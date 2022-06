Gatti e Zerbin tra le colonne della “squadra del popolo”

Completato il sondaggio lanciato su instagram dalla Lega Serie B tra i tifosi per scegliere la “Top 11”. Tra i terzini destri nomination per Zampano. Per i giallazzurri una bella soddisfazione ma anche qualche rimpianto

Alessandro Salines Lo sport come passione

È la squadra del popolo. È la squadra dei tifosi. È la squadra scevra da qualsiasi logica di mercato e non solo. È la squadra di tutti gli appassionati della Serie B. E per certi versi è la squadra dei sogni. È la Top 11 dei cadetti che chiude il cerchio della stagione appena conclusa.

L’hanno scelta i supporters sul profilo Instagram della Lega Serie B che ha lanciato un sondaggio a puntate con dei veri è propri challenge tra 4 calciatori per ruolo. Alla fine i tifosi tra commenti e stories hanno sfornato un undici sulla carta fortissimo, schierato dalla Lega con un intrigante 4-2-3-1.

Rappresentati 4 club: a farla da padrone Lecce e Cremonese, le prime 2 della classe e promosse direttamente in Serie A, con 7 giocatori. Poi ci sono 2 elementi del Pisa, finalista playoff sconfitta dal Monza. Ed il Frosinone che, malgrado il nono posto, può vantare Gatti e Zerbin nella Top 11 oltre alla nomination di Zampano tra i terzini destri. Stranamente nessun calciatore del Monza è stato scelto nonostante la promozione.

Gatti e Zerbin, coppia Top ed azzurra

Federico Gatti

Per il Frosinone una bella soddisfazione l’inserimento nella Top 11 di Gatti e Zerbin e la nomination di Zampano. Ma non manca un po’ di rimpianto per non aver centrato i playoff.

E’ strano e fa riflettere che una formazione che abbia potuto contare sull’esplosione di questi giocatori (Gatti e Zerbin hanno persino debuttato in Nazionale) non sia riuscita alla fine a conquistare un posto negli spareggi. Non è un caso che gli altri 9 siano tutti elementi di formazioni promosse o che abbiano disputato i playoff.

Alessio Zerbin

Fatto sta che Federico Gatti, ceduto alla Juve, è uno dei 2 difensori centrali (l’altro è Okoli della Cremonese) della Top 11. Ha superato la concorrenza di Lucioni del Lecce, Camporese del Cosenza e Cistana del Brescia.

Alessio Zerbin invece è stato scelto come migliore esterno d’attacco di sinistra in una batteria completata da Gaetano della Cremonese e Strefezza del Lecce. Zerbin, prossimo al ritorno al Napoli e forse alla cessione all’Udinese ha prevalso con il 44% dei voti su Partipilo della Ternana, Insigne del Benevento e Cambiaghi del Pordenone.

Debuttanti di successo

Francesco Zampano

Per Gatti e Zerbin l’orgoglio è doppio perché entrambi erano debuttanti in Serie B e sono stati preferiti a giocatori più conosciuti ed esperti. Ad influire sul voto finale anche l’esordio nella Nazionale di Mancini.

Per Francesco Zampano (è passato al Venezia) la nomination tra i terzini destri insieme a Baschirotto dell’Ascoli, Cassandro del Cittadella e Samuele Birindelli del Pisa. Una conferma dell’ottimo campionato disputato dall’esterno genovese tra i punti di forza della squadra di Grosso.

A vincere il ballottaggio Birindelli grazie anche alla grande stagione disputata dalla sua squadra sconfitta solo in finale playoff. Zampano comunque ha pagato l’infortunio nel finale di stagione perché come valore assoluto non è sicuramente inferiore a Birindelli.

Le altre scelte

Il portiere Marco Carnesecchi

Sulla carta è una squadra davvero forte quella eletta dal popolo della Serie B. E sarebbe curioso vederla all’opera in campo. Un desiderio che non verrà ovviamente esaudito. Chissà in quale posizione si sarebbe piazzata? E magari in A potrebbe ben figurare? Domande senza risposta. Comunque sia vediamo quali sono state le scelte dei titosi.

In porta Carnesecchi della Cremonese ed in procinto di passare alla Lazio. Ha superato la concorrenza di Di Gregorio (Monza), Paleari (Lecce) e Joronen (Brescia). Il terzino destro è Birindelli (Pisa) che ha prevalso su Zampano, Baschirotto e Cassandro. A sinistra il suo compagno di squadra Beruatto (Carlos Augusto del Monza, Pajac del Brescia e Valeri della Cremonese le altre nomination). Centrali Gatti e Okoli (Cremonese), preferito a Leverbe (Pisa), Botteghin (Ascoli) e Amione (Reggina).

Il bomber Massimo Coda

In mediana Hjulmand del Lecce e Fagioli della Cremonese. Due scelte a dir poco condivisibili. In nomination Kuoan e Burrai (Perugia), Bellemo (Como), Machin (Monza), Esposito (Spal) e Ranocchia (Vicenza).

Come trequartista centrale ha vinto Gaetano della Cremonese (in nomination Vasquez e Bernabè del Parma, e Valoti del Monza). Mezzapunta destra Strefezza del Lecce scelto in un quartetto formato anche da Baldini (Cittadella), Tramoni (Brescia) e Dany Mota (Monza). A sinistra Zerbin e prima punta il capocannoniere del campionato Coda (Lecce), autore di 20 gol. Scelta scontata, nulla da fare per Donnarumma (Ternana), Lapadula (Benevento) e De Luca (Perugia).