anche Cotali per Monterisi.

Nel frattempo è sempre il Frosinone che tenta l’affondo che non si concretizza sul tiro di Caso. Che a 4’ dal 90’ ha una prateria davanti, arriva davanti a Nicolas che lo porta sull’esterno e l’azione del possibile 4-1 sfuma. E svanisce anche sul doppio tiro di Borrelli al 3’ di recupero. Ma ormai il Frosinone fa accademia sull’onda lunga dei propri tifosi, il Pisa è evaporato.