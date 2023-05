Gualtieri lancia Ruberti alla guida di RpR

Albino Ruberti indicato come prossimo amministratore unico di Risorse per Roma. Lo ha scelto il sindaco Gualtieri

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha sciolto la riserva: il nome di sua fiducia è quello di Albino Ruberti. Lo ha indicato come prossimo amministratore unico di Risorse per Roma, la società in house del Comune di Roma che con i suoi cinquecento dipendenti svolge servizi ed attività strumentali relativi alla progettazione e trasformazione urbana.

La candidatura è ufficiale da questa mattina: presentata alle Commissioni congiunte Bilancio, Lavori Pubblici, Patrimonio e Urbanistica.

Dalla scorsa settimana Albino Ruberti è vicepresidente di Acea Ato 2, la società che si occupa del servizio idrico. Si era trattato del segnale per il ritorno in prima linea del manager capitolino, l’uomo che ha assicurato buona parte del percorso amministrativo di Nicola Zingaretti in Regione Lazio, efficientissima catena di trasmissione tra la politica e la realizzazione concreta delle cose.

Già Capo di Gabinetto del sindaco Gualtieri, Albino Ruberti si era dimesso dopo il chiassoso dopocena dello scorso giugno a Frosinone finito su tutti i media. Dopo mesi di verifiche, la Procura di Frosinone ha chiesto l’archiviazione del caso non rilevando alcun genere di reati connessi né alla cena né alle fasi successive.