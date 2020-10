Covid maledetto: ha portato via Giovanni Bartoloni

Foto © Carlo Carino / Imagoeconomica

Lutto in Regione Lazio: si è spento lo storico portavoce Giovanni Bartoloni. Aveva 51 anni. Il Covid-19 lo ha portato via in pochi giorni. La lunga carriera, da Alitalia ad Equitalia passando per la Ue e la Provincia di Roma

In silenzio. Proprio lui che era stato la voce della Regione Lazio. E prima ancora lo era stato di Equitalia, di Alitalia e della Provincia di Roma. Giovanni Bartoloni si è spento nel pomeriggio allo Spallanzani dopo avere lottato contro il coronavirus che lo aveva colpito da pochi giorni. Fino al mese scorso era al suo posto di lavoro: alla Pisana, come portavoce del Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini, dopo esserlo stato a lungo per Daniele Leodori.

La sede del Consiglio Regionale del Lazio

Il virus lo aveva colpito di sorpresa. C’erano stati due casi tra gli addetti alla Presidenza, in Aula ne erano stati colpiti i consiglieri Sara Battisti ed Antonello Aurigemma. Il presidente Buschini aveva disposto dal primo momento la chiusura degli uffici, lo smart working e la sanificazione dei locali. (Leggi qui).

La situazione sembrava fosse sotto controllo. Poi, all’improvviso si è aggravata ed è stato necessario il ricovero allo Spallanzani. Qui le condizioni si erano stabilizzate. ma il Covid-9 è così: è subdolo agisce rapido, inatteso. È stato necessario intubarlo. Una nuova stabilità per i suoi polmoni. Invece era solo un’illusione: la situazione è precipitata nella notte tra sabato e domenica.

Giovanni Bartoloni aveva 51 anni, era sposato e papà di due bambini. Aveva un’esperienza lunghissima nel campo del giornalismo e della diplomazia legata al modo di comunicare.

Non a caso, prima di arrivare in Regione Lazio era stato portavoce dell’amministratore delegato di Equitalia SpA, collaboratore del Parlamento Europeo, responsabile dei rapporti istituzionali di Alitalia, portavoce del presidente della Provincia di Roma Enrico Gasbarra.