I sassolini di Sara: “Ora basta, non sono nemica di Cassino”

Ha rischiato di dover fare come Bonaccini: su una sedia perché c'era troppa gente per entrare nel suo comitato elettorale. Sara Battisti si rivolge al sindaco di Cassino. Che non c'è. E ricorda le sue battaglie per la città: dai fondi per piazza Diamare a Corso della Repubblica e la Rocca Janula. "Allora io respingo tutto quello che è stato scritto: Sara Battisti non è una nemica di Cassino”

Alberto Simone Il quarto potere logora chi lo ha dato per morto

È mancata solo la sedia. Quella usata una settimana fa da Stefano Bonaccini nel piazzale del Belvedere di San Leucio a Caserta. Dove è dovuto salire su una sedia ed improvvisare da lì il comizio perché la sala era troppo piccola per accogliere tutti. A Sara Battisti sabato pomeriggio è mancata solo la sedia. Non è bastato il locale al civico 13 di via degli Eroi a Cassino per accogliere le persone arrivate per l’inaugurazione del comitato elettorale.

Chi la conosce dice che se le avessero detto quanta gente c’era fuori una sedia se la sarebbe fatta portare.

Chi c’era e chi la vota

Dentro a fare gli onori di casa c’è Barbara Di Rollo, presidente del Consiglio comunale e da circa un mese consigliere regionale (al posto di Mauro Buschini). Ma non è la sola esponente della maggioranza. Al suo fianco c’è l’assessore Arianna Volante. E non è finita. C’è anche il consigliere comunale del Pd e presidente del Partito Sergio Marandola. A sostenere la capolista del Pd alle Regionali Sara Battisti ed il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi c’è anche la responsabile de Le Democratiche Sarah Grieco. Ma soprattutto c’è il consigliere comunale Luca Fardelli.

Non c’è il sindaco Enzo Salera, ma nessuno si aspettava la sua presenza: del resto, esattamente una settimana fa aveva partecipato all’inaugurazione del comitato elettorale di Antonio Pompeo. (Leggi qui Le variabili ed il perimetro nel voto Cassinate; leggi La calma solo apparente in attesa della conta).

Sara Battisti sa che quello di Cassino non è un terreno facile da calcare. Sa che c’è una certa ostilità del sindaco nei confronti della corrente di ‘Pensare Democratico‘. Sa che ogni sua parola verrà messa sulla bilancia. Ed anche se il sindaco non è presente, è a lui e all’intera maggioranza che si rivolge nel corso del suo intervento.

I sassolini di Sara

Sarah Grieco, Sara Battisti, Luca Fardelli, Barbara Di Rollo

“ Questa sera devo togliermi qualche sassolino dalle scarpe rispetto alla narrazione che è stata fatta in questi mesi “, è l’esordio. Ringrazia il consigliere Sergio Marandola e l’assessore Arianna Volante. Sottolinea la loro presenza: “La vostra presenza qui questa sera è molto importante“, rimarca così che nella maggioranza di Cassino non è solo Barbara Di Rollo sostiene la sua candidatura.

Poi affonda la lama dritta al punto: “Quando Enzo Salera è stato eletto sindaco di Cassino ho detto una cosa importante. L’ho ripetuta al Congresso di circolo che ha eletto Romeo Fionda – che ringrazio per essere qui – e lo voglio ripetere questa sera“. Pausa. Sguardo d’intenti con Francesco De Angelis e Barbara Di Rollo. Poi scandisce le sillabe: “ Nessuno, tra di noi, ha l’interesse a far venir meno un’amministrazione comunale che è governata dal Partito Democratico. Nessuno, tra di noi, ha l’interesse ad indebolire questo territorio. Nessuno, tra di noi, ha l’interesse a non far crescere persone di questo territorio “. Applausi in sala. I fedelissimi dei giovani dem abbracciano Arianna Volante che ascolta commossa.

Terminati gli applausi, Sara Battisti riprende la parola. Questa volta il cenno d’intesa è rivolto a Sarah Grieco e Luca Fardelli, posizionati alla sua destra e alla sua sinistra. “ Ho lavorato perché Sarah Grieco avesse un ruolo all’interno del Pd chiedendogli di sostenere questa amministrazione comunale. Ho lavorato, non soltanto io, perché Marino Fardelli avesse un ruolo importante in Regione Lazio e affinché Luca non venisse visto come un nemico, un avversario, ma come qualcuno che può dare un contributo. Ed ho lavorato perché Barbara Di Rollo potesse avere la giusta rappresentanza sempre per questo territorio. Allora io respingo tutto quello che è stato scritto: Sara Battisti non è una nemica di Cassino. Sara Battisti si è spesa per questo territorio, e allora ricordiamolo tutto quello che è stato fatto “.

Sara, da quello fatto a quello da fare

Francesco De Angelis, Sara Battisti e Libero Mazzaroppi

Dai fondi per per la nuova piazza Diamare a quelli per il rifacimento del Corso della Repubblica ai finanziamenti regionali per la Rocca Janula, Sara Battisti ha ricordato le tante battaglie fatte per Cassino e per il Sud della Provincia.

“Non tutto è stato fatto, tra le proposte che io ho sottoposto a D’Amato c’è anche quella sollecitata da Luca Fardelli: impegnarsi per chiedere l’attivazione di Medicina all’Università di Cassino”.

“Ma quel che è certo è che non possiamo tornare indietro. Abbiamo risanato la Sanità dopo i disastri fatti dalla destra. Ho visto l’altro giorno un video spot del consigliere Pasquale Ciacciarelli relativamente all’ospedale di Cassino: si ricordasse dei guai fatti dal governo regionale in cui sedeva il suo amico Mario Abbruzzese prima di criticare il lavoro di Alessio D’Amato“.

Alla destra lasciamo vincere i sondaggi

Sulla figura e sulla credibilità del candidato governatore punta anche Francesco De Angelis, che parla per ultimo la serata: “Alessio D’Amato ha sconfitto il Covid e adesso sconfiggerà anche la destra. I sondaggi ci vedono indietro. Bene: era già successo con Badaloni, con Marrazzo e con Zingaretti. Sono felice che sia così anche questa volta: alla destra lasciamo vincere i sondaggi, noi vinciamo le elezioni ”.

Libero Mazzaroppi con la torta

“E sapete perché vinceremo le elezioni? Perché alle Regionali non ci sono le liste bloccate, gli elettori sono chiamati a scrivere la preferenza. Sara Battisti farà la differenza. Sarà sicuramente eletta, non c’è dubbio. Ma a noi piacciono le sfide difficili: vogliamo che sia la più votata in tutta la Regione Lazio. E siccome vinceremo noi, due è meglio di uno, per questo vi chiedo di bussare a tutte le porte e di chiedere un voto per Sara Battisti e Libero Mazzaroppi“.

Loda l’operato del sindaco di Aquino e il suo impegno nel Centrosinistra, evita qualsiasi polemica con l’amministrazione comunale e con il sindaco. Si limita ad approvare l’arringa della Battisti: “Sara questa sera è stata bravissima“.

A quel punto un po’ alla volta anche i tanti rimasti al freddo fuori provano a farsi largo nel comitato elettorale, dove si respira molta allegria: all’improvviso spunta una torta e tutta la squadra di Pensare Democratico intona tanti auguri al sindaco di Aquino per festeggiare il suo compleanno. “E’ il più bello che abbia mai festeggiato. E adesso andiamo a vincere“