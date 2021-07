Giorgia allunga, Matteo arranca. E SuperMario a gonfie vele

Il sondaggio settimanale sui Partiti ed i leader. FdI continua a crescere e la Lega a scendere. Come vanno letti i numeri. Il risultato di Super Mario Draghi

Il travaso continua: Fratelli d’Italia prosegue la sua crescita drenando consensi alla Lega. Mantiene il primo posto nella classifica dei Partiti elaborata ogni settimana dall’istituto Tecnè con Agenzia Dire. Le mille interviste compiute venerdì su un campione rappresentativo della popolazione italiana dicono che la formazione di Giorgia Meloni è cresciuta di un altro 0,2% che è esattamente la percentuale perduta in settimana dal Partito di Matteo Salvini. (Leggi qui le rilevazioni precedenti)

I Partiti, FdI e Giorgia sempre più primi

Matteo Salvini e Giorgia Meloni (Foto: Imagoeconomica / Stefano Carofei)

Gli analisti dicono che il lento e costante trend di crescita dei Fratelli d’Italia non viene alimentato però esclusivamente da voti leghisti. Il Partito sta catalizzando tutto il malcontento e la protesta, attraendo una parte dell’elettorato che nel passato ha guardato con favore al Movimento 5 Stelle. A questo si aggiunge quel voto ideologizzato che non condivide la linea di governo del Carroccio.

Stando al sondaggio Monitor Italia Fratelli d’Italia si attesta al 20,8%. Alle sue spalle c’è la Lega che ora è al al 20,2%. Il Partito Democratico è al terzo posto in ripresa d’un decimo di punto raggiungendo quota 19,7%.

Le polemiche fanno male al M5S che viene visto sempre meno come la calamita di tutte le forme di contestazione e di protesta. La sua versione governista e le sue infinite discussioni interne hanno fatto perdere appeal al brand. In una sola settimana il Movimento 5 Stelle ha perso ben un terzo di punto: senza quello 0,3% ora è sceso al 14,8%.

Piccola flessione di Forza Italia che perde lo 0,1% piazzandosi al 9% complessivo. Segue Carlo Calenda con la sua Azione al 3,3% grazie ad un +0,1%. Salgono della stessa misura anche Italia Viva al 2,1%, Sinistra Italiana al 2%, Articolo 1 al 1,8%.

In calo dello 0,1% i Verdi ora al 1,5% e +Europa al 1,5%.

Leader, nessuno come Super Mario

Il borsino dei leader

Sul fronte dei leader Mario Draghi è saldamente il personaggio politico più apprezzato dagli italiani. da settimane il consenso intorno al suo nome è in crescita.

È un elemento che va messo in contrapposizione alla crescita di FdI. In pratica sta avvenendo una radicalizzazione del confronto tra favorevoli e contrari all’azione di governo.

Bene però anche il consenso personale di Giorgia Meloni che è al secondo posto nella graduatoria Monitor Italia sull’apprezzamento dei leader.

Al terzo posto c’è Giuseppe Conte che però in una settimana ha perso quasi mezzo punto.

Perde un decimo di punto Matteo Salvini (al 4° posto) e lo recupera Enrico Letta (5° posto) mentre è stabile la considerazione personale per Silvio Berlusconi.

Seguono il ministro Roberto Speranza 24,3% (+0,2%), l’ex ministro Carlo Calenda 19,1% (+0,1%), Emma Bonino 18,4% (-0,1%). Resta saldamente all’ultimo posto Matteo Renzi: l’ex Segretario del Pd ha un 10% di consenso personale che in settimana è cresciuto delle 0,1%

Il Governo

Gli italiani continuano ad avere un giudizio sempre più positivo di Mario Draghi nel suo ruolo di premier. Il consenso per il Presidente del Consiglio dei Ministri è in salita da ben 11 settimane e tocca ora il 65,4%. Il trend è cominciato dal 30 aprile e da allora non si è più fermato, recuperando quasi 14 punti di consenso.

Oggi Mario Draghi ha più consenso di quello sul quale poteva contare il giorno del suo insediamento.

In leggero calo (-0,2%), dopo otto settimane di incremento, il giudizio positivo degli italiani sul governo guidato da Draghi. Ad averlo, ora, è il 55%. Dal 14 maggio l’esecutivo Draghi godeva di un giudizio sempre più positivo, passando dal 45,1% al 55,2% della scorsa settimana. Ora questa lieve flessione.

Il governo Draghi aveva esordito col 58,4% dei giudizi positivi il 13 febbraio e la settimana successiva toccava l’apice col 59%.