Frosinone, un poker di gioventù e qualità per inaugurare il mercato

[LE PRIME MOSSE] Il club giallazzurro vuole aprire la sessione estiva con 4 colpi interessanti: in arrivo gli attaccanti Kvernadze e Cuni, vicino il centrocampista Brescianini, pressing sul portiere Turati. Sondaggio per Defrel, torna di moda il nome di Oristanio. Nelle prossime ore l’ufficialità di Di Francesco. “E’ un tecnico di alto livello, ci farà divertire”, ha detto Angelozzi

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il sipario si alzerà sabato ma dietro le quinte tanti gli affari già conclusi e le trattative in piedi da giorni. Il calciomercato nelle prossime ore aprirà i battenti ufficialmente e le società potranno finalmente mettere nero su bianco. Cresce l’attesa tra i tifosi per conoscere quali saranno i primi rinforzi in vista della prossima stagione.

Insomma saranno 2 mesi molto caldi (la sessione chiuderà venerdì 1 settembre alle 23). Il Frosinone non fa eccezione. Anzi sarà tra i club che dovrà lavorare più in profondità per costruire l’organico in vista del ritorno in Serie A (mercoledì 5 luglio alle 12 sarà varato il calendario). Un compito arduo per la dirigenza ciociara che ha perso quasi metà rosa per fine prestito.

Angelozzi protagonista

Guido Angelozzi

L’apertura di sabato è stata preceduta dal “Gran Galà” del calciomercato a Rimini nella suggestiva e storica cornice del Grand Hotel. Un evento organizzato da Master Group Sport e che ha ospitato i premi “Colpi da Maestro”. Per la Serie B il riconoscimento è andato al direttore dell’area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi. Cristiano Giuntoli del Napoli e Giuseppe Magalini del Catanzaro gli altri direttori premiati. Gli operatori presenti hanno partecipato al talk show “Colpi da Maestro” con Beppe Marotta e Adriano Galliani.

Grosso è stato elogiato da Angelozzi

Angelozzi è tornato ovviamente sulla vittoria del campionato che gli è valso il prestigioso riconoscimento. “La promozione è stata una grande soddisfazione per il presidente, l’allenatore, i giocatori e la città – ha detto il direttore sportivo ai microfoni di Sky Sport – Per la prima volta siamo arrivati primi, quindi è stata una cavalcata bellissima e siamo strafelici”. Come non manca l’orgoglio di aver valorizzato tanti giovani. “È una bella soddisfazione per la società e per Fabio Grosso – ha continuato Angelozzi – È stato l’artefice della valorizzazione di questi ragazzi, la società gliene ha messi a disposizioni tanti e lui è stato bravissimo. Per cui gli faccio in bocca al lupo perché se lo merita, ha fatto una scelta che bisogna rispettare però è un grande tecnico”.

Il giorno Di Francesco

Eusebio Di Francesco

L’apertura del mercato coinciderà con l’ufficialità del neo tecnico Eusebio Di Francesco. L’allenatore abruzzese dovrebbe essere annunciato già sabato: per lui un contratto di un anno con opzione per il secondo in caso di salvezza. Il Frosinone quindi volterà pagina dopo 2 anni e mezzo di Grosso. Toccherà all’ex trainer della Roma affrontare il terzo campionato di Serie A.

“È un allenatore bravo, lo ha dimostrato, ho lavorato 2 anni con lui (al Sassuolo ndr) – l’investitura di Angelozzi – Per me, quando lavoravamo assieme, era il numero 1 in Italia, non penso che sia diventato un brocco. Di Francesco è un allenatore di livello molto superiore, ha accettato di venire con me a Frosinone in una piccola realtà. Io sono convinto che farà divertire la società, e la città”.

Kvernadze e Cuni, poi Brescianini e Turati

A destra il centrocampista Marco Brescianini (Foto © Mario Salati

Il primo colpo sarà l’attaccante georgiano che domenica sbarcherà a Roma. Lunedì effettuerà le visite mediche al policlinico “Gemelli” e poi firmerà il contratto con il Frosinone. Un acquisto di prospettiva sul quale il club è pronto a scommettere. Angelozzi ha sferrato l’assalto decisivo al centrocampista Brescianini. Il direttore è stato a Casa Milan dove ha incontrato gli uomini-mercato della società rossonera e l’agente Beppe Riso. “Kvernadze è in arrivo, con la società siamo già d’accordo, l’unica cosa che ha in comune con Kvaratskhelia è il procuratore – ha confermato Angelozzi – È un ragazzo molto interessante, noi ci crediamo molto. Lo abbiamo preso e speriamo che ci dia delle soddisfazioni. Con Brescianini siamo quasi vicini, speriamo di limare dei dettagli e sarà un giocatore del Frosinone”.

Sempre lunedì a Roma dovrebbe sbarcare l’attaccante tedesco-albanese Marvin Cuni, classe 2001, proprietà del Bayern Monaco ma reduce dal prestito in terza serie all’FC Saarbrücken dove ha segnato 9 reti in 32 gare. E’ una punta centrale, forte fisicamente, un prospetto da inserire e testare. Dovrebbe firmare un triennale dopo aver effettuato le rituali visite mediche.

il portiere Turati (Foto © Mario Salati

A Rimini Angelozzi incontrerà il Sassuolo per Turati e sonderà la disponibilità di Defrel. L’attaccante può diventare un obiettivo: Di Francesco lo conosce bene per averlo allenato a Sassuolo ed alla Roma. E’ in scadenza nel 2024 e può essere un fattore favorevole in caso di trattativa. “Vediamo, noi abbiamo sempre speranza di riportare a Frosinone Turati perché il miglior portiere della Serie B e per noi è stato un giocatore determinante”, ha chiosato il direttore. Su Turati comunque filtra fiducia.

Le altre operazioni

Roberto Insigne

Sarà un mercato molto intenso per il Frosinone. Fino alla fine (1 settembre) sono previsti diversi movimenti sia in entrata che in uscita. Tanti i profili accostati al Frosinone. Nelle ultime ore è tornato in ballo Oristanio, trequartista dell’Inter, reduce dal prestito in Olanda al Volendam. Dalle parti di Rimini sono circolati i nomi del centrocampista Majer della Reggina e del centravanti Gaich del CSKA Mosca (era in prestito a Verona). Mentre la dirigenza ciociara potrebbe provare a chiudere per l’attaccante Antonucci del Cittadella, bloccato da tempo.

In uscita Roberto Insigne. L’esterno campano potrebbe lasciare Frosinone dopo una stagione comunque da protagonista (8 gol oltre alla promozione). Insigne raggiungerebbe Lucioni al Palermo. Per lui pronto un triennale ed un ruolo centrale nel progetto-Palermo.