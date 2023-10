I misteri di Latina e l’effetto Andrea per scoprire il “bluff”

I "miracoli" di cui è capace a volte il Quarto Potere e i tre rebus pontini sciolti in una sola giornata dalle giuste sollecitazioni. Perché nella vita bisogna anche saper ridere

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini

Già ci sono file di pellegrini e di devoti. Già c’è chi lo invoca. Latina era città dei misteri, più misteriosa di Torino e più tenebrosa del Triangolo delle Bermude. È bastato evocare la “penna di Andrea Apruzzese” e… si sono aperte le acque: non è passato il popolo di Israele ma l’umana verità, dal Manzanarre al Reno, dalle Alpi alle Piramidi. Andiamo per ordine. (Leggi qui l’antefatto: La città dove tutto è segreto).

Primo: sono sei mesi che a Latina non si riusciva a sapere chi avrebbe fatto il Direttore generale, cose che ovunque si fanno non alla prima ma alla seconda riunione di giunta. Qui … nebbia. Mistero. Segreti.

Secondo: Il vento, infingardo e traditore, strappa la bandiera tricolore sulla torre comunale. A 14 giorni dall’evento la bandiera non era al suo posto, persa nei meandri di “come la rimettiamo”. Terzo: Latina si candida a capitale italiana della cultura per il 2026, ma… il perché si candida resta un mistero con tanto di dossier segreto.

Tre segreti come a Fatima

Tre segreti, guarda caso come a Fatima, coincidenze? Ieri su queste colonne solleviamo il problema della città dei misteri evocando la penna di Andrea Apruzzese e… Sono laico non credo ai miracoli ma mi arrendo alla evidenza.

Uno: oggi i vigili del fuoco hanno riposizionato la bandiera al suo posto, erano le 10 del mattino. Due, stessa ora: in Comune il sindaco ha annunciato la nomina del direttore generale. Tre: alle 12.36 è stata convocata la conferenza stampa per lunedì dove verrà disvelato il dossier sulla città della cultura.

Ora al paese mio (sempre Sezze) dicono “meglio crede che provà”. E allora io credo, credo che sia stato tutto merito dell’evocazione di Andrea e nessuno mi convincerà mai del contrario. Andrea è per me in grado di favorire la fertilità, di accogliere ex voto, di propiziare matrimoni (ciascuno del genere che vuole, è politicamente corretto). Resta solo da vedere se sia in grado anche di profetizzare i 6 numeri della prossima combinazione vincente il Superenalotto.

Matilde Celentano

D’improvviso ho capito il senso, il sentimento, la portata di Quarto potere di Orson Welles, la forza del cronista ormai non ha bisogno manco di scrivere basta sia evocata. Quello che non fecero le opposizioni tutte, il buonsenso per intero, la cultura nella sua secolare sapienza, la fede nella sua misericordia lo ha fatto l’evocazione di Andrea.

Tutto ciò che esiste nell’universo è frutto del caso e della necessità scriveva Democrito

C’è, però debbo dirlo, un quarto mistero… per vivere bene devi saper ridere, una risata può seppellire ma anche farci grandi.