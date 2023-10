I gol pesano il mercato, la bilancia premia le scelte del Frosinone

Otto reti su 11 sono state fimate dai nuovi acquisti della squadra giallazzurra. Marcature pesanti che hanno portato punti altrettanto preziosi. Harroui e Soulé ne hanno realizzate 2 ciascuno, a segno Cheddira, Romagnoli, Lirola e Reinier. E’ Lukaku il rinforzo migliore della Serie A in termini realizzativi con 5 sigilli

Alessandro Salines Lo sport come passione

I gol per pesare il mercato, certificare la bontà delle operazioni concluse quest’estate. Un’unità di misura incontrovertibile, oggettiva al massimo grado. La sosta consente di tirare un primo bilancio dopo 8 turni. Ed il Frosinone può ritenersi soddisfatto. Le reti segnate promuovono le scelte effettuate dalla società giallazzurra ed in particolare del plenipotenziario Guido Angelozzi.

Ben 8 gol sugli 11 totali (il 72,2 per cento) sono stati segnati da 6 dei nuovi acquisti. E le reti producono ovviamente punti come è successo al Frosinone che ha toccato quota 12 in 8 giornate, ad un passo dalla zona Europa. Insomma è innegabile che il mercato abbia ha avuto un’ottima resa. E per una squadra che ha cambiato tanto è un dato molto importante.

Soulé ed Harroui a segno 2 volte

Matias Soulé

Ben 4 degli 8 gol degli acquisti estivi li hanno firmati l’attaccante argentino e il centrocampista marocchino. Entrambi sono stati giocatori-rivelazione anche se Harroui è stato fermato da un infortunio dopo la terza giornata. Rientrerà a dicembre e sarà una sorta di primo rinforzo del mercato invernale. Al di là dell’imprevisto, l’operazione-Harroui ha tutti i contorni di un colpo importante per il Frosinone.

Arrivato a titolo definitivo dal Sassuolo nell’ambito della cessione di Boloca, 25 anni, è un giocatore di grandi potenzialità tecniche ed atletiche. E vede la porta grazie alle innate doti d’incursore (a segno su rigore col Napoli e poi contro l’Atalanta). Una volta recuperato può diventare un valore aggiunto per il presente ed il futuro.

Soulé invece è il giovane del momento in Serie A, conteso anche dalle nazionali argentina ed italiana. Classe 2003, in prestito dalla Juve, l’attaccante esterno dal sinistro magico ha avuto un impatto devastante sul campionato: 2 gol (l’1-1 con la Fiorentina ed il 2-0 col Verona, entrambi di testa), 1 assist e 4 pali in 6 partite. Il Frosinone lo ha seguito per un mese per ottenere il sì al prestito: un instant time di lusso che si sta rivelando decisiva per gli obiettivi del club giallazzurro.

La regola del 4

Simone Romagnoli festeggia dopo il gol alla Salernitana

Gli altri 4 gol piovuti dal mercato sono stati realizzati da altrettanti volti nuovi. L’ultimo è del trequartista brasiliano Reinier, prelevato in prestito dal Real Madrid con enormi aspettative. Ha esordito soltanto domenica scorsa contro il Verona dopo un periodo di ambientamento. Ed ha subito lasciato il segno, siglando l’1-0 con qualità, opportunismo e senso della posizione.

Un gol su rigore per Cheddira, il centravanti arrivato in prestito dal Napoli dopo l’esperienza a Bari. Suo il gol che ha dato il via alla rimonta col Sassuolo. Una gara nella quale ha messo il timbro anche Lirola, autore del poker. Per il terzino spagnolo, in prestito dall’Olympique Marsiglia, 1 rete in soli 5’ (2 presenze). Il sesto rinforzo andato in rete è il difensore Romagnoli, ex Lecce: il centrale ha segnato di testa il momentaneo 0-1 a Salerno. Per lui anche un assist.

Lukaku in vetta alla lista degli acquisti

Romelu Lukaku, a segno già 5 volte

Sono già 52 su 209 (25%) le reti segnate dai nuovi arrivati. Emblematica l’ultima giornata con 9 gol e 13 punti regalati dagli acquisti estivi. E’ Lukaku della Roma il rinforzo più pesante con 5 reti all’attivo. Il bomber belga può diventare l’uomo della rimonta dei giallorossi che hanno 5 punti in meno rispetto alla scorsa stagione.

Ottimo l’impatto di Pulisic del Milan (4 gol ed 1 assist) e Thuram dell’Inter (2 e 5). Tra i rossoneri in gol pure Okafor e Loftus-Cheeck. Da sottolineare il rendimento di Krstovic (4 reti) del Lecce e Retegui (3) del Genoa. Castellanos della Lazio ha deciso la sfida con l’Atalanta prima della sosta. In crescita De Ketelaere e Scamacca dell’Atalanta, autori di 1 e 2 gol. Non sono tutte rose e fiori e ancora mancano all’appello diversi acquisti. Alcuni anche molto attesi.

