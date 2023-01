Giornalisti non fa rima con scrocconi

Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Una cena in cambio di una recensione: roba da scrocconi, non da giornalisti

Dieci giugno 2015, il professor Umberto Eco ha appena ricevuto nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale a Torino, la laurea honoris causa in “Comunicazione e Cultura dei media” perché «ha arricchito la cultura italiana e internazionale nei campi della filosofia, dell’analisi della società contemporanea e della letteratura, ha rinnovato profondamente lo studio della comunicazione e della semiotica».

È il giorno in cui afferma «I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli».

Va ricordato: anche se usano la stessa tastiera per pigiare sui tasti c’è una profonda, radicale, totale differenza tra influencer, blogger, giornalisti siano essi pubblicisti o professionisti.

C’è differenza tra giornalisti e scrocconi

I primi due possono dire e scrivere ciò che meglio credono. Mentre i giornalisti, a qualsiasi categoria appartengano, hanno doveri e limiti di legge ben precisi. Sottostanno a regole penali, deontologiche e morali ben codificate.

Per questo bene ha fatto chef Daniele Usai, evidenti nobili origini sarde, chef stellato, patron de Il Tino. Che ha ricevuto la proposta da una signora che si è presentata come la fondatrice “dell’unica community al femminile in Italia per blogger di viaggio”. Per la cronaca, seguita da 8170 persone. Propone un pranzo gratis in cambio di una sue recensione. Vi risparmiano dove l’abbia mandata giustamente Usai.

Solo per chiarezza: Gambero Rosso, la rivista più prestigiosa nel settore, la bibbia delle recensioni enogastronomiche, manda i suoi giornalisti a fare recensioni prenotando in incognito e pagando il conto.

I giornalisti sono questo. Gli altri si chiamano scrocconi.

